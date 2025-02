Radu Burnete / Luna de business: Bugetul – După dezmăț, mahmureala și apoi revenirea la realitate

Pentru finanțele publice românești anul 2024 a fost catastrofal. Un dezmăț justificat doar de acest super ciclu electoral pe care l-am încheiat prost. De fapt nu l-am încheiat. Deficitul a fost cu 3 puncte peste cel prognozat, de la 5.5% la 8.65%. Enorm.

Iar acel 8.65% are niște semne de întrebare având în vedere că multe miliarde de lei au fost întârziate la plată mediului privat, fie că vorbim de programul Anghel Saligny, datoriile către furnizorii de energie pentru schema de plafonare sau concediile medicale.

Într-un an în care făceam consolidare fiscală cheltuielile cu salariile publice au crescut cu 24% și cele cu bunurile și serviciile cu 21%. Dezmăț. Încă două consolidări fiscale de felul acesta și ajungem la sapă de lemn.

În mediul privat am început anul cu decizii luate peste noapte deși fuseserăm asigurați că nu va fi vorba de așa ceva. De Revelion am aflat de taxe noi și eliminarea unor facilități. Am implorat guvernul să nu mai elimine facilități peste noapte, să dea jumătate de an, un an în avans astfel încât companiile să aibă timp să ajusteze contracte, să renegocieze salarii, să se restructureze, să se redimensioneze, ce vreți voi. Vorbim singuri.

Rezultatul o să-l vedeți: în IT, agricultură și construcții lucrurile vor arăta rău fiindcă șocul a fost foarte mare. Bașca niște mari creiere neobosite au dezgropat aberația numită colocvial ”taxa pe stâlp”. Premierul care a inventat-o, Ponta, a spus public că a fost o prostie care mai mult a stricat decât a ajutat. Să insistăm în prostie, zic. La asta ne pricepem. Era vorba că în prima parte a lui 2025 negociem o reformă a sistemului fiscal românesc care să ne asigure stabilitate și competitivitate dincolo de 2030, peste un ciclu electoral. Am cârpit-o cu farfuria de sarmale lângă noi, sperăm să țină până la mini-vacanța de 1 mai.

Mulți oameni serioși îmi vor spune că veniturile bugetare totale din România reprezintă o proporție multe prea mică din PIB (33% în 2024) și că ar trebui să ne ducem spre media europeană de 45% ca să nu mai tot cârpim atât. Îi respect pe acești oameni serioși, dar există un dar.

Cu o politică fiscală iresponsabilă în care cheltuielile depășesc mereu veniturile, serviciile publice sunt vai de mama lor și evaziunea fiscală sport național putem să ne ducem spre 40% și noi tot deficit de 8% o să avem. Prima dată demonstrezi că poți cheltui responsabil și știi ce să faci cu banii, apoi primești mai mult. Valabil pentru copii, manageri din privat și politicieni. Invers iese dezmăț.

S&P le-a luat urma celor de la Fitch și ne-au trecut de la stabil la negativ. Moody’s urmează cu certitudine și apoi ne vom întreba cine vor fi primii care ne trimit la junk dacă nu ne revenim. În acest context a venit bugetul pentru 2025. Cum altfel decât peste noapte.

Pe 30 ianuarie am avut discuții cu Guvernul, dar am discutat din prezentări. Noaptea a venit bugetul și pe 31 ianuarie urma un aviz al Consiliului Economic și Social. Negativ, cum altfel fiindcă în cele 12 ore pe care le-am avut la dispoziție nu a fost timp nici să-l parcurgem. În câteva zile va fi adoptat. Deficitul propus la mustață, de 7%, este dependent în totalitate de o absorbție excepțională a fondurilor europene și a banilor din PNRR. Istoria recentă spune să privim cu scepticism.

Tot istoria ne învață că Guvernul României subestimează semnificativ cheltuielile de personal și cu bunuri și servicii și supraestimează veniturile. Că alocă excesiv către investiții ca să poată redirecționa de acolo. Că în ultimii ani a transformat fondul de urgență într-un instrument de alocare discreționară a banilor. Noul ministru de finanțe promite că aceste lucruri nu se vor mai întâmpla. Pentru mediul privat vorbele nu mai sunt suficiente, nici măcar proiectele de buget. Așteptăm primele execuții bugetare și vedem atunci.

Între timp toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă Trump va începe un război tarifar cu Uniunea Europeană. România nu exportă foarte mult către SUA, dar principalii noștri parteneri, Germania, Franța, Italia, sunt mari exportatori globali, un război tarifar îi va zdruncina și în aval și pe noi. Nu este deloc de glumă. Cum arată economia noastră? Așa și așa, e cam mahmureală. Competitivitatea noastră la export se ține de un fir de ață pentru că s-au adunat costurile crescute cu energie, forța de muncă, cursul valutar, insuficiente investiții pentru a crește în lanțul de valoare.

Guvernul a aruncat efectiv cu bani în economie și deficitul public enorm, pentru că nu a venit la pachet cu viziune și politică de stimulare a cererii interne, s-a transformat într-un deficit comercial de dimensiuni similare. Aceste deficite trebuie dezumflate. Dacă nu o facem noi, o vor face piețele internaționale și creditorii noștri, dar cu durere triplă. Timp nu mai prea avem, dar din păcate ne mai așteaptă un set de alegeri și până atunci politicienii sunt blocați.

Bine, Burnete, îmi veți spune, dar veștile bune? Veștile bune le vedeți și singuri în conturi, pe masă, în buzunare. România a parcurs un drum fantastic în ultimul deceniu, dar cu motorul turat până la roșu și trecând în viteză pe lângă o parte dintre cetățenii săi.

Avem o economie care pe medie arată niște cifre grozave pe care nu le contest, dar dacă ne uităm pe geam multe comunități au fost lăsate de izbeliște, serviciile publice nu au ținut pasul cu cele private și acum încercăm să apăsăm frâna fără să luăm piciorul de pe accelerație. Nu știu ce să zic. Sper că funcționează airbag-urile și că eu mă înșel.

(Radu Burnete exte directorul executiv al Confederației Patronale Concordia)

