Radu Miruță: Blocajul politic poate duce la pierderea unor contracte SAFE

Ministrul Apărării, Radu Miruță, este îngrijorat că actualul blocaj politic, cauzat de decizia PSD de a retrage susținerea politică pentru cabinetul Ilie Bolojan, ar putea duce la pierderea unor contracte SAFE. Cele 21 de contracte cu o valoare de 9,5 mld. euro pentru înzestrarea Armatei Române trebuie semnate până la sfârșitul lunii viitoare.

„Având în vedere turbulențele politice din aceste zile, eu, ca ministru al Apărării, sunt un pic îngrijorat despre blocajul politic care poate duce la pierderea unor contracte semnate. S-a muncit la aceste documente, ele trebuie aprobare în CSAT și trebuie aprobate în Parlament. Doar după aceste două hopuri, noi putem să mergem mai departe”, a declarat Radu Miruță la Cluj, în cadrul unei conferințe dedicate industriei apărării.

Ministrul a subliniat dificultățile de pregătire inclusiv a contractelor pentru accesarea programului SAFE, împrumuturi aprobate de Comisia Europeană la costuri preferențiale – dobândă de 3,5%, cu perioada de grație de 10 ani și returnarea împrumutului în 40 de ani.

„Va trebui să semnăm 21 de contracte pe sume foarte mari, fără consultanță, fără firme care să facă această activitate. Există niște oameni extrem de bine pregătiți la Armata Română, dar au o limită. Trebuie să faci 21 de contracte de 10 miliarde de euro într-o lună de zile. Sunt și ei oameni. Dacă nu se semnează aceste contracte, cel puțin cele pe achiziții individuale, până la 31 mai, se pierd acești bani și asta înseamnă pierdere pentru înzestrarea armatei. Pentru a dezmorți industria națională de armament din România, nu este acceptabil ca nici măcar un singur contract să fie pierdut. De aceea, fac un apel la factorul politic să ne păstrăm o mediană a dezbaterilor în aceste zile, astfel încât aceste contracte să fie procesate”, a transmis Miruță.

60% din contractele SAFE vor avea localizare și producție pe teritoriul României

Aproximativ 60% din contractele care se vor desfășura prin SAFE vor avea localizare și producție pe teritoriul României, a mai spus ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Vă pot spune că un procent de 60% dintre contractele care se vor desfășura prin SAFE vor avea localizare, producție pe teritoriul național, ceea ce nu a existat înainte. Este un element critic pentru România utilizarea acestui instrument SAFE pentru a înzestra Armata Română”, a spus Miruță.

Acesta a propus și valorificarea actualelor hale și baze de producție, chiar dacă unele dintre ele au ajuns în diverse stadii de degradare.

„Ce am propus într-un SAFE 2, care cred că va urma, este să se țină cont de caracteristicile care spun că poți avea o industrie de apărare parțială în România. În unele din halele de producție ale unităților de stat au căzut țigle, au crescut copaci, dar acestea au buncăre, depozite, au poate 20-30% din ce înseamnă necesarul pentru o fabrică nouă de producție. Dacă UE spune că trebuie să creștem capacitatea de producție și trebuie să o facem în termen scurt, de ce să nu punem în comun cele 20-30% cu cineva care are roboți și licență, să vină să facă producție?”, spune Miruță.

