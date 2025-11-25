Raiffeisen Bank a lansat Money Strike – prima hartă de tactical FPS din România dedicată educației financiare pentru tineri

Raiffeisen Bank devine prima bancă din România care intră în lumea tactical FPS-urilor cu un proiect 100% nativ, construit împreună cu specialiști din gaming. Este vorba despre MONEY STRIKE și este prima hartă de tactical FPS din România creată special pentru a dezvolta skill-uri financiare, nu prin lecții, ci prin decizii de joc.

Tactical FPS-urile sunt jocuri video în care accentul este pus pe strategie și coordonare, nu doar pe reflexe rapide.

O premieră în România. Un proiect pentru gameri, nu despre gameri.

Creată de Publicis și dezvoltată de Raiffeisen Bank în colaborare cu Nexus, harta Money Strike introduce concepte de bugetare, economisire și gestionare responsabilă a resurselor direct în mecanicile unui FPS, acolo unde tinerii se simt cel mai conectați și în control.

De la insight la execuție: gamingul, un teren real de învățare

Unul dintre cele mai frecvente stereotipuri la adresa gamerilor este că își pierd timpul și nu fac nimic util. În realitate, gamingul este unul dintre cele mai intense medii de învățare: decizii rapide, prioritizare, gestionarea resurselor, planificare pe termen scurt și lung, lucru în echipă, flexibilitate.

Astfel a apărut întrebarea de la care a pornit proiectul: Dacă gamerii învață atât de mult din jocuri, de ce nu ar putea învăța și despre bani… tot în joc?

Raiffeisen Bank a ales să creeze un spațiu în care skill-urile financiare nu sunt predate, ci dobândite și dezvoltate în timpul rundelor.

Pornind de la insightul că jocurile reprezintă un spațiu de decizie, strategie și gestionare de resurse, iar tinerii își dezvoltă astfel skill-uri care se aplică și în viața reală, Money Strike își propune să transforme educația financiară într-o experiență interactivă și naturală.

Harta include două module distincte:

Learning Mode – 10 runde cu boți în care jucătorii învață harta, fac alegeri financiare și primesc un profil personalizat în funcție de stilul lor de gestionare a resurselor: Econom, Impulsiv sau Echilibrat.

Competitive Mode – sesiuni cu jucători reali, unde abilitățile financiare se transformă în avantaje de strategie și progres în meci.

Money Strike este construită nativ, după arhitectura reală a tactical FPS-urilor, cu elemente de peisaj urban românesc recognoscibil: covrigărie, cafenea, librărie, spații urbane și, desigur, o bancă – integrate organic în designul hărții.

”Ne dorim să fim acolo unde sunt și tinerii și să le oferim instrumente de învățare adaptate stilului lor de viață. MONEY STRIKE este o modalitate nouă și distractivă de a înțelege noțiunile financiare de bază, într-un limbaj pe care îl cunosc și îl apreciază. Lansarea hărții face parte din angajamentul continuu al Raiffeisen Bank de a susține educația financiară și de a dezvolta proiecte inovatoare care pregătesc tinerii pentru un viitor responsabil din punct de vedere financiar.” — Claudia Mihai, Brand Manager, Raiffeisen Bank România.

Conectare cu comunitatea de gaming

Money Strike este o continuare firească a implicării Raiffeisen Bank în ecosistemul gamingului românesc. Banca a susținut inițiative precum Gaming Marathon – maratoane de 24 de ore de gaming – și Gaming Video Awards, evenimentul care premiază anual creatorii din industrie.

Prin Money Strike, Raiffeisen trece de la rolul de susținător la cel de creator de conținut relevant pentru comunitate, într-un mod autentic și în sinergie cu cultura gamingului.

Acces și competiții

Harta este disponibilă gratuit și poate fi accesată prin Discord:

https://discord.gg/JCCCTaHSnZ

În perioada următoare, gamerii vor putea participa la competiții cu premii, unde își vor putea demonstra abilitățile dobândite în cadrul hărții.

***