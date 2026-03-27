Rafinăria Petromidia, cea mai mare din regiune, reia producția după revizii – ajunge la capacitate în câteva zile

Kazahii de la KMG International au anunțat, vineri, că au finalizat cu succes revizia planificată a rafinăriilor Petromidia și Vega, iar acestea vor reveni la capacitatea optimă în zilele următoare. Revizia a presupus peste 700 de lucrări de mentenanță, schimbare de catalizatori și verificări la 900 de echipamente.

”Rompetrol Rafinare a finalizat cu succes lucrările mecanice din cadrul reviziei planificate a celor două rafinării operate – Petromidia Năvodari și Vega Ploiești. În următoarele zile, rafinăriile vor reveni la capacitatea optimă, acest proces fiind unul foarte important și realizat etapizat, respectând toate normele de siguranță și securitate în muncă”, au transmis, vineri, reprezentanții KMG International, citați de News.ro.

Ei au precizat că revizia a presupus un număr total de peste 700 de lucrări specifice de mentenanță, schimbare de catalizatori în șase instalații principale, verificări la circa 900 de echipamente (statice, dinamice și electrice), dar și inspecții și testări pentru aproape 1.200 de conducte.

Rafinăriile Rompetrol își vor relua activitate și vor ”contribui la stabilizarea pieței naționale”

”Un alt obiectiv realizat cu succes în cadrul reviziei a fost recertificarea și prelungirea autorizațiilor de funcționare din partea autorităților competente – ISCIR și CNCIR. Apreciem suportul constant al autorităților, care au facilitat finalizarea lucrărilor în termenul estimat de companie. Lucrările au fost executate cu sprijinul a peste 2.500 de oameni – specialiști din cadrul companiei, ai contractorului general (Rominserv) și ai celor 45 de companii implicate, cu vastă experiență în domeniu”, au mai transmis reprezentanții KMG International.

Aceștia transmit că rafinăriile operate de Rompetrol Rafinare își vor relua, în cel mai scurt timp, ”eforturile de aprovizionare cu produse petroliere, prin care vor contribui la stabilizarea pieței naționale, într-un context dificil, atât pentru producători, cât și pentru consumatori”.

KMG mai arată că oprirea tehnologică a fost realizată în baza unui calendar precis, cu revizii generale programate la interval de patru ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de doi ani, pentru lucrări intermediare.

Reprezentanții KMG International au subliniat că aceste revizii sunt absolut necesare pentru asigurarea unei operări în condiții de siguranță, continuitatea proceselor tehnologice și protecția mediului.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și statul român prin Ministerul Energiei (44,7%).

***