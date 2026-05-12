Radu Burnete, consilier prezidențial: În administrația publică fiecare folosește AI „după capul lui”, ar trebui un cadru cumva controlat

Consilierul prezidențial Radu Burnete a vorbit despre evoluția sectorului IT&C în mediul economic și politic actual și impactul tehnologiei AI în economie, la summitul internațional ANIS. „Tehnologia AI schimbă paradigma fiindcă poți redesena sisteme, compania, administrația”, a spus acesta.

Primul mesaj a fost legat de contextul de actualitate: „Mulți așteptăm să vină o perioadă de acalmie v-aș sfătui să vă obișnuiți cu această instabilitate sistemică și să facem lucrurile în acest mediu mai puțin predictibil, mai puțin stabil, cu niște transformări mari ale căror consecințe nu le putem anticipa”, a spus acesta la începutul intervenției.

Acesta a enumerat de câte ori România a reușit să facă salturi mari de în economie, în ultimele două secole: „la 1830 după Tratatul de la Adrianopol, în 1880 după războiul de independență, după perioada interbelică, după industrializarea forțată a comuniștilor – anii 70, după aderarea la UE. S-a întâmplat cam la 30-40 ani și probabil datorită accelerării tehnologice per se comprimă, suntem în fața unui astfel de moment”.

„Suntem la finalul unui ciclu de competitivitate: România nu mai poate crește cu motoarele de acum 15-20 de ani; avem acest pol de instabilitate care nu se va duce nicaieri, suntem în zorii unei noi paradigme tehnologice: avem AI și cu certitudine va schimba foarte multe lucruri chiar daca muți nu știm să punem degetul pe rană”.

Legat de AI, Radu Burnete a detaliat: „Tipul acesta de tehnologii schimbă paradigma fiindcă cu ajutorul lor redesenezi sisteme, compania, administrația.

Aici este cheia noii competitivități, eu nu știu dacă peste 10 ani sectorul dv va mai exista așa cum există el astăzi. Și administrația din România are nevoie să adopte aceste tehnologii. Și mă îngrijorează că a adoptat AI dar fiecare după capul lui. Am ajuns să identific în funcție de formatare dacă un document pe care îl primesc e făcut de Claude sau Chat GPT. Trebuie să optim „vestul acesta sălbatic”, nu să interzuicem dar trebuie într-un cadrul cumva controlat”, a mai declarat Radu Burnete.

