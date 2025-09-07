Radu Mihaiu, deputat USR: ”Prețurile nu scad cu portavocea, deficitul nu dispare pentru că se înfoaie George Simion de la tribună, datoria publică nu se topește doar pentru că vă pictați cu pieptul dezgolit”

Deputatul USR Radu Mihaiu (foto) a declarat, în plenul Parlamentului, că România are nevoie de înfrânarea cheltuielilor și reformarea companiilor de stat.

„Credeam că măcar cu asta suntem de acord cu toții, că salariile și bonusurile nesimțite de la ASF, ANRE și ANCOM trebuie tăiate. Credeam că dacă le vorbim oamenilor de trudă, lacrimi și sudoare trebuie să și luăm măsuri pentru a limita vacanțele de lux, sinecurile, pilele și tocmai împotriva acestor măsuri ați depus AUR, S.O.S. și POT această moțiune. Este, să ne fie clar, o moțiune care vrea să apere privilegiile pentru că asta faceți dragi colegi. AUR mestecă aceleași sloganuri indiferent de subiect sau context”, a declarat Radu Mihaiu.

Deputatul USR a subliniat că România nu poate merge mai departe fără o reformă care implică măsuri dure. Înfrânarea cheltuielilor și reforma companilor de stat se numără printre acestea, scrie Agerpres.

„Puteți țipa până răgușiți, prețurile nu scad cu portavocea, deficitul nu dispare pentru că se înfoaie George Simion de la tribună, datoria publică nu se topește doar pentru că vă pictați cu pieptul dezgolit. Economia se echilibrează cu seriozitate, ceea ce din păcate vă lipsește. România nu are nevoie de politicieni care alimentează conspirații, care induc frica în oameni, care întorc român contra român. România are nevoie de tratament și tratamentul ăsta e: înfrânarea cheltuielilor statului, profesionalizarea managementului politic, eliminarea sinecurilor, introducerea performanței acolo unde până ieri era doar clientelă, reforma profundă a companiilor de stat, a agențiilor autonome, a administrației care s-a umflat ca o gogoașă pe spatele cetățenilor (…). Ca orice tratament, este un tratament amar, ca orice terapie care chiar funcționează doare, nu e simplu, nu e plăcut dar e singura cale responsabilă’, a precizat deputatul Radu Mihaiu.

Legislativul discută moțiunea de cenzură ‘Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și răuvoitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă’, împotriva proiectului de lege asumat de Guvernul Bolojan privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonom.

Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut, duminică, cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție, după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

***