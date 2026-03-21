Qatar va pierde 20 mld. dolari pe an din cauza atacurilor iraniene asupra celui mai mare terminal de GNL din lume

Compania națională din Qatar, QartarEnergy, anticipează că daunele aduse complexului de GNL Ras Faffan, cel mai mare din lume, vor costa aproximativ 20 miliarde dolari pe an, venituri neîncasate, iar reparațiile vor dura între trei și cinci ani.

Atacurile iraniene cu rachete asupra instalațiilor de la Ras Laffan din Qatar de la începutul acestei săptămâni au risipit speranțele unei reluări rapide a fluxurilor de GNL, imediat după deschiderea Strâmtorii Ormuz traficului maritim în condiții de siguranță.

După ce QatarEnergy a confirmat daunele provocate de atacul de joi, afirmând că „mai multe dintre instalațiile sale de gaze naturale lichefiate (GNL) au fost obiectul unor atacuri cu rachete, provocând incendii de amploare și daune suplimentare extinse”, prețurile de referință ale gazelor din Europa, Marea Britanie și Asia au crescut puternic, pe măsură ce traderii au început să prevadă o contracție a ofertei de ani de zile, într-o piață despre care se credea că se îndrepta spre o supraofertă înainte de război.

Aproximativ 17% din capacitatea de export de GNL a Qatarului este acum practic oprită pentru anii următori, dezechilibrând piața până la finele deceniului.

Atacurile au avariat două terminale de GNL, cu o producție totală de 12,8 milioane de tone pe an (MTPA), reprezentând aproximativ 17% din exporturile Qatarului, a anunțat QatarEnergy, menționând că aprovizionarea piețelor din Europa și Asia va fi afectată pentru anii următori.

„Repararea daunelor suferite de instalațiile GNL va dura între trei și cinci ani”, a declarat președintele și directorul general al QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, care este și ministrul de stat pentru afaceri energetice al Qatarului.

„Impactul va fi resimțit în China, Coreea de Sud, Italia și Belgia. Aceasta înseamnă că vom fi obligați să declarăm forță majoră pentru o perioadă de până la cinci ani pentru unele contracte GNL pe termen lung.” Atacurile au vizat și instalația Pearl GTL (Gas-to-Liquids), un acord de partajare a producției operat de Shell, care transformă gazele naturale în combustibili de înaltă calitate, cu ardere mai curată, și produce uleiuri de bază utilizate pentru fabricarea uleiurilor de motor și a lubrifianților premium, precum și a parafinelor și cerurilor.

„Daunele cauzate unuia dintre cele două instalații de la Pearl GTL sunt în curs de evaluare și se așteaptă ca acestea să fie scoase din funcțiune timp de cel puțin un an”, a adăugat Al-Kaabi.

