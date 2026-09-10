Radu Magdin / Reconstrucția Ucrainei: România și triunghiurile viitoare

Polonia începe să se poziționeze ca platformă europeană pentru capitalul și tehnologia japoneză destinate reconstrucției Ucrainei. România ar trebui să urmărească atent modelul. Următoarea etapă nu mai este doar România–Ucraina, ci România plus un partener global plus Ucraina. Iar în sud avem deja un triunghi natural: România–Republica Moldova–Ucraina.

Reconstrucția Ucrainei începe înainte de pace

Aceasta este probabil prima realitate strategică pe care trebuie să o înțelegem. Competiția pentru poziționare, proiecte, finanțare, infrastructură și parteneriate nu va începe în ziua de după război. A început deja.

Iar cifrele explică de ce. Cea mai recentă evaluare comună (RDNA5), publicată la 23 februarie 2026 de Guvernul ucrainean, Grupul Băncii Mondiale, Comisia Europeană și ONU, estimează necesarul de reconstrucție și redresare la aproape 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, aproape de trei ori PIB-ul nominal al Ucrainei pentru 2025. Nu este o cifră abstractă: daunele directe ale războiului depășesc deja 195 de miliarde de dolari, iar locuințele, transportul și energia sunt sectoarele cele mai afectate.

Aici apare un detaliu care privește direct România: în sectorul transporturilor necesarul a crescut cu aproximativ 24% față de evaluarea anterioară, ca urmare a atacurilor intensificate asupra căilor ferate și porturilor în 2025, iar în energie activele avariate sau distruse au crescut cu circa 21%. Cu alte cuvinte, tocmai domeniile în care România are avantaj geografic și industrial (porturi, coridoare de transport, interconectări energetice) sunt cele în care nevoia crește cel mai rapid.

Aceasta nu va fi o reconstrucție făcută de o singură țară, o singură instituție financiară sau câteva mari companii. Va fi unul dintre cele mai mari exerciții de mobilizare de capital, tehnologie, logistică și capacitate industrială din Europa ultimelor generații.

Și tocmai de aceea trebuie să începem să gândim diferit. Nu doar bilateral, ci și trilateral.

Polonia–Japonia–Ucraina: semnalul care trebuie citit la București

Semnalul cel mai clar a venit de la cel mai înalt nivel. La 15 aprilie 2026, la summitul de la Tokyo dintre premierul japonez Takaichi și premierul polonez Tusk, Japonia a recunoscut explicit Polonia drept „hub important pentru reconstrucția Ucrainei” și s-a angajat să susțină proiecte comune ale companiilor japoneze și poloneze în energie, logistică și locuințe, ridicând totodată relația bilaterală la nivel de „Parteneriat Strategic Cuprinzător”. La nivel ministerial, cooperarea economică pentru reconstrucție a fost reconfirmată ulterior ca prioritate comună.

Nu este o simplă formulă diplomatică. Arhitectura fusese pregătită deja la Ukraine Recovery Conference 2026, unde a avut loc un dialog trilateral economic Polonia–Japonia–Ucraina construit pe o formulă foarte precisă: Polonia aduce la masă proximitatea, logistica, companiile și capacitatea de implementare; Japonia aduce capital, tehnologie și experiență investițională; Ucraina aduce necesitatea, piața și reconstrucția.

Este strategie economică prin complementaritate. Polonia nu îi spune Japoniei: „Investiți la noi în loc să investiți în Ucraina”. Îi spune, în esență: „Folosiți-ne pentru a investi mai bine în Ucraina.”

Aici este lecția pentru București.

România nu trebuie să concureze cu Polonia. Trebuie să-și găsească propria geografie

Polonia va fi inevitabil una dintre marile platforme ale reconstrucției. Are o frontieră lungă cu Ucraina, infrastructură logistică, greutate economică și politică și a construit deja un ecosistem instituțional impresionant pentru companiile interesate de piața ucraineană.

România are însă ceva ce Polonia nu are: Marea Neagră, Constanța, Dunărea, Republica Moldova și accesul natural către sudul Ucrainei.

Geografia noastră nu trebuie tratată ca o consolare pentru faptul că Polonia se mișcă mai repede. Trebuie transformată în strategie.

Reconstrucția Ucrainei nu va însemna doar Kyiv și Lviv. Va însemna Odesa, porturi, energie, agricultură, transport, poduri, căi ferate, infrastructură urbană, industrie, digitalizare și conectarea economiei ucrainene la piața europeană. Iar aici România poate deveni platforma sudică a reconstrucției Ucrainei.

Primul triunghi există deja: România–Moldova–Ucraina

Nici nu trebuie să îl inventăm. România, Republica Moldova și Ucraina au deja Triunghiul Odesa, iar în 2026 arhitectura politică s-a consolidat vizibil. În marja Conferinței de Securitate de la München, în februarie 2026, cele trei state au adoptat o declarație privind reziliența în securitate energetică, securitate cibernetică și conectivitate terestră și au anunțat formarea unei Triple Alianțe Cibernetice. Formatul avansează totodată către un Centru comun de contracarare a amenințărilor hibride la Odesa și pregătește prima reuniune la nivel de șefi de guvern, după summitul șefilor de stat de la Odesa din 11 iunie 2025.

În paralel, relația bilaterală a atins un prag istoric: la 12 martie 2026, după mai bine de doi ani de negocieri, România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic. Și nu întâmplător, în arhitectura regională România este descrisă tot mai des drept „puntea” către UE pentru Chișinău și Kyiv și drept sprijin pentru parcursul către NATO al Ucrainei.

Așadar, arhitectura politică începe să existe. Trebuie să îi adăugăm și arhitectura economică.

România–Moldova–Ucraina poate deveni un coridor de reconstrucție în jurul axei Constanța–Chișinău–Odesa, legat mai departe de Dunăre, Galați, infrastructura energetică regională și coridoarele europene de transport. Odesa nu este doar un oraș ucrainean important. Pentru România, poate deveni una dintre porțile către economia ucraineană reconstruită.

De la triunghiul regional la triunghiurile globale

Aici trebuie făcut următorul salt. Modelul polono-japonez arată că țările de frontieră nu trebuie să aibă singure toate resursele reconstrucției. Trebuie să devină platforme pentru resursele altora.

România poate spune partenerilor săi strategici și economici: voi aveți capitalul, tehnologia sau expertiza; noi avem proximitatea, infrastructura, relația regională, apartenența la UE și NATO și accesul către sudul Ucrainei. Hai să construim împreună.

Aș vedea câteva triunghiuri inteligente.

România–SUA–Ucraina: energie, apărare și infrastructură strategică

Statele Unite rămân partenerul strategic fundamental al României, iar reconstrucția Ucrainei va avea inevitabil și o dimensiune americană. Infrastructura comercială există deja: în ianuarie 2026 a devenit operațional portalul online prin care companiile pot depune proiecte de investiții către U.S.–Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF), dezvoltat împreună cu U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

România poate propune o platformă trilaterală concentrată pe energie, infrastructură critică, apărare și tehnologie cu dublă utilizare, cyber și investiții strategice, valorificând ecosistemul deja puternic de cooperare americano-română în energie și securitate. În loc să privim companiile americane doar ca investitori în România sau în Ucraina separat, putem construi proiecte în care România este baza europeană de producție, logistică, mentenanță, training sau servicii pentru piața ucraineană.

România–Japonia–Ucraina: tehnologie și infrastructură

Dacă Polonia poate construi o asemenea formulă cu Japonia, România poate propune propria complementaritate. Japonia a creat deja mecanisme dedicate: platforma JUPITeR (Japan–Ukraine Platform on Infrastructure Technology for Recovery and Reconstruction), lansată în 2025, și un memorandum Japonia–UNDP din iunie 2026 axat pe managementul molozului și tehnologii de construcție de la distanță. Efectul e deja aici: o companie japoneză a operat de la distanță utilaje de construcție aflate la circa 25 de kilometri de centrul de comandă, într-o demonstrație la Kyiv, cu operatori locali instruiți în câteva ore. Avem aici o tehnologie cu potențial dublu, de siguranță a lucrului în zone periculoase și de reintegrare a veteranilor în viața civilă.

Pentru România, un triunghi cu Japonia are sens în infrastructură, energie, automatizare, robotică, transport, smart cities și managementul dezastrelor. Nu trebuie să copiem Polonia–Japonia. Trebuie să îi arătăm Japoniei ce poate face din România și prin România, inclusiv ca bază regională de producție și service pentru echipamentele care ajung în Ucraina.

România–Germania–Ucraina: industrie

Germania este deja unul dintre actorii centrali ai sprijinului european, iar din 2026 are propriul cadru strategic cu Kyiv: la 14 aprilie 2026, Germania și Ucraina au lansat un parteneriat strategic axat pe apărare (inclusiv producție comună de drone și rachete), reconstrucție, securitate energetică și integrare europeană. Germania este totodată unul dintre pilonii europeni ai noului fond de reconstrucție.

Pentru România, complementaritatea este evidentă: industrie, automotive, componente, echipamente, energie, construcții și integrarea lanțurilor de furnizare. Putem imagina producție și subcontractare în România pentru proiecte ucrainene, joint ventures româno-germano-ucrainene și integrarea companiilor ucrainene în lanțurile de producție europene prin România. Reconstrucția nu trebuie văzută numai ca export către Ucraina. Poate însemna reindustrializare în România pentru Ucraina.

România–Franța–Ucraina: energie, infrastructură și apărare

Franța are interese și capacități majore în energie, transport, apărare, infrastructură și servicii urbane, iar România are deja o relație strategică puternică și o prezență franceză importantă în economie. Franța este, de altfel, unul dintre statele care garantează noul European Flagship Fund pentru reconstrucția Ucrainei.

Un triunghi România–Franța–Ucraina ar putea transforma această prezență într-o platformă regională: companii franceze, parteneri români, proiecte ucrainene. Este exact genul de situație în care diplomația economică românească trebuie să treacă de la promovarea României la promovarea României-ca-platformă.

România–Marea Britanie–Ucraina: finanțare, asigurare și project development

Marea Britanie construiește deja infrastructura comercială a reconstrucției. UK Export Finance menține un plafon de 3,5 miliarde de lire pentru exportatorii britanici și cumpărătorii lor din Ucraina, care a finanțat deja reconstrucția a șase poduri în regiunea Kyiv, și extinde acoperirea împotriva riscului de război prin MIGA și BERD. Cadrul instituțional a fost ridicat prin „Parteneriatul Secolului” UK–Ucraina, al cărui prim forum, în ianuarie 2026, a lansat un Dialog Economic și Comercial permanent, iar un business centre britanic urmează să se deschidă la Kyiv în 2026, cu accent pe industria de apărare, pentru a conecta companiile mici și mijlocii la oportunitățile din Ucraina.

Aici România poate oferi ceva foarte concret: terenul și platforma regională pentru capitalul și expertiza financiară britanică. Un triunghi București–Londra–Kyiv ar putea lucra pe project finance, asigurări, infrastructură, energie, defence și PPP-uri.

România–Coreea de Sud–Ucraina: industrie grea și tehnologie

Coreea de Sud este un partener care merită mult mai multă atenție. Semnalul e deja public: într-un interviu din 2026, partea română a vorbit deschis despre aprofundarea parteneriatului cu Coreea în AI, apărare, logistică, securitate cibernetică și infrastructură digitală, plasând explicit tehnologiile coreene în interiorul formatului Triunghiului Odesa.

Coreea are exact tipul de capacități de care reconstrucția ucraineană va avea nevoie: inginerie, energie, construcții, infrastructură, material rulant, electronică, automobile și capacitatea marilor conglomerate de a executa proiecte complexe. Formula poate fi simplă: tehnologie și capital coreean + bază industrială și acces românesc + nevoie ucraineană.

Nu doar triunghiuri de țări. Triunghiuri de competențe

Și poate că aici este ideea cea mai importantă. România nu trebuie să semneze zece memorandumuri generale despre reconstrucție. Trebuie să creeze triunghiuri specializate.

Cu SUA, energie și tehnologie cu uz dual. Cu Japonia, infrastructură și tehnologie. Cu Germania, industrie și lanțuri de aprovizionare. Cu Franța, energie, infrastructură și apărare. Cu Marea Britanie, finanțare, asigurări și project development. Cu Coreea de Sud, inginerie, industrie și tehnologie. Cu Republica Moldova, conectivitate, energie și reconstrucția sudului Ucrainei.

Nu exclusiv. Nu rigid. Dar suficient de clar încât fiecare partener să știe de ce are nevoie de România.

De la România vecină la România-platformă

UE construiește deja infrastructura financiară a reconstrucției, iar cifrele de la Gdańsk arată dimensiunea jocului. La Ukraine Recovery Conference 2026 au fost anunțate 160 de acorduri în valoare de peste 10 miliarde de euro. Comisia a semnat noi acorduri de peste 1,1 miliarde de euro prin Ukraine Investment Framework, ridicând angajamentele totale la 8,5 miliarde de euro, așteptate să mobilizeze aproape 26 de miliarde. De asemenea, a lansat European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine, cu un capital inițial de 220 de milioane de euro, proiectat să atragă până la 7 miliarde de euro în investiții.

Iar modul în care circulă banii confirmă exact teza triunghiului. Pachetul de 3,4 miliarde de dolari al Băncii Mondiale, semnat la Gdańsk, include un împrumut de 1,04 miliarde de dolari garantat de Marea Britanie (500 de milioane) și de Japonia (540 de milioane). Cu alte cuvinte, finanțarea reconstrucției este deja, structural, un exercițiu de complementaritate între mai multe state. Triangularea nu este o metaforă. Este un mecanism de lucru.

România trebuie să fie acolo unde aceste fonduri întâlnesc proiectele. Nu este suficient să spunem că avem cea mai lungă frontieră UE/NATO relevantă în sudul Ucrainei sau că Portul Constanța este important. Geografia nu produce automat prosperitate. Geografia trebuie organizată.

Polonia construiește Team Poland. România are nevoie de un Team Romania for Ukraine Reconstruction: Guvern, Eximbank, Banca de Investiții și Dezvoltare, companii, patronate, camere de comerț, consultanți, universități, administrații locale și parteneri internaționali. Cu o hartă a proiectelor. O hartă a companiilor românești capabile să livreze. O hartă a finanțărilor. Și, mai ales, o hartă a partenerilor globali pe care îi putem aduce în triunghi.

Triangularea ca politică economică

În geopolitică suntem obișnuiți să gândim alianțe. În reconstrucție trebuie să învățăm să gândim complementarități. Nu trebuie să fim cei mai bogați pentru a fi indispensabili. Trebuie să combinăm ceea ce avem cu ceea ce au ceilalți.

România are geografie, port, Dunăre, infrastructură energetică, industrie, securitate NATO, apartenență la piața europeană, relația cu Republica Moldova și un parteneriat strategic tot mai profund cu Ucraina. Partenerii noștri globali au capital, tehnologie, finanțare, asigurări, companii și capacitate de a derula mari proiecte. Ucraina are un necesar de reconstrucție de aproape 600 de miliarde de dolari și, dincolo de distrugere, perspectiva unei economii profund integrate în Uniunea Europeană.

Aceste trei elemente trebuie puse împreună. Polonia ne oferă acum un exemplu foarte bun cu Japonia. Răspunsul României nu trebuie să fie gelozia regională. Trebuie să fie imaginația strategică.

România–Moldova–Ucraina trebuie să devină triunghiul nostru natural. România–partener global–Ucraina trebuie să devină formula noastră de multiplicare. Pentru că marea oportunitate a reconstrucției nu este doar să participăm la reconstruirea Ucrainei. Este să folosim această reconstrucție pentru a construi o Românie mai conectată, mai industrială, mai internaționalizată și indispensabilă.

De la țară de frontieră la hub. De la vecin la platformă. De la bilateral la trilateral. Aceasta poate fi geometria economică a României în reconstrucția Ucrainei.

Radu Magdin – The Smartlink Communications – este analist global, fost consilier de prim miniștri în România și Moldova

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