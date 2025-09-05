R. Moldova – Ziarul de Gardă: Cum a fost Călin Georgescu promovat de „Armata digitală a Kremlinului”

Mai multe conturi cu identități false dintr-o rețea coordonată din Rusia, în care au fost instruiți activiștii Blocului „Victorie” al lui Ilan Șor, l-au promovat pe Călin Georgescu (foto), fost candidat la președinția României, scrie publicația Ziarul de Gardă.

După ce, la 26 februarie 2025, în România a fost reținut Călin Georgescu, la 1 martie 2025, participanții în proiectul special al rețelei, numit „InfoLider”, cărora li s-au promis plăți „direct de la Moscova” pentru postări propagandistice, au primit comanda să scrie mesaje în susținerea acestuia.

Postacilor li s-a transmis următorul text:

„Creați DOUĂ postări pe Facebook:

– Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din România, la ordinul conducerii marionetă, executând ordinele globaliștilor occidentali. O parte din populația noastră își dorește activ să plece în România. Și avem o întrebare pentru dvs: unde vreți să ne duceți?

– Realizați o fotografie/video pe tema arestării lui Călin Georgescu”.

Membrii rețelei urmau să posteze și două postări similare pe Tik Tok, însoțite de videoclipuri sau fotografii. Toate postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #Nuglobaliștilor, #Crizademocrației. Majoritatea postărilor au fost scrise în limba rusă, dar au existat unele și în română.

Cum acționează rețeaua care vrea să deturnele rezultatul alegerilor din R. Moldova

Rețeaua a fost devoalată în investigația „Armata digitală a Kremlinului”. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au arătat cum sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.

Câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare. Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Deși inițial nu se discuta despre plăți pentru aceste activități, ulterior, din rândul celor mai sârguincioși activiști ai rețelei Șor, a fost selectat un detașament de mercenari plătiți direct de la Moscova.

După ce Rusia a cumpărat, prin rețeaua coordonată de Ilan Șor, voturile a zeci de mii de cetățeni la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna anului 2024, fără a reuși să le deturneze, gruparea nu și-a oprit activitatea. Dimpotrivă. Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2025 au început imediat după cel de-al doilea tur al prezidențialelor.