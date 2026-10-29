Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice pe 3 noiembrie – Buget de 35 mil. lei – Cum sunt împărțiți banii

Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în sesiunile anterioare ale Programului Rabla Auto 2026 vor putea solicita din nou finanțare începând de marți, 3 noiembrie, ora 10:00, în aceleași condiții ca la sesiunea precedentă, a anunțat joi Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pentru noua sesiune este disponibilă suma totală de 35.389.000 de lei, provenită din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse integral toate procedurile. Banii vor fi redistribuiți pentru achiziția de autovehicule noi și motociclete, în funcție de categoria de propulsie.

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziție fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”, a declarat Natalia-Elena Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Cum sunt împărțiți banii

Potrivit ministerului, din bugetul total de 35.389.000 de lei, cea mai mare parte, respectiv 25.600.000 de lei, va fi alocată pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv cu motorizare GPL/GNC, precum și a celor cu propulsie hibridă.

Alți 9.239.000 de lei sunt destinați achiziției de autovehicule noi plug-in hibrid și de autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Pentru achiziționarea motocicletelor și a motocicletelor electrice sunt alocați 550.000 de lei.

În cadrul Programului Rabla Auto 2026, persoanele fizice pot beneficia de ecotichete cu valori diferențiate în funcție de tipul vehiculului achiziționat.nAstfel, valoarea ecotichetului este de:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv cu motorizare GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Înscrierea în noua sesiune se va realiza prin aplicația online disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile, în funcție de care dintre cele două situații intervine prima.

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