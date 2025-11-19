Radu Mihaiu, președinte Comisia IT&C din Camera Deputaților: Avem o problemă reală în a evalua oferte pentru digitalizarea administrației. Avem prea puțini specialiști care înțeleg tehnic diverse lucruri

Lipsa de cunoștințe tehnice a angajaților din administrația publică însărcinați cu evaluarea ofertelor depuse de companiile private pentru proiectele de digitalizare scoase la licitație reprezintă o barieră în calea dezvoltării serviciilor digitale, susține Radu Mihaiu, președintele Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Camera Deputaților.

„Statul nu trebuie să implementeze. Avem oameni extraordinar de buni în piața privată să implementeze lucruri, însă statul trebuie să aibă specialiști capabili să evalueze oferte. Avem o problemă reală în a evalua oferte; avem prea puțini specialiști care înțeleg tehnic diverse lucruri. Vă pot da un exemplu pe care l-am avut în calitate de implementator mai degrabă”, a declarat Radu Mihaiu în cadrul conferinței „Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, organizată marți de Conferințele CDG la Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Camera Deputaților.

Fostul primar al Primăriei Sectorului 2 a dat un exemplu despre o situație întâmpinată în timpul procesului de refacere a site-ului web a instituțieei.

„Am vrut să refac site-ul primăriei pentru că, îmi spuneam în acel moment, dacă vrei să îngropi un mort undeva, pe site-ul primăriei nu-l găsește nimeni. Toate informațiile necesare cetățenilor există pe site, însă sunt imposibil de găsit. Am zis să căutăm în piața privată cum putem să refacem interfața, practic servicii de user experience și user interface. Am scris un caiet de sarcini împreună cu piața, toți actorii relevanți invitați la masă, am lansat licitația și la acea licitație a participat o firmă care nu participase la nimic. A zis: „Dom’le, eu îndeplinesc toate condițiile astea, am făcut în viața mea user experience și user interface” și când i-am cerut să demonstreze acest lucru, am primit hârtie de la un minister că a făcut cândva o bază de date de back-end și că acolo a făcut și user interface. Și cei din primărie care făceau evaluarea acelor oferte au zis: „Dom’le, dacă zice ministerul că a făcut, cum pot eu să zic că n-a făcut user interface?” Ce spun eu este că noi nu avem oameni în executiv capabili să evalueze, să facă diferențele între soluțiile tehnice, și asta pentru că nu putem să-i plătim suficient de bine. Noi, ca stat, avem nevoie ca în aceste instituții să fie oameni capabili să înțeleagă despre ce este vorba într-o ofertă sau alta, și asta nu avem”, a precizat deputatul USR.

El a precizat că în România există legislația necesară pentru a putea angaja specialiști IT pe salarii mai competitive decât cele prevăzute de legea salarizării unitare în sistemul public.

„În acest moment există posibilitatea de a angaja; dacă nu mă înșel, există și un departament la nivelul SGG sau la nivelul Cancelariei pentru a angaja acești oameni. Sunt plătiți la nivel de 4.000-5.000 de euro pe lună, salariu net, ceea ce aș zice că este acceptabil pentru cineva din piață cu această expertiză care își dorește să facă lucruri”, a precizat el.

