Raed Arafat, inculpat în dosarul care vizează înlocuirea, fără TVA, a elicopterului prăbușit în Republica Moldova. Arafat respinge acuzațiile

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, a fost anunțat că este inculpat în dosarul care vizează înlocuirea elicopterului prăbușit în Republica Moldova, el precizând, la ieșirea de la Parchetul Militar, că nu își depune demisia, pentru că are multă treabă de făcut, conform News.ro.

„Am fost înștiințat că am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă”, a declarat Raed Arafat la ieșirea din sediul Parchetului Militar.

Șeful DSU respinge acuzațiile.

„Dânșii au tot dreptul să spună: Doctorul Arafat trebuie să plece. N-am să fac acest lucru, pentru că această demisie ar însemna exact ce consider că a pornit împotriva mea, a ajuns la concluzia care o doresc aceste persoane, așa că nu îmi depun demisia, am multă treabă de făcut și, credeți-mă, ambele dosare au un impact major, nu numai pe mine, au impact major pe persoanele implicate, pe persoanele din jurul lor”, a spus Raed Arafat, la ieșirea de la audieri.

Șeful DSU a arătat speța are potențialul de a crea temeri: „Ce mai facem, dacă o adresă de la Vamă, din 2017, nu mai este recunoscută ca atare, în 2026? În viitor ceri un punct de vedere la o instituție și după 5 ani vine cineva și spune că, de fapt, noi n-am vrut să spunem așa, am vrut să spunem așa. Deci sunt niște probleme majore aici, care sunt probleme sistemice care vor trebui adresate”, a subliniat Arafat.

Întrebat ce sumă i se impută, el a spus că suma TVA-ului se calculează la 4 milioane de lei, cu penalități la 8 milioane. „Eu personal nu știu cum să plătesc”, a mai spus Arafat.

Acuzațiile procurorilor

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a fost pus sub acuzare, în 21 aprilie, pentru complicitate la contrabandă în dosarul vizând înlocuirea elicopterului prăbușit în 2016 în Republica Moldova.

El acuză că punerea sa „în judecare publică este exagerată” și consideră că nu trebuie să se întâmple așa ceva până la clarificarea situației.

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a anunțat urmărirea penală a 17 persoane în dosarul care vizează înlocuirea elicopterului românesc care s-a prăbușit în 2016 în Republica Moldova.

În urma daunei totale, părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

Aeronava a fost preluată de pe insula Guernsey, teritoriu care aparținea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului Uniunii Europene în scopuri de TVA.

Pentru noua aeronavă, potrivit procurorilor, nu s-au îndeplinit formalitățile vamale, prejudiciul estimat fiind de peste 4,4 milioane de lei.

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