Raiffeisen Bank atrage 600 milioane euro printr-o nouă emisiune de euroobligațiuni pe piețele internaționale

Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, consolidându-și poziția de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și capacitatea de finanțare a economiei românești.

Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4.626% p.a. în primii 5,4 ani (ianuarie 2032) – având o maturitate de 6,4 ani (ianuarie 2033) – respectiv o marjă de 1,5 p.p. peste rata de referință în euro (mid-swap), cu aproximativ 0,3 – 0,35 p.p. sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.

Tranzacția stabilește un nou reper pentru costul de finanțare al instituțiilor de credit din România, reprezentând cea mai competitivă marjă obținută până în prezent de o bancă românească pe piețele internaționale de capital.

Într-un context internațional marcat de creșterea volatilității și într-un cadru local caracterizat de incertitudini privind evoluțiile economice și politice, tranzacția s-a bucurat de un interes semnificativ din partea investitorilor, ceea ce reflectă încrederea acestora în modelul solid de afaceri al Raiffeisen Bank.

Interesul ridicat al investitorilor s-a reflectat într-un registru de ordine maxim de peste 1,7 miliarde euro, respectiv un registru final care a depășit 1,3 miliarde de euro. Nivelul ridicat al cererii a permis comprimarea marjei finale cu 30 de puncte de bază față de indicațiile inițiale de preț. La tranzacție au participat peste 90 de investitori instituționali internaționali, preponderent fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH.

„Le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată și pentru interesul manifestat față de această tranzacție. Rezultatul obținut confirmă atractivitatea Raiffeisen Bank în rândul investitorilor instituționali internaționali, dar în egală măsură arată că investitorii continuă să identifice oportunități solide în România și apreciază perspectivele de dezvoltare pe termen lung ale economiei locale. Suntem una dintre cele mai active instituții financiare de pe piața românească și ne asumăm rolul de a transforma această încredere în finanțări care susțin creșterea sustenabilă în România”, a declarat Alina Rus, Chief Financial Officer, Raiffeisen Bank România.

„Prin această emisiune depășim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale de capital în ultimii șase ani, consolidând capacitatea Raiffeisen Bank de a finanța economia românească și de a susține pe termen lung proiectele clienților noștri. Totodată, prin prezența noastră constantă ca emitent, am contribuit la dezvoltarea pieței locale de capital, sprijinind extinderea bazei de investitori și diversificarea surselor de finanțare disponibile în economia românească. Rezultatul acestei tranzacții confirmă beneficiile unei prezențe predictibile pe piețele de capital și relațiile solide pe care le-am construit în timp cu investitorii instituționali”, a adăugat Romulus Mircea, Director Trezorerie, Raiffeisen Bank România.

Obligațiunile au fost evaluate de către agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3), și urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii. Tranzacția a fost intermediată de către Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International în calitate de coordonatori principali globali și Raiffeisen Bank S.A. în calitatea de coordonator asociat, obligațiunile urmând a fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.

***