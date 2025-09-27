cursdeguvernare

sâmbătă

27 septembrie, 2025

Europa & Lumea

R. Moldova, pregătită să facă față atacurilor hibride ale Rusiei la alegerile de duminică: Scenariile luate în calcul. Premierul Recean: „Este un asediu asupra țării noastre”

De Iulian Soare

27 septembrie, 2025

Autoritățile din Republica Moldova anunță că sunt pregătite să prevină imixtiunile Federației Ruse în procesul electoral și să combată schemele de falsificare a scrutinului din 28 septembrie.
Sunt luate în calcul scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violenţe stradale şi acte de vandalism.

„Nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre. Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie. Dar statul nostru nu va admite ca furtul de voturi să devină o lovitură de stat electorală”, a avertizat premierul Republicii Moldova, Dorin Recean (foto).

Întreruperile alimentării cu curent electric – autorităţile deja au făcut pregătirile pentru a putea fi continuat procesul de votare. În ziua votului astfel de incidente sunt anunţate de Comisia Electorală în conferinţe, iar furnizorii de electricitate adoptă măsuri suplimentare şi dispun de echipe dedicate disponibile pentru intervenţii.


Alarme false cu bombă – tacticile deja folosite în trecut vor fi gestionate prompt de instituțiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfășoare normal, anunță autoritățile de la Chișinău. Aceste alerte sunt comunicate de poliţie.

Varianta atacurilor cibernetice asupra frontierelor, aeroportului, plăţilor, semnăturii digitale şi comunicaţiilor – este luată în calcul, în condiţiile în care, în 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice; autorităţile acţionând permanent pentru a le combate. CEC, la rândul său garantează că votul este protejat prin procese-verbale scrise şi validat de Curtea Constituţională.

Prevenirea scurgerilor de date şi al tentativelor de manipulare informaţională – serviciile ruseşti încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental, iar autoritățile monitorizează permanent şi comunică transparent pentru a evita panica.

Pregătirea dezordinilor în masă – au fost implicați membrii unor grupări criminale, antrenați în Serbia, care au legătură cu serviciile rusești și partide politice din Republica Moldova. În urma perchezițiilor au fost găsite arme, bastoane, corturi, zeci de mii de euro, iar instituțiile statului au informat despre reținerea a peste 70 de persoane.

Corupția electorală – un plan pus în aplicare de rețeaua Șor. În acest sens, Centrul Național Anticorupție realizează 2500 de acțiuni de urmărire penală, zeci de persoane au fost reținute, iar poliția a efectuat, în ultimele 2 luni peste 600 de percheziții pentru cazuri de corupere electorală sau tentative de destabilizare. Prim-ministrul a mai vorbit despre atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice guvernamentale, clonarea de pagini, spargerea de conturi, dar și despre intoxicarea informațională masivă prin creare de conturi false și fabricare de videouri.


Acţiuni de vandalism sau destabilizare din partea unor grupuri legate de regiunea transnistreană – forţele de ordine sunt mobilizate, au fost făcute ajustări de ultim moment la adresele secţiilor de votare, iar observatorii şi alegătorii sunt rugaţi să raporteze imediat orice încercare de încălcare a legii.

(Citește și: Chișinău / Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus din cursa electorală)

***

