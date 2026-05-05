Radu Crăciun: „Între recesiune și hiperinflație, BNR va alege recesiunea – ăsta îi e mandatul” – Cursul nu va ajunge la 6 lei fără ca BNR să fi drenat lichiditatea și împins dobânzile în sus

Înainte ca cursul de schimb euro/leu să înregistreze o depreciere masivă Banca Națională a României (BNR) va lua măsuri de drenare a lichidității de pe piața monetară, ceea ce va împinge dobânzile interbancare în sus, explică Radu Crăciun (foto), vicepreședinte al Asociației Administratorilor Independenți și fost director al BCR Pensii și al APAPR, asociația administratorilor fondurilor de pensii private.

Acesta explică că creșterea dobânzilor la lei ar fi contramăsura BNR la o depreciere substanțială a cursului, aceasta fiind modalitatea prin care BNR ar apăra valoarea leului.

„Sunt dezolat să văd cât de tabloidizate au ajuns să fie multe „analize” economice doar de dragul click-urilor și citării în presă. E simplu. Vorbești de o prognoză de curs de la 6 lei în sus și promovarea îți e asigurată. Adevărul este că alte lucruri se vor întâmpla înainte ca să avem un curs la 6 lei. În astfel de condiții, BNR va lua măsuri de drenarea a lichidității de pe piața monetară, ceea ce va împinge dobânzile interbancare în sus. Deci contramasura la o depreciere substanțială va fi o creștere generalizată a dobânzilor în lei”, explică Radu Crăciun într-o postare pe Facebook.

De notat totuși că ROBOR la 3 luni nu a înregistrat până acum o creștere, ci chiar o scădere la 5,86%, joi, de la 5,87% în ultimele săptămâni, ceea ce arată că băncile comerciale au în continuare exces de lichiditate și că BNR nu a intervenit agresiv pe piața valutară.

Crăciun: „Între recesiune și hiperinflație, BNR va alege recesiunea – ăsta îi e mandatul”

Acesta mai punctează că creșterea dobânzilor va scumpi creditele pentru gospodării, stat și companii, acesta fiind costul pentru „a nu aluneca în hiperinflație”.

„Deci vestea bună este că, în condiții politice vitrege, deprecierea, chiar dacă se va produce, nu va fi atât de catastrofală pe cât se înghesuie mulți să o prognozeze. Vestea proastă este că ea va veni la pachet cu o creștere generalizată a dobânzilor, ceea ce va scumpi toate creditele: pentru stat, companii și populație. Ar fi echivalentul unei recesiuni certe pentru a nu aluneca în hiperInflație. Între recesiune și hiperinflație cred că BNR va alege recesiunea. Până la urmă ăsta îi e mandatul”, mai arată Crăciun.

Amintim că cursul valutar oficial al leului în raport cu euro continuat să se deprecieze, luni, înainte de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Cursul euro/leu a ajuns luni la pragul de 5.2 lei, un euro fiind cotat la fixing-ul de la ora 13:00 de Banca Națională a României (BNR) la 5.1998 lei, cel mai ridicat nivel din istorie.

Joi, înainte de mini-vacanța de 1 mai, euro atinsese un maxim istoric la fixingul BNR de 5.1417, iar precedentul a fost 5.1222 lei/euro, stabilit în 8 mai.

Presiunile de depreciere pe curs s-au intensificat în contextul crizei politice. Euro a trecut miercurea trecută de 5,1 lei pentru prima dată de la criza electorală dintre cele două tururi de scrutin prezidențial din mai 2025.

