cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

17 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Raed Arafat: Blocul e în risc de colaps; cea mai probabilă cauză, o acumulare de gaze – cu o zi înainte, s-au făcut verificări în zonă la rețeaua de gaze

Rss
De Vladimir Ionescu

17 octombrie, 2025

Blocul de opt etaje din sectorul 5 al Capitalei unde s-a produs vineri dimineața o explozie, în care au decedat trei persoane iar alte 17 au fost grav rănite, este „cu risc de colaps”, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Arafat a spus că blocul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care a fost evacuată complet zona din jur şi a fost limitat accesul.

”Aceasta este decizia experţilor, că există riscul de a se intra în bloc. Situaţia este în dinamică”, a spus Raed Arafat.


„Zona va rămâne închisă, nu se poate intra în bloc şi adresez tuturor rugămintea să nu încerce să intre ca să-şi recupereze documente sau alte bunuri, pentru că există risc de colaps  şi este foarte periculos. Nu riscaţi să intraţi în bloc, pentru că dacă se întamplă ceva, se întâmplă în secunde. Aceasta este decizia experţilor, de aceea, rugăm oamenii să nu intre în bloc”, a avertizat Arafat.

Deflagrația, produsă de o acumulare de gaze: furnizarea gazelor a fost oprită cu o zi înainte, după ce s-a simțit miros de gaze: nu se știe deocamdată cine a decis reluarea furnizării

Şeful DSU a precizat că, din informaţiile pe care le are până la acest moment, cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze. 

Reamintim că unii dintre locatari au relatat la Digi24 că pe scara unde s-a produs deflagrația s-a simțit miros de gaze încă de joi.

Există informaţii că în cursul zilei de joi echipe de la Gaze au făcut verificări în zonă şi au oprit furnizarea gazului, a mai spus Raed Arafat:

„Avem informaţii că au fost ieri echipe de la Gaze si gazul a fost oprit, dar ce s-a întâmplat apoi, rămâne să stabilească specialiştii.. Dacă a fost oprit gazul, înseamnă că cineva l-a deschis. Situaţia este în dinamică, vom vedea…”.


Şeful DSU a precizat că, cel mai probabil, deflagraţia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Explozia „serioasă” produsă vineri dimineaţă pe Calea Rahove a afectat o parte din blocul în formă de „U”, una dintre faţade fiind avariată „semnificativ”.

Reprezentantul ISU Bucureşti – Ilfov a declarat că la locul exploziei au fost trimise 11 autospeciale cu apă şi spumă, fiind declanşat Planul Roşu de Intervenţie. De asemenea, echipele de intervenţie au intervenit şi pentru evaluarea pagubelor de la clădirile învecinate, fiind evacuaţi copiii de la liceul aflat în apropiere.

(Citește și: Explozie puternică la un bloc de locuințe în Capitală – 3 persoane decedate; risc de prăbușire a imobilului)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Explozie puternică la un bloc de locuințe în Capitală – 3 persoane decedate; risc de prăbușire a imobilului

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți