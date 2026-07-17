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ARTICOL SUSȚINUT DE RAIFFEISEN BANK

Raiffeisen Bank este Romania’s Best Bank for Customer Experience la Euromoney Awards for Excellence 2026

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De Vladimir Ionescu

17 iulie, 2026

Raiffeisen Bank a fost desemnată Romania’s Best Bank for Customer Experience la Euromoney Awards for Excellence 2026, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din industria bancară.

Această distincție confirmă direcția strategică a băncii de a investi constant atât în tehnologie, cât și în dezvoltarea echipelor, pentru ca interacțiunea clienților cu serviciile bancare să fie cât mai simplă, rapidă și relevantă, fie prin canalele digitale, fie în rețeaua de sucursale.

„Faptul că Raiffeisen Bank a fost desemnată Romania’s Best Bank for Customer Experience reprezintă o recunoaștere importantă a eforturilor noastre constante de a fi cel mai bun partener financiar pentru fiecare client și de a răspunde întregului spectru al nevoilor sale financiare. Suntem banca ce îmbină inovația cu încrederea și care devine, de la an la an, un partener financiar tot mai puternic pentru clienții săi”, a declarat Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.


Recunoașterea reflectă direcția pe care Raiffeisen Bank o urmează consecvent: servicii mai rapide, mai personalizate și mai ușor de accesat, indiferent de canalul ales de client. Printre inițiativele concrete din ultimii ani se numără dezvoltarea instrumentului Smart Finance, precum și investițiile continue în aplicația de mobile banking Smart Mobile, utilizată de un număr tot mai mare de clienți pentru operațiunile de zi cu zi.

În România, atât clienții persoane fizice, cât și companiile continuă să aprecieze dialogul direct cu un expert financiar de încredere, un partener care îi ajută să înțeleagă mai bine opțiunile disponibile și să își construiască un plan financiar solid. În același timp, tehnologia are rolul de a face această experiență mai simplă, mai rapidă și mai relevantă.

Pentru Raiffeisen Bank, consolidarea relației cu clienții înseamnă îmbinarea încrederii construite prin oameni cu viteza și eficiența oferite de tehnologie.

(Citește și: ”Raiffeisen Bank România: Noul pachet Treasury Flex integrează administrarea lichidităților și operațiunile curente ale companiilor”)

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