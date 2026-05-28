Raiffeisen Bank și Keez lansează un parteneriat strategic pentru antreprenorii din comunitatea GatadeBusiness

Raiffeisen Bank anunță joi un parteneriat strategic cu Keez, un ecosistem complet de contabilitate digitală destinat firmelor SRL, PFA și profesiilor liberale, clienți ai băncii.

Keez oferă o soluție integrată de contabilitate digitală, care combină expertiza unui expert contabil certificat CECCAR, cu o aplicație modernă.

Printre beneficiile principale se numără:

acces live la datele financiare ale firmei astfel încât deciziile să se bazeze pe cifre reale;

preluarea automată a documentelor din SPV și procesarea lor;

sesiuni online săptămânale, în care antreprenorii pot adresa întrebări despre contabilitate, ANAF, facturare, salarizare sau declarații;

scalabilitate – posibilitatea de a migra oricând către un abonament superior, pe măsură ce afacerea crește;

siguranță sporită – cifre corecte, declarații depuse la timp și date stocate în Cloud, cu acces securizat.

”Keez.ro este alături de antreprenori de 10 ani. În acest timp, au depășit numeroase obstacole, cel mai important fiind, poate, reticența inițială a societății față de digitalizare. În prezent, oferă servicii pentru o gamă variată de antreprenori, însă valoarea se vede cel mai bine în cazul miilor de micro-companii care au nevoie de soluții simple, eficiente, fără drumuri inutile sau apeluri repetitive. Aceste companii sunt, de altfel, motorul economiei — cele care generează cele mai multe locuri de muncă și concentrează energia antreprenorială a unei întregi națiuni.

Sunt mândru că-I avem alături de noi, pentru că împreună reușim să simplificăm viața de zi cu zi pentru o parte importantă a clienților noștri”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Clienții antreprenori noi în Keez care au cont la Raiffeisen Bank beneficiază de o reducere exclusivă de 30% la pachetul Mini pentru SRL-uri și la pachetul pentru PFA-uri în sistem real. Dacă afacerea SRL a clientului are nevoie de un alt pachet decât Mini, se acordă o reducere fixă de 21 € pe lună, tot timp de 9 luni.

„Un antreprenor modern este asaltat din toate părțile de termene, reglementări și decizii urgente. Prin ecosistemul Keez, susținut acum de parteneriatul cu Raiffeisen Bank, vrem să ne asigurăm că nu îi dăm antreprenorului încă un instrument complicat de învățat, ci îi redăm timpul. O contabilitate transparentă și digitalizată aduce claritate într-un mediu de business impredictibil. Crezul nostru rămâne același: antreprenorii nu trebuie să știe contabilitate, dar trebuie să aibă încredere în cifrele lor.” a declarat Stelian Trandafir, CEO Keez.

Activarea ofertei este simplă și rapidă, direct din aplicația Smart Business, din secțiunea dedicată partenerilor. Urmând pașii de activare ai ofertei, antreprenorul va fi contactat în maximum două ore de un consultant Keez pentru recomandarea pachetului potrivit și finalizarea achiziției.

Parteneriatul cu Keez se adaugă beneficiilor disponibile în comunitatea GatadeBusiness, prin care Raiffeisen Bank România oferă antreprenorilor acces la soluții financiare, servicii complementare, parteneri relevanți și instrumente digitale care le pot simplifica activitatea de zi cu zi.

