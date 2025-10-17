Raed Arafat: Blocul e în risc de colaps; cea mai probabilă cauză, o acumulare de gaze – cu o zi înainte, s-au făcut verificări în zonă la rețeaua de gaze

Blocul de opt etaje din sectorul 5 al Capitalei unde s-a produs vineri dimineața o explozie, în care au decedat trei persoane iar alte 17 au fost grav rănite, este „cu risc de colaps”, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Arafat a spus că blocul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care a fost evacuată complet zona din jur şi a fost limitat accesul.

”Aceasta este decizia experţilor, că există riscul de a se intra în bloc. Situaţia este în dinamică”, a spus Raed Arafat.

„Zona va rămâne închisă, nu se poate intra în bloc şi adresez tuturor rugămintea să nu încerce să intre ca să-şi recupereze documente sau alte bunuri, pentru că există risc de colaps şi este foarte periculos. Nu riscaţi să intraţi în bloc, pentru că dacă se întamplă ceva, se întâmplă în secunde. Aceasta este decizia experţilor, de aceea, rugăm oamenii să nu intre în bloc”, a avertizat Arafat.

Deflagrația, produsă de o acumulare de gaze: furnizarea gazelor a fost oprită cu o zi înainte, după ce s-a simțit miros de gaze: nu se știe deocamdată cine a decis reluarea furnizării

Şeful DSU a precizat că, din informaţiile pe care le are până la acest moment, cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Reamintim că unii dintre locatari au relatat la Digi24 că pe scara unde s-a produs deflagrația s-a simțit miros de gaze încă de joi.

Există informaţii că în cursul zilei de joi echipe de la Gaze au făcut verificări în zonă şi au oprit furnizarea gazului, a mai spus Raed Arafat:

„Avem informaţii că au fost ieri echipe de la Gaze si gazul a fost oprit, dar ce s-a întâmplat apoi, rămâne să stabilească specialiştii.. Dacă a fost oprit gazul, înseamnă că cineva l-a deschis. Situaţia este în dinamică, vom vedea…”.

Şeful DSU a precizat că, cel mai probabil, deflagraţia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Explozia „serioasă” produsă vineri dimineaţă pe Calea Rahove a afectat o parte din blocul în formă de „U”, una dintre faţade fiind avariată „semnificativ”.

Reprezentantul ISU Bucureşti – Ilfov a declarat că la locul exploziei au fost trimise 11 autospeciale cu apă şi spumă, fiind declanşat Planul Roşu de Intervenţie. De asemenea, echipele de intervenţie au intervenit şi pentru evaluarea pagubelor de la clădirile învecinate, fiind evacuaţi copiii de la liceul aflat în apropiere.

****