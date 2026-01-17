Radu Miruță, ministrul Apărării: 21 de proiecte de înzestrare a Armatei vor contractate în ritm alert în următoarele luni, prin programul SAFE

Un număr de 21 de proiecte de înzestrare a Armatei, de la maşini blindate la drone, nave, elicoptere, arme, muniţie, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate „în ritm alert” în următoarele luni, prin programul SAFE, a anunțat ministrul Apărării Naţionale, vicepremierul Radu Miruţă (foto).

„Planul inițial ca prin aceasta să dezmorțim și industria națională de armament, să facem culoar furnizorilor locali, e o realitate în România, după ani buni de visuri nerealizate.

Vom produce o parte în România, vor fi implicați furnizori locali, vom produce pentru România. Pentru că patriotismul nu se urlă, ci se dovedește.

21 de proiecte de înzestrare, de la mașini blindate, la drone, nave, elicoptere, arme, muniție, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni. Cum? Transparent, prin criterii clare, urmărind cea mai bună variantă pentru statul român.”, a scris ministrul, pe Facebook.

Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe), lista proiectelor urmând să fie publicată săptămâna europeană, transmite Guvernul.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE, după Polonia.

„După aprobarea Comisiei Europene, Consiliul urmează să adopte deciziile de punere în aplicare, iar ulterior, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026”, se arată în comunicatul de presă.

Printre proiectele care vor avea finanțarea asigurată se numără autostrăzile din Moldova: Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași – Ungheni, a reamintit premierul Ilie Bolojan.

„De asemenea, pe baza acestor finanțări, ne vom întări industria de apărare prin investiții, transfer de tehnologie militară și crearea de noi locuri de muncă.

Proiectele vor contribui la dezvoltarea infrastructurii militare și civile, la dotarea armatei române cu echipamente moderne de apărare și la creșterea securității țării noastre”, a precizat premierul.

