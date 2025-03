Radu Burnete/ Luna de business – România care contează

Într-o lume multipolară din ce în ce mai turbulentă statele medii și mici, precum România, au o singură carte de jucat dacă vor să stea la masă: să conteze economic, militar și politic în regiunea lor. România, în ciuda unui parcurs economic extraordinar în ultimele două decenii, nu este suficient de relevantă în regiune în niciuna dintre cele trei dimensiuni.

Voi lăsa partea militară experților, voi atinge câteva chestiuni politice și apoi voi puncta câteva lucruri care ne-ar face repede mai relevanți economic în regiune.

Din punct de vedere politic este nevoie de un stat mai suplu, mai eficient, mai curat și de instituții incluzive care să își facă treaba. Duse sunt vremurile în care ministerele sau administrațiile locale taie frunză la câini și dau bine pe Facebook sau cele în care diverși reglementatori își dau salarii grase, dar evită orice formă adevărată de responsabilitate.

Este nevoie de un nou suflu în administrația publică pe care partidele și politicienii de la vârf îl pot da prin exemplul personal: cum vorbesc, cum îi tratează pe ceilalți, cât de serios muncesc sau cum pun interesul public în fața celui personal.

Este nevoie de justiție adevărată. Aici lucrurile nu s-au mișcat în direcția bună în ultimii ani pentru că o partea a clasei politice a vrut să fie sigură că rentele pe care le extrage din bani publici îi sunt protejate. Lipsa unei justiții echitabile produce corupție și risipă în mediul public și concurență neloială în mediul privat.

Mai este necesar să oprim de urgență fenomenul îngrijorător al evaziunii fiscale pentru că statul și societatea sunt văduvite de multe miliarde de euro care ar trebui să meargă în apărare, educație sau sănătate. Evaziune la nivelul la care o vedem în România fără protecție politică și fără ochi închiși din partea administrației fiscale nu există.

Trebuie să reducem numărul de localități. Administrația trebuie să reflectele realitățile sociale și economice nu să fie un pat al lui Procust. Partidele au nevoie de oameni în teritoriu și să controleze voturi, ne-au lămurit la ultimele alegeri ce bine se descurcă cu asta. Să găsească un model mai sănătos.

Nu în ultimul rând este nevoie de o reală debirocratizare a statului. Nu una pe modelul lui Musk care taie și distruge. Libertatea și capitalismul nu sunt posibile în absența unui stat puternic, dar trebuie să fie unul suplu care nu își agasează cetățenii și companiile, ci îi ajută să muncească și să producă.

Acum, cum poate România să devină mai relevantă economic în regiune și repede:

1, Energia – statul român face cu tot dinadinsul să sperie și să șicaneze investitorii privați, o greșeală imensă. Avem nevoie de investiții mari în producția de energie și apoi în rețelele care o distribuie. Da, statul trebuie să fie un actor relevant în sistemul energetic care are multiple dimensiuni de securitate națională. Are companii prin care poate să o facă unde management-ul trebuie să fie de un profesionalism adevărat (și avem câteva exemple) și în rest trebuie să deschidem porțile pentru investitori europeni sau să nu îi mai fugărim pe cei pe care îi avem. ANRE trebuie să se profesionalizeze mai mult și am face bine să terminăm cu această aberație a plafonării prețurilor la energie. Avem nevoie de o reglementare deșteaptă, investiții private semnificative și statul să îți ia mâna grea de pe prețuri și să lase piețele să funcționeze.

2, Fondurile de pensii – trebuie încurajată în continuarea expansiunea acestor fonduri, iar ele direcționată către investiții care să accelereze dezvoltarea economică a țării păstrând evident limite prudențiale. Pot investi aceste fonduri în anumite tipuri de infrastructuri? Eu zic că da. Pot finanța aceste fonduri expansiunea în regiune a unor companii românești de succes? De ce nu? Pot ele fi pilonul central în jurul căruia dezvoltăm și mai rapid piața de capital pentru a finanța o creștere mai accelerată a economiei? Este o discuție care merită purtată repede.

3, Antreprenoriat și educație financiară – este nevoie să încurajăm oamenii să devină mici sau mari antreprenori. Mici în prima fază și nu doar în orașele mari. Ce le lipsește? Ce au nevoie? Puțină educație financiară? Acces mai facil la anumite tipuri de finanțare? Un alt regim fiscale pentru cei care sunt la început? Mai puțină birocrație? O cultură a succesului prin muncă și antreprenoriat promovată de liderii politici? Aceste energii trebuie dezlănțuite fiindcă o economie vibrantă rezolvă multe probleme sociale care altfel rămân în responsabilitatea unui stat care nu le poate face pe toate.

4, Finanțe publice echilibrate – avem nevoie de o politică fiscală și de un nou Cod Fiscal care să fie croite după nevoile de dezvoltare ale economiei și nu după nevoile de cheltuială ale partidelor. Trebuie să reducem deficitele gemene pentru că ne vulnerabilizează. Avem nevoie de un plan fiscal pentru următorii 5-8 ani care să nu se mai schimbe în noapte de Revelion, care să nu mai fie găurit și ciuruit în Parlament, amendament cu amendament și care să nu mai fie atât de dominat de taxe și impozite ”speciale” pentru că distorsionează economia. Degeaba avem astfel de taxe care aduc bani dacă prețul este încetinirea economică pe termen lung. Nu inventăm apa caldă.

5, Profesionalizare forței de muncă actuale prin stimularea masivă a învățării continue și a recalificării. Da, trebuie reformat sistemul de educație, dar până produce rezultate avem nevoie să creștem nivelul de competență al actualilor angajați. Rămânem în urmă și ne scade productivitatea. Cu un efort mare în zona aceasta, unde din fericire sunt multe fonduri europene disponibile, putem vedea rezultate în 2-3 ani.

Ce nu vedeți în propunerile mele sunt politici industriale, subvenții, direcții, strategii. Este loc și pentru astfel de lucruri, dar cu măsură. Chiar nu cred că le știe statul pe toate și înainte de a începe să lucreze la finețuri trebuie să îmbunătățească cadrul economic general: justiție mai corectă și mai eficientă, mai puțină evaziune, energie la prețuri competitive, capital privat pus la lucru, politică fiscală stabilă, forță de muncă mai bine educată, mai puțină birocrație fără sens și mai multă educație antreprenorială și financiară. Ați fi uimiți câte se pot întâmpla cu acest cadru.

Cu un stat mai suplu și mai puternic, cu investiții în apărare și cu o economie care să conteze în regiune România nu va fi niciodată nevoită să dea din coate ca să stea la vreo masă. Va fi mereu invitată. O veche vorbă spune că ești cu adevărat influent atunci când ți se observă absența, nu prezența. Ca să ți se observe absența trebuie să contezi. Putem să o facem.

