Radu Crăciun, APAPR: Calea cea mai sigură și perfidă de a împiedica creșterea contribuției la Pilonul 2 este acceptarea retragerii banilor printr-o plată unică

Acceptarea retragerii banilor din Pilonul 2 printr-o plată unică este calea sigură de a împiedica creșterea contribuțiilor la pensiile administrate privat, avertizează Radu Crăciun (foto), președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

„Calea cea mai sigură și perfidă de a împiedica creșterea contribuției la pilonul 2 este acceptarea retragerii banilor printr-o plată unică. Ulterior, niciun guvern nu va fi atât de inconștient încât să transfere mai mulți bani de la pensia publică plătită eșalonat lunar către pilonul 2 pentru o plată unică. Și pe bună dreptate!

Mulți dintre cei care nu au susținut și nu susțin pilonul 2 au devenit brusc avocații plății unice. Nu e doar o coincidență”, a scris Radu Crăciun pe Facebook.

El semnalează totodată că și confederațiile sindicale sunt adepte ale plății eșalonate și ale scăderii plății unice sub 30%.

„De ce? Pentru că au văzut cât de „pricepuți” au fost românii care au beneficiat de plăți compensatorii pe 2–3 ani să își gestioneze banii”, scrie Radu Crăciun.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind plata pensiilor private.

Potrivit formei adoptate, persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi sub formă de plată unică 30% din sumă, iar restul eșalonat pe opt ani. Excepție fac bolnavii cu afecțiuni oncologice care vor putea beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Pot primi, de asemenea, toată suma sub formă de plată unică persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizații sociale lunare.

Judecătorii Curții Supreme au decis joi, cu unaimitatea celor prezenți, sesizarea CCR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, întrucât sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor, iar limitarea valorii pensiei lunare ”reprezintă o ingerinţă nejustificată” asupra acestui drept.

