Raiffeisen Bank extinde serviciile pentru clienții activi între România și Ungaria, prin lansarea comunicării în limba maghiară și a unui cont gratuit în forinți, cu schimb valutar la curs BNR

Raiffeisen Bank România lansează o ofertă dedicată clienților care au nevoie de flexibilitate în gestionarea banilor în mai multe valute: un cont gratuit în forinți (HUF). Astfel, clienții Raiffeisen Bank primesc toate avantajele pachetelor de cont curent, dar și beneficiile exclusive pentru contul HUF: zero comision de administrare, transferuri și încasări în forinți direct în cont și schimb valutar RON/HUF la curs avantajos, inclusiv la curs BNR în intervalul Smart Hour, (L-V, 10:00-11:00).

Contul în forinți se poate deschide direct din aplicația Smart Mobile, ca serviciu complementar pachetului de cont curent, 100% digital și gratuit.

Pe lângă pachetul tranzacțional în lei, contul în forinți și schimbul valutar la curs BNR RON/HUF, Raiffeisen Bank oferă o experiență complet pliată pe nevoile clienților vorbitori de limba maghiară: linie dedicată de call center în limba maghiară și suport în agenții, prin colegi vorbitori de limba maghiară în comunitățile dedicate. În plus, în următoarele săptămâni, banca va oferi clienților și posibilitatea de a opta pentru aplicația mobilă în limba maghiară (selectând limba setată în meniul telefonului), dar și meniul ATM-urilor / MFM-urilor în limba maghiară, opțiune disponibilă la nivel național, în toată rețeaua.

„Conexiunile economice și sociale dintre România și Ungaria sunt tot mai puternice – de la mobilitate profesională și studii, până la parteneriate de business și relații familiale. De aceea, lansăm o abordare integrată pentru persoane fizice, cu cele mai avantajoase beneficii financiare, gândită pentru dinamica economică din vestul și centrul României, răspunzând nevoilor clienților conectați cu piața din Ungaria. Serviciile recent lansate reprezintă, astfel, încă un pas prin care simplificăm bankingul și îl aducem mai aproape de nevoile clienților noștri, indiferent de limba principală vorbită”, a declarat Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România

Contul în forinți completează oferta de pachet de cont curent, care vine cu beneficii extinse pentru utilizarea zilnică, beneficii care cresc pe măsură ce clienții își aduc veniturile la Raiffeisen:

zero comisioane la retragerile de numerar în lei de la orice bancomat din România

plăți și încasări nelimitate în lei, inclusiv plăți instant

acces la aplicația Smart Mobile, cu operațiuni nelimitate

schimb valutar la curs BNR pentru RON/EUR în intervalul Smart Hour

Dobânzi preferențiale la depozite și creditul de nevoi personale Flexicredit, atunci când încasezi minim 2.000 lei/lună în cont

Noua ofertă este disponibilă în rețeaua de agenții Raiffeisen Bank și online, iar detalii suplimentare pot fi consultate pe www.raiffeisen.ro.

