Eugen Rădulescu, consilier BNR: Dacă ajungem la o criză politică, nu văd cum scăpăm de o criză economică dramatică

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a avertizat sâmbătă că, dacă România ajunge la o criză politică, nu vede scenariul în care ţara poate scăpa de o criză economică.



”Dacă ajungem la o criză politică nu văd scenariul în care scăpăm de o criză economică dramatică. O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică de mari proporţii”, a declarat Eugen Rădulescu, sâmbătă la Digi24.



El a explicat și deosebirile dintre România și Bulgaria, ca răspuns la afirmaţia preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a declaratsusținut că, deşi bulgarii au avut crize politice succesive, acest lucru nu i-a împiedicat să adopte moneda euro.



”Doar că bulgarii sunt din 1997 în Consiliul Monetar. Bulgarii n-au făcut niciodată un deficit bugetar mare în toată această perioadă. Au fost obligaţi să ţină deficitul sub control din cauză că nu aveau controlul emisiunii monetare. Emisiunea monetară la ei a fost ca un fel de cămaşă de forţă. Nu se puteau mişca. Şi atunci chiar dacă guvernele ar fi vrut cumva să dea drumul la baierile pungii pentru a avea câştiguri politice, n-aveau de unde. Şi atunci, într-adevăr, bulgarii au putut să intre în zona euro, dar din cauză că niciodată guvernele, acelea instabile care au fost, nu au dus deficitul bugetar nu la 9%, cât a fost la noi, măcar la 3,5%. A fost chiar mai jos”, a explicat consilierul guvernatorului BNR.



Eugen Rădulescu crede că România are nevoie de puţină raţiune politică şi spune că trage „nădejdea că ea va veni înainte de 20 aprilie sau înainte de a ajunge la vreun deznodământ nefericit”.

Declarația lui Sorin Grindeanu la care a făcut referire Eugen Rădulescu:



”Văd şi aud în ultimele săptămâni, că să avem grijă să stăm la locul nostru, că stricăm stabilitatea politică şi de aici pot să decurgă diverse lucruri negative. Dau două exemple. Stabilitate politică, în exemplu, n-a existat în Bulgaria. În ultimii doi sau trei ani au fost opt sau nouă rânduri de alegeri. Nu puteţi să-mi spuneţi că acolo a existat stabilitate politică, iar rating-ul de ţară al Bulgariei, astăzi (..) este mai bun decât al României. Stabilitate politică avem în Coreea de Nord. Avem şi în Belarus”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

