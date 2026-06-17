Raben Romania: Creșterea costurilor logistice afectează cel mai mult FMCG, retailul, e-commerce-ul și industria auto

Inflația începe să își facă simțit efectul încă din etapa lanțului logistic, înainte ca majorările de costuri să ajungă în prețurile de la raft, potrivit unui comunicat transmis de Raben Romania.

Compania arată că transportul și depozitarea transmit fluctuațiile economice către producători, retaileri și, în final, consumatori, în contextul în care operatorii logistici se confruntă cu creșterea cumulată a costurilor.

Potrivit Raben Romania, combustibilul rămâne una dintre cele mai volatile componente și poate reprezenta aproximativ 30-40% din prețul final al transportului. La acesta se adaugă costurile cu energia utilizată în depozite, chiriile logistice, salariile, taxele de drum, mentenanța flotelor, serviciile subcontractate și ambalajele.

Compania precizează că efectul majorării costurilor se propagă în lanțul comercial – producător, transportator, depozit, retailer și consumator – fiecare etapă preluând o parte din presiunea costurilor și transferând-o mai departe până la prețul final al produselor.

Sectoarele în care logistica are o pondere ridicată în costul final

Raben Romania afirmă că impactul inflației este mai pronunțat în sectoarele în care logistica are o pondere ridicată în costul final sau în continuitatea operațională.

Printre acestea se numără FMCG, unde volumele mari și frecvența ridicată a livrărilor sporesc expunerea la costuri, retailul și comerțul electronic, din cauza costurilor de livrare către clientul final, precum și industriile pharma și automotive, unde cerințele operaționale și termenele scurte de livrare limitează posibilitatea optimizării rutelor.

„Inflația este vizibilă în prețul final al produselor, însă trebuie înțeles faptul că circulă prin întregul lanț logistic. În transport și depozitare, fiecare porțiune de cost contează, cum ar fi combustibilul, energia, forța de muncă, taxele de drum, mentenanța și eficiența rutelor”, a declarat, potrivit comunicatului, Cătălina Zamfir, Manager Transport Internațional al Raben Romania.

Clienții solicită renegocierea contractelor logistice/ Operatorii optimizează rutele și reduc frecvența livrărilor

Compania mai arată că, pe fondul scăderii volumelor generate de creșterea prețurilor, unii comercianți solicită renegocierea contractelor logistice, în timp ce operatorii din domeniu sunt supuși acelorași presiuni de majorare a costurilor. În acest context, sunt aplicate măsuri precum optimizarea rutelor, consolidarea transporturilor, reducerea frecvenței livrărilor, diminuarea stocurilor și ajustarea tarifelor.

Potrivit Raben Romania, reducerea costurilor fără o optimizare reală poate afecta, pe termen mediu, calitatea serviciilor prin întârzieri, creșterea numărului de incidente, reducerea predictibilității și apariția unor costuri suplimentare.

Pentru limitarea impactului presiunilor inflaționiste asupra clienților, compania afirmă că investește în digitalizarea proceselor, optimizarea rețelelor de transport, consolidarea mărfurilor, dezvoltarea de noi conexiuni și deschiderea unor depozite mai aproape de clienți.

Potrivit Raben Romania, transportul între depozite permite utilizarea unor vehicule cu o eficiență mai ridicată, inclusiv camioane cu o capacitate de 33 de europaleți, contribuind la reducerea costurilor de transport.

***