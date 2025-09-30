Radu Hanga, președinte BVB: Sectorul tehnologic din România este afectat de fragmentarea pieței globale. Companiile pierd acces la piețe

Sectorul tehnologic este prezent pe piața locală de capital dar este subreprezentat, o consecință a modului în care se poziționează companiile (în zona de outsourcing, nu de dezvoltare de produse inovative), dar și a contextului global, marcat de o accentuare a deglobalizării care „taie” din piața globală pe care își desfășoară activitatea aceste companii, este de părere Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București (BVB).

„Cred că este un sector care trece prin transformări majore, sub impactul AI. Pe de altă parte, este afectat și de ceea ce se întâmplă din punct de vedere al tendințelor de deglobalizare. Dacă te gândești la sectoarele cele mai expuse pieței globale, probabil că tehnologia e unul dintre ele. O piață globală care se fragmentează, care se închide – accesul devine mai complicat. Asta probabil nu îi favorizează pe jucătorii mari, pentru că le închide piețe. Probabil jucători care acum 10 ani vedeau ca piață potențială piața globală încep acum să elimine zone pe care nu mai vor sau nu mai pot să le abordeze. Este o piață care trece prin schimbări fundamentale și cred că asta se vede și în sectorul tehnologic de la noi”, a declarat Radu Hanga, marți, la conferința „Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea instrumentelor de irigare financiară a economiei”, organizată de CursdeGuvernare.ro .

Radu Hanga a precizat că la BVB sunt listat câteva companii din acest sector, dar acesta este subreprezentat.

„Dacă te uiți la orice bursă, ca investitor, îți dorești să fie o oglindă a economiei, ca sectoarele cele mai bine reprezentate în economia unei țări să se regăsească și la bursă. Investitorii care vor să ia expunere la economia unei țări ar vrea să o vadă reprezentată acolo. Răspunsul este că sectorul tehnologic este prezent la bursă, însă este subreprezentat”, a precizat directorul BVB.

El a adăugată că acest lucru este și „o reflecție a modului în care se poziționează companiile tehnologice românești pe piață. E important, dacă vrei să crești și să te dezvolți, să mergi către zona de creare de produse, pentru că asta îți dă stabilitate pe termen lung.”

