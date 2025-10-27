Radu Merica, CEO RER Group: Problema economiei circulare e administrația / Deșeurile din construcții trebuie tratate pe fluxuri separate pentru a fi reintegrate în economie

Reintegrarea în economia României a deșeurilor din construcții și demolări este una dintre problemele serioase ale țării în materie de economie circulară, iar deșeurile care rezultă în urma activității de construcții ar trebuie tratate pe fluxuri separate, a declarat Radu Merica, directorul general al RER Group, în cadrul în cadrul conferinței ”Economia circulară – un AS în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național” organizată de CDG.

”Aceasta este una dintre problemele destul de serioase ale României. În primul rând, dacă ne referim la micul aport voluntar, la centrele de aport voluntar, în măsura în care deșeurile din construcții și demolări sunt curate ele pot fi tocate, refolosite, betonul concasat poate fi amestecat cu betonul – pentru anumite calități de beton, dar nu neapărat pentru structuri de rezistență. Acolo e mai greu. Dar pentru fundații, plăci, da, se poate folosi foarte bine beton reciclat.

Problema vine, din nou, din faptul că un șantier de construcții generează foarte multe tipuri de deșeuri. Începi cu săpătura, ăla deja e un deșeu, pământul de la săpătura fundației, apoi lemn, foarte mult lemn de la cofrajele pentru beton, după care începe partea de plastice, de izolație, vată minerală pusă… Există o gamă largă de deșeuri din construcții care rezultă în urma activității de construcții și care fiecare ar trebui luată pe flux separat, tratată corespunzător. Și din păcate încă suntem departe de a reuși să dirijăm pe fluxul de reciclare toate materialele care sunt generate în activitatea de construcții și demolări”, a declarat directorul general al RER Group.

Sistemul de procesare a deșeurilor municipale este complet nefuncțional. Problema e sortarea

Potrivit acestuia, sistemul de procesare a deșeurilor municipale este complet nefuncțional, în condițiile în care s-a dorit devierea de la groapă. El a mai precizat că dacă depozitarea deșeurilor ar fi mai scumpă s-ar ajunge la investiții în procesare și astfel s-ar devia deșeurile.

”S-a constatat că capacitățile alea care ar trebui să proceseze deșeurile nu există. De ce? Pentru cel care trebuie să le facă, respectiv Consiliile județene, aveau posibilitatea să ceară fonduri europene și să investească în infrastructura de gestiune a deșeului, dar aceste entități nu sunt funcționale. Adică maxima competență a unui Consiliu Județean a fost să facă niște gropi de gunoi care să zicem că sunt conforme. Dar problema nu e colectarea de la populație, problema e sortarea. Stațiile de sortare, care sunt făcute manual, nu mai fac față”, a declarat Radu Merica.

El a mai spus că nu există nicăieri în România vreo stație de sortare făcută de vreun Consiliu Județean care să aibă cât de cât automatizare, folosind sortatoare optice TOMRA, sau separatoare balistice și aeolitice.

”Nu există așa ceva. Și cei care ar trebui să o facă… Apropo, privații nu au voie să facă așa ceva. Privatul nu are voie să facă investiții de capul lui. Totul «e la noi» – nu știu cine sunt «noi»… «Noi» statul, «noi» Consiliul Județean, «noi» ADI (Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale – n.r.)… Dar «e la noi». Atunci, sigur că, partea de colectare de la agenții economici și industriali merge foarte bine pentru că acolo totul e în mâini private și se organizează pe principii economice, logistice… Apoi partea de Municipal, de la populație, e așa o chestie teoretică”, a explicat oficialul RER Group.

Răspunderea pentru gestiunea deșeurilor e ficțiune

Acesta a mai opinat că problema s-a creat din momentul în care s-au format ADI-urile și practic primăriile au cedat responsabilitatea unei entități de asociere a tuturor comunelor.

”Primarii spun: domne, nu mă mai interesează, asta e la ei, să o descurce și să o facă ei. Deci răspunderea politică e undeva la primar că, desigur, locuitorii votează primarul și spun că e gunoiul prea scump. Partea de ADI, cu răspunderea administrativă, e ficțională pentru că nu răspund în fața nimănui.

Cam asta e realitatea. (…) Inevitabil, costul cu gestiunea deșeurilor crește. Au crescut: salariul minim, motorina, toate. Partea de tratare-eliminare a crescut doar datoria acestei contribuții și care era bine gândită să asigure o deviere de la depozitare”, a mai explicat Radu Merica, directorul RER Group.

