Rafinăria Petrotel Ploiești, controlată de grupul rus Lukoil, a fost repornită după 13 luni de inactivitate, conform unui anunț al Sindicatului Salariaților din Petrotel-Lukoil, care cere „susținerea măsurilor necesare pentru asigurarea continuității activității rafinăriei pe termen lung”.

„Prin punerea în funcțiune etapizată a celorlalte instalații și integrarea acestora în fluxul tehnologic, la data de 16 noiembrie 2026, toate instalațiile tehnologice ale rafinăriei au ajuns la regimul normal de funcționare, fiind obținute produse petroliere finite care respectă specificațiile de calitate aplicabile”, a anunțat Sindicatul Salariaților, citat de publicația locală PHonline.ro.

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, cu o capacitate de rafinare de circa 2,4 milioane de tone pe an, a fost oprită integral în octombrie 2025, inițial pentru o revizie planificată care urma să dureze 45 de zile. La câteva zile după oprirea planificată, SUA au impus sancțiuni internaționale împotriva grupului Lukoil, iar rafinăria a rămas închisă.

Compania care operează Petrotel Ploiești, a treia cea mai mare rafinărie din țară, a intrat în insolvență pe 26 august, la cererea sa, cu datorii de peste 1,5 miliarde de lei. Procedura insolvenței a fost considerată unica soluție de protejare a activelor rafinăriei.

Potrivit documentelor instanței consultate de Mediafax și informațiilor furnizate de oficialii Petrotel-Lukoil, operatorul avea la zi datorii la diverși furnizori în valoare de 247 de milioane de lei și față de Litasco, acționarul majoritar care i-a acordat împrumuturi pentru a-și susține activitatea, de 225 de milioane de euro (aproximativ 1,18 miliarde de lei).

Au fost mai multe discuții legate de vânzarea activelor Lukoil, inclusiv rafinăria din România, dar niciuna nu a ajuns la o concluzie. Acum, rafinăria a fost repornită după ce oficialii Petrotel-Lukoil au solicitat autorităților americane o licență specială de la Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).

La începutul lunii noiembrie, agenția de presă scria că rafinăria era pregătită să înceapă procesul de repornire, după o lună în care echipele tehnice au lucrat intens la verificarea și pregătirea instalațiilor. Compania a informat Ministerul Energiei că un transport de țiței de origine kazahă era programat să ajungă în Portul Constanța până la 20 noiembrie 2026.

Rafinăria Petrotel Ploiești a semnat contracte cu Oil Terminal și Conpet

Oil Terminal și Conpet au semnat contracte pentru descărcarea, manipularea și transportul țițeiului către rafinăria Petrotel Ploiești, conform informațiilor publicate la bursă, citate de Economica.net.

„Descărcare țiței din nave maritime și predare la Conpet pentru pompare la rafinărie, descărcare/încărcare benzină, motorină, MTBE din/în nave maritime, barje fluviale, vagoane cisternă CF, autocisterne, depozitare țiței și produse petroliere”, scrie în contractul semnat de operatorul de stat Oil Terminal.

Contractul este „valabil de la data de 18.11.2026 pe întreaga perioadă de valabilitate a Licenței OFAC nr.131K, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2026”, arată Oil Terminal. Contractul are o valoare de 4,3 milioane de lei. Între timp, pe 19 noiembrie, licența OFAC nr. 131K a fost înlocuită de licența OFAC nr. 131L.

Conpet, compania care operează sistemul de transport al țițeiului prin conducte, a făcut și ea un anunț identic pentru un „contract pentru transportul țițeiului din import nr. BC LUK 250 din 19.11.2026”.

Obiectul contractului este „prestarea serviciilor de transport al țițeiului din import de la Oil Terminal S.A. la rafinaria Petrotel-Lukoil” și are o valoare de aproape 6 milioane de lei. Durata contractului este de la 19.11.2026 până la 31.12.2026.

„Contractul încetează de drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței și fără îndeplinirea altor formalități, în situația în care Licența Generală OFAC nr. 131K își încetează aplicabilitatea, iar executarea în continuare a contractului nu mai este permisă în temeiul altei licențe generale, ale unei licențe specifice sau al unei alte autorizații emise de OFAC”, arată și Conpet. Și în acest caz, licența OFAC a fost înlocuită de o altă licență OFAC.

***