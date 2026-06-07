Radu Miruță dezminte că 6 petroliere din flota fantomă a Rusiei, sancționate de SUA sau UE, ar fi operat în portul Constanța

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, spune că subiectul petrolierelor care descarcă petrol rusesc în portul Constanța, încălcând embargoul impus Rusiei, este unul serios, de interes public în mod legitim, dar care trebuie analizat pe baza faptelor și nu a speculațiilor

El dezminte informația apărută în spațiul public precum că 6 petroliere aflate pe listele de sancțiuni ale SUA sau UE ar fi operat în portul Constanța și că au livrat țiței rusesc rafinăriilor din România. Și că acesta ar fi fost de fapt motivul pentru care Ucraina a trimis drone, din care una a explodat în Portul Constanța, ca să le neutralizeze.

Miruță afirmă că niciuna din cele 6 nave despre care se face vorbire nu figurau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene sau ale Statelor Unite când au intrat sau ieșit din portul Constanța și că trebuie ținut cont de fapte nu de speculații.

„Se vorbește mult, uneori se acuză și mai mult. Dar faptele sunt încăpățânate și nu pot fi schimbate de niciun titlu senzaționalist.

În ultimele ore au circulat informații potrivit cărora 6 nave petroliere aflate pe listele de sancțiuni ale UE/SUA ar fi operat în portul Constanța. Subiectul este serios, e legitim să fie de interes public, dar merită să fie discutat pe baza faptelor, nu a speculațiilor. Adevărul este unul singur: niciuna dintre cele 6 nave nu se află pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene sau ale SUA în momentul în care a intrat ori a ieșit. din portul Constanţa”, spune ministrul interimar al Apărării, într-o postare pe Facebook.

Radu Miruţă arată că nava DASHAN / MIANZIMU a tranzitat o singură dată prin portul Constanţa, în august 2023 dar a fost inclusă pe lista de sancţiuni în 2024, nava CELINE a avut ultima trecere prin portul Constanţa la 14.10.2023, iar sancţiunile îpotriva ei au fost impuse în octombrie 2025.

El mai precizează că nava IRA / BELA a intrat în portul Constanța la 12.03.2024 și a plecat la 15.03.2024 și a fost inclusă pe lista de sancțiuni în 2025, iar nava CROCO / ARIA – a intrat în portul Constanța în aprilie 2025 și a fost sancționată internațional la 21.05.2025;

De asemenea, nava SATNA – a intrat în portul Constanța la 12.01.2023, iar sancțiunile au fost impuse în mai 2025 și PAXMARIS – a trecut ultima dată prin portul Constanța la 08.09.2024 și a fost inclusă pe lista de sancțiuni în mai 2025.

„Aceasta este cronologia reală a evenimentelor din datele oficiale primite de la instituțiile statului. O navă nu poate fi acuzată că a încălcat sancțiuni care nu există la momentul în care a operat într-un port. Faptele și datele contează. Întotdeauna”, mai menționează ministrul interimar al. Apărării.

***