Vicepreşedintele USR Radu Miruţă este acuzat de incompatibilitate de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), întrucât în calitate de deputat, a desfăşurat activităţi specifice unei persoane fizice autorizate, mai precis a realizat o expertiză judiciară pentru statul român.

„Nu discutăm de portbagaje de bani, nu verificăm mașini scumpe, nu verificăm banii de șinșile, palatele unor angajați la stat, ci acuzăm agresiv un om nu pentru că a luat bani, ci pentru că n-a luat bani într-un context în care statul român l-a pus”, l-a obligat să facă ceva, a declarat Radu Miruță, vineri, într-o conferință de presă în care a prezentat mai multe documente pentru a combate acuzațiile aduse de ANI.

„Nu voi ceda la șantaj, iar vânătoarea prin instrumente ca ANI condusă de un consilier al unui fost ministru PSD care n-a luat examenul și conduce interimar e ceva împotriva căruia voi lupta cu toată forța mea”, a amai spus deputatul USR.

”În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deţinut calitatea de deputat în Parlamentul României şi a desfăşurat activităţi specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea şi depunerea unui raport de expertiză judiciară”, explică ANI referior la incompatibilitatea lui Miruţă.

Potrivit acestuia, decizia ANI este doar un atac politic prin care se încearcă eliminarea politicienilor USR din posturile de aleși ai cetățenilor. Reamintim că Radu Miruță a fost ales în urmă cu două săptămâni prim-vicepreședinte al acestei formațiuni.

Acuzațiile ANI, motive pentru care Agenția a decis că Radu Miruță este vinovat de incompatibilitate

Conform ANI, Miruţă a încălcat ”art.. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 (n.r. – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei) coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor”.

Dacă rămâne definitivă, decizia duce la plecarea din Parlament și la interdicția unei noi candidaturi în următorii trei ani: „Persoana (…) faţă de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Încadrarea ANI contrazice o adresă trimisă de ANI ca răspuns la solicitarea deputatului USR de a i se spune dacă poate realiza o expertiză judiciară

„O ticăloşie politică de la un capăt la celălalt”, o „execuție politică” a declarat vineri Radu Miruță, într-o conferință de presă.

Mă acuză pe mine, care nu am luat bani, ANI îmi spune că nu aveam voie să o fac, dar Ministerul Justiției mi-a spus că sunt obligat să o fac, ANI leagă

Expertiza a fost realizată în 2022, la cererea instanței, după ce a fost numit aleatoriu să o realizeze într-un dosar. Suma pe care ar fi trebuit să o primească este de 1.000 de lei și nu a fost ridicată niciodată, motiv pentru care s-a întors la stat. „Expertiza a costat 1000 de lei, eu nu am luat acești bani. Expertul poate să facă o factură și să ia banii (…). Eu nu am făcut în acești trei ani de zile nici măcar o adresă să iau acești bani, eventual pot să fiu considerat fraier că am muncit pentru Ministerul Justiției degeaba”, a spus Miruță.

De altfel, el a întrebat ANI, în 2022, dacă este legal să elaboreze raportul de expertiză, iar ANI i-a răspuns în scris că nu se va afla în stare de incompatibilitate.

ANI invocă în decizia ce nu i-a fost trimisă încă lui Miruță, potrivit acestuia, că lucrarea a fost realizată pe PFA, dar deputatul a explicat în conferință de presă că activitatea PFA a fost suspendată la preluarea mandatului de parlamentar, și apoi radiată, iar expertiza a fost efectuată ca persoană fizică, identificată cu CNP-ul, nu pe Persoană Fizică Autorizată (PFA).

„Raportul de expertiză pe care l-am depus a fost făcut de mine ca persoană fizică obligată de instanța care m-a pus să-l fac. (…) Nu mă consider cu nicio urmă sau miros de lipsa integrității”, a declarat vineri Radu Miruță.

ANI decapitează pas cu pas conducerea USR prin decizii controversate

Radu Miruţă, al doilea lider ca popularitate al USR, este a doua victimă importantă făcută de ANI în acest partid. Președintele formațiunii, Dominic Fritz, a rămas fără mandatul de primar al Timișoarei din cauza unui conflict de interese și a unei decizii controversate a ANI.

Plecarea acestuia a fost impusă retroactiv, printr-un articol din noua Lege ANI, așa-numitul „amendament Fritz”. Modificarea legii era jalon în PNRR, cu o valoare de 770 de milioane de euro.

În august 2026, Parlamentul a adoptat noua lege a integrității (Legea ANI), cu așa-numitul „amendament Fritz”, ce prevede încetarea de drept a mandatului alesului local în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, un articol în care liderul USR se înacdrează pentru reglementarea se aplică retroactiv.

CCR a validat constituționalitatea prevederii, oferind o explicație foarte criticată pentru retroactivitatea prevederii, iar ulterior prefectul de Timiș a emis ordinul de încetare a mandatului de primar al Timișoarei.

Dominic Fritz a atacat în instanță ordinul prefectului, iar Tribunalul Timiș a acceptat în noiembrie, în cadrul acestui proces, trimiterea la Curtea de Justiție a UE a patru întrebări care să lămurească compatibilitatea cu legislația europeană a modificărilor adus Legii ANI ce-l vizează pe Fritz, cu atât mai mult cu cât faptele de care a fost acuzat fostul primar nici nu mai sunt sancționate în noua reglementare.

Radu Miruță este la al doilea mandat de deputat, pe listele USR. Ulterior, acesta a fost ministru al Economiei și ministru al Apărării, în Guvernul Bolojan.

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