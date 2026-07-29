Video / Exemplu halucinant povestit de ministrul Miruță despre contractele cu offset pe armament: „Nu este nimic exagerat: dacă aduci un TIR de bulion în România, se bifează că ai îndeplinit condiția de offset”. Cum erau făcute contractele

Obligațiile de offset din contractele de armament și înzestrare ale României au fost construite, ani de zile, astfel încât să nu producă aproape nimic pentru industria națională de apărare, a declarat ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, în cadrul emisiunii de la Spiritul Timpului, podcastul CursDeGuvernare.ro .



Potrivit ministrului, factorul real de compensare industrială (offset) ajungea în cazuri specifice, după aplicarea unor multiplicatori subunitari, la doar 1-2% din valoarea contractelor, deși ele erau prevăzute la circa 30%, iar îndeplinirea acestor obligații de offset s-a putut face inclusiv prin donarea unor produse fără nicio legătură cu domeniul militar.



„Banii care au trecut pentru programul de înzestrare al Armatei Române nu au trecut cu grijă pentru industria națională de apărare. Vă dau exemple, iar prima oară am citit încă o dată (pentru că) n-am crezut că poate să fie adevărat. Se sting, în perioada în care sunt eu ministru, obligații de offset – adică obligații de cooperare pentru contracte vechi.

Și se face o hotărâre de guvern prin care se decide că s-a stins această obligație. Și mă uit și eu cum arată obligațiile stabilite acum 3, 4, 5, 6 ani. Acel offset a fost un cuvânt inventat din care lumea să nu prea înțeleagă și care presupunea: dacă cumpăr de câteva zeci de milioane, sute de milioane de euro, chiar miliarde de euro, spun offset 30%.

Sună mult: 30% treabă (producție – n.r.) cu România. Au introdus un factor de multiplicare al acestui offset care e subunitar – 0,2, 0,3, 0,4 – care se înmulțește cu 30% și devine 7%. Acel 7-8%, 2%, 1-2%, cât devine pentru fiecare program, nu înseamnă să produci ceva în România. Înseamnă să primești un produs din altă țară, pe care să ți-l doneze, României, care nu are legătură cu industria„, a explicat Miruță, care e ministru al Apărării Naționale din 23 decembrie 2025, la Spiritul Timpului.

Ministrul Radu Miruță, despre obligațiile offset din contractele vechi ale României: „Nu este nimic exagerat în exemplul următor: dacă aduci un TIR de bulion în România, se bifează că ai îndeplinit condiția de offset”

Ministrul a dat un exemplu halucinant: „Nu este nimic exagerat în exemplul următor: dacă aduci un TIR de bulion în România, se bifează că ai îndeplinit condiția de offset. Nu e o glumă deloc. Ce legătură are un TIR de paste cu dezvoltarea industriei de armament în România? Și chiar s-au adus lucruri care n-au legătură cu armata, care n-au legătură cu industria și care n-au legătură cu valorile pentru care s-au întâmplat lucrurile astea”.

Miruță a explicat că tocmai din acest motiv condiționarea achizițiilor militare de producția în România, introdusă prin programul SAFE, a generat reacții adverse.

„Nu întâmplător au început să țipe la Miruță, la cine s-a mai ocupat de situația asta din SAFE cu localizarea. Pentru că a devenit o bornă la care se va face referință la următoarele contracte”, a spus ministrul.

Ministrul a povestit că, atunci când a cerut publicarea pe site-ul Ministerului Apărării a detaliilor programelor SAFE, funcționarii au venit la el la ușă să întrebe dacă nu cumva era un ordin greșit, pentru că „nu s-a întâmplat niciodată”.

„După ce s-a votat în CSAT, a trebuit să merg cu toate proiectele în Parlament. Președinții de comisie m-au întrebat – comisii reunite – cum vrem să facem cu presa, ce să le spunem? Am zis să intre în sală? Cum? Să intre în sală. Am stat nu la pachet cu toate. Fiecare dintre proiectele SAFE ale MApN au fost discutate individual, răspunzându-se la orice întrebare dorită de orice parlamentar. Să spui că nu știi despre programele din SAFE, în condițiile în care, cu presă, s-a răspuns la toate întrebările posibile, au fost lucrurile astea deschise – nu este o reavointă, este o durere pentru că s-a pus un plafon față de care vor trebui să se raporteze următoarele investiții”, a afirmat Miruță.

(Episodul integral cu ministrul Miruță poate fi văzut la Spiritul Timpului – podcastul CursDeGuvernare – AICI)

„Prin mecanismul SAFE dăm și licențe și comenzi industriei naționale de apărare”

Ministrul Apărării a subliniat că, în opinia sa,, cheia dezvoltării industriei naționale de apărare este trecerea banilor pentru produsele necesare Armatei Române prin această industrie. El a recunoscut că exista o problemă structurală: fabricile românești nu erau suficient de tehnologizate pentru a produce echipamente la standardele necesare, iar Armata nu putea accepta produse de calitate inferioară.

„Eu sunt convins că cheia dezvoltării industriei naționale de apărare este trecerea banilor pentru produsele necesare Armatei Române prin această industrie. Industria națională de apărare mai avea o problemă: nefiind tehnologizată nu putea singură să producă elemente pentru Armata Română. Armata Română nu putea să spună că acceptă produse slabe calitativ doar pentru că asta puteau să facă unele fabrici – că militarul român pleacă cu pieptul lui la luptă. Trebuie să aibă tehnologie cât mai bună pentru a-și proteja viața și pentru a fi în stare să protejeze restul populației. Și atunci era genul de situație „oul sau găina”: fabricile spuneau «bine, dacă nu ne dați comenzi, noi nu prea avem bani să ne dezvoltăm». Și am găsit acest mecanism prin care le-am dat și comenzi, și licență”, a mai spus Miruță.

***