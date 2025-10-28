Rabla 2025 – AFM transferă la vehicule cu motoare termice 45 mil. lei din fondurile neutilizate pentru electrice

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat marţi transferarea, în cadrul Programului Rabla 2025, a 45 de milioane de lei din bugetul destinat achiziţiei autovehiculelor electrice, către cele cu motoare termice, ca reacție la cererea ridicată pentru vehiculele cu sisteme de propulsie termică, motociclete şi hibrizi.

Bugele distribuite inițial și modificările:

Pentru autovehiculele cu motoare termice și hibride (inclusiv GPL/GNC), bugetul inițial a fost de 80 de milioane de lei, care s-a epuizat rapid (în 13 minute de la deschiderea aplicației). Acum, acest buget a fost suplimentat cu 45 de milioane de lei, prin diminuarea fondurilor pentru mașinile electrice, ceea ce duce la un total de 125 de milioane de lei alocați acestei categorii.

Pentru autovehiculele electrice, plug-in hibride, cu pilă de combustie și motociclete electrice, bugetul a fost inițial de 120 de milioane de lei, dar după transferul de 45 de milioane către termice, rămâne un buget de aproximativ 75 de milioane de lei. Fonduri ce nu au fost consumate integrate la primul apel.

O nouă rundă de aplicații

Persoanele fizice interesate se pot înscrie în aplicaţia informatică a programului începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, şi până pe 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

De asemenea, înscrierea pentru achiziţia autovehiculelor electrice rămâne deschisă în limita noului buget rămas.

“Dorim să oferim o nouă şansă celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum şi sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat paşii procedurali conform ghidului de finanţare, vor fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulţi români să poată beneficia de sprijin pentru achiziţia unei maşini noi, mai puţin poluante”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Reamintim că Programul Rabla Auto 2025 are un buget total de 200 de milioane de lei pentru persoanele fizice. Bugetul destinat iniţial autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor şi celor hibride a fost epuizat rapid, în doar 13 minute de la deschiderea sesiunii, pe 30 septembrie 2025.

Valoarea ecotichetelor pentru achiziţia de autovehicule noi în cadrul programului este:

18.500 lei pentru autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei pentru autovehicule plug-in hibride sau motociclete electrice

12.000 lei pentru autovehicule hibride

10.000 lei pentru autovehicule cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau motociclete

