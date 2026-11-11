Radu Cracan, BERD: În următorii doi ani, România ar putea avea o listă consistentă de PPP-uri – Lucrăm deja la două proiecte de spitale în parteneriat public-privat.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) lucrează deja la două proiecte concrete de spitale în parteneriat public-privat (PPP), iar în următorii unu-doi ani România ar putea avea o listă mult mai consistentă de astfel de proiecte, a declarat Radu Cracan, economist la BERD, în cadrul conferinței „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată miercuri de CursDeGuvernare.ro .

„Din partea BERD, lucrăm cu Ministerul Finanțelor de anul trecut. În cadrul Ministerului Finanțelor s-a creat un working group, sau așa-numita PPP Facility, deci o echipă dedicată revizuirii legislației și cadrului de reglementare și implementării PPP-urilor”, a spus Radu Cracan.

Acesta a precizat că BERD a susținut și schimbul de experiență dintre Ministerul Finanțelor și unitatea specializată în PPP-uri din Grecia. În ceea ce privește proiectele aflate efectiv în pregătire, Cracan a precizat că există deja un pipeline.

„În același timp, am susținut foarte mult exemplul bun din Grecia, finanțat prin fondurile din PNRR. Și am facilitat acest schimb de experiență dintre Ministerul Finanțelor și unitatea lor de PPP din Grecia. Au avut multe întâlniri și au discuții regulate cu partea română. Pe partea de pipeline, BERD lucrează deja la două proiecte concrete. Sunt două spitale. De asemenea, știu că IFC lucrează la fel. Este într-un stadiu destul de avansat pregătirea unui proiect de spital în Timișoara. Pipeline-ul există. Este în curs de concretizare și posibilă extindere. Cred că în următorul an, următorii doi ani, vom avea o listă de proiecte mult mai consistentă.”, a explicat economistul BERD.

Cracan: România are în continuare oportunități investiționale semnificative

Radu Cracan a arătat că, din perspectiva BERD, România continuă să fie o piață atractivă pentru investiții, în pofida dezechilibrelor fiscale.

„După părerea noastră, România continuă să ofere oportunități investiționale semnificative. Dimensiunea pieței, accesul la piața unică europeană, baza industrială, potențialul energetic, accesul la fondurile europene și procesul încă incomplet de convergență reală oferă oportunități semnificative de creștere economică. Din perspectiva BERD, interesul pentru proiecte viabile și bine structurate a crescut semnificativ în ultimii ani. Cu toate acestea, în ultimii ani, politica fiscală a susținut puternic veniturile și cererea internă, dar capacitatea productivă a economiei nu a avansat într-un ritm comparabil. O parte a cererii suplimentare s-a transferat în inflație și în importuri, în timp ce deficitul bugetar și cel de cont curent rămân ridicate”, a spus Radu Cracan.

Economistul BERD a arătat că problema fiscală a României nu ține doar de dimensiunea deficitului, ci și de structura acestuia și de caracterul cheltuielilor care îl alimentează.

„Pe de altă parte, problema fiscală a României ține nu doar de dimensiunea deficitului, ci și de structura sa. Un deficit temporar, contraciclic, are implicații diferite față de un deficit structural, alimentat de cheltuieli curente rigide. În acest context, modelul bazat pe consum și pe o convergență a veniturilor peste productivitate și-a atins, în opinia mea, limitele. România are nevoie, așadar, de o tranziție către un model în care convergența este susținută mai mult de investiții productive, acumularea de capital uman și, într-un final, de productivitate”, a declarat acesta.

„Mă voi referi la trei componente în contextul dezechilibrului fiscal: costul și productivitatea capitalului și costul și productivitatea muncii. În ultimii ani, politica fiscală expansionistă a determinat necesitatea menținerii unor condiții monetare restrictive”, a mai spus Radu Cracan.

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