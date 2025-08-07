R. Moldova anunță că e pregătită să înceapă negocierile de aderare la UE în septembrie, înaintea alegerilor parlamentare

Autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să înceapă negocierile de aderare la UE luna viitoare, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov (foto), transmite Moldpres. Pe 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare.

„Suntem la finalul screening-ului. Consiliul European a constatat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea primului cluster de negocieri, cel privind valorile fundamentale”, a declarat Gherasimov.

Negocierile vor începe cu pilonul-cheie al construcției europene – statul de drept, funcționarea justiției și drepturile fundamentale. Pentru a susține acest proces, autoritățile de la Chișinău au aprobat trei foi de parcurs, care stabilesc agenda de reforme pentru următorii ani în domeniile administrației publice, justiției și funcționării instituțiilor democratice. „Am realizat tot ce a fost necesar ca bază tehnică pentru deschiderea negocierilor. Am fost apreciați la Bruxelles pentru reformele asumate”, a adăugat Cristina Gherasimov.

Ea a menționat că Republica Moldova beneficiază de sprijinul unanim al celor 27 de state membre ale UE. În cadrul vizitelor sale recente în Lituania, Letonia și Finlanda, oficiala a obținut angajamente privind sprijin în domenii-cheie, precum combaterea dezinformării, instruirea funcționarilor publici și investițiile în energie verde.

În contextul războiului hibrid purtat de Federația Rusă în regiune, Gherasimov a atras atenția asupra pericolului dezinformării și a îndemnat cetățenii să se informeze din surse oficiale. „Nu este pentru prima dată când țara noastră este ținta unor atacuri menite să creeze frică și instabilitate. Este important să avem încredere în cetățeni – ei pot distinge între adevăr și manipulare”, a conchis Gherasimov.

***