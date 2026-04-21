Raed Arafat, audiat la DNA din cauza achiziţionării fără TVA a unui elicopter. Șeful DSU acuză o campanie de discreditare

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a fost audiat, marţi, de către procurori ai Secției militare din DNA, în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-a plătit TVA, prejudiciul reclamat în acest dosar fiind de aproximativ un milion de euro.

Elicopterul SMURD a fost cumpărat în anul 2017, cu aproximativ 4 milioane de euro.

Raed Arafat și alte câteva persoane a fost pus sub acuzare pentru că a semnat achiziția.

În 27 martie, procurorii au făcut percheziţii la sediul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), într-un dosar care ar viza munca fictivă a unor medici.

Raed Arafat acuză o campanie de discreditarea

Raed Arafat îşi declară, într-un mesaj postat pe Facebook, disponibilitatea de a colabora cu anchetatorii şi de a sprijini orice demers de aflare a adevărului și spune că ”nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existenţa unor fapte de natură penală”.

”Extinderea acestor investigaţii cu privire la persoana mea şi la activitatea mea profesională, în absenţa unor indicii reale şi verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia şi proporţionalitatea lor”, a mai spus Raed Arafat.

Includerea sa în dosar ”apare ca fiind forţată şi artificială, prin enunţarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activităţi, în lipsa oricărei contribuţii ori implicări reale din partea mea în situaţiile investigate”, mai spune șeful DSU, care spune că acțiunile procurorilor îi afectează reputația și au toate elementele unei campanii de discreditarea:

”O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată şi este de natură să genereze consecinţe semnificative asupra reputaţiei mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct. În acest context, devine tot mai evident că aceste acţiuni depăşesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare. Aşa cum am mai spus, există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituţionale, ci şi de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparţialitate şi echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică”.

El mai acuză că această campanie are consecințe grave asupra instituției: ”Produce consecinţe care depăşesc planul individual, putând influenţa negativ încrederea publică în mecanismele de intervenţie şi în capacitatea instituţională de răspuns în situaţii de urgenţă”.

