Qatar oprește producția a 9% din oferta globală de aluminiu – Repornirea producției ar putea dura între 6 și 12 luni

Topitoria qatareză Qatalum, care produce aproximativ 9% din producția mondială de aluminiu, a decis oprirea controlată a liniilor de producție după suspendarea furnizării de gaz, relatează Reuters. Repornirea completă a topitoriei ar putea dura între șase și douăsprezece luni.

Acționarul Norsk Hydro al companiei qatareze a invocat clauza de forță majoră în relația cu clienții.

„Decizia de oprire a fost luată după ce furnizorul de gaz al companiei a informat că aprovizionarea cu gaz va fi suspendată în curând”, a transmis Hydro, care deține 50% din joint-venture-ul Qatalum.

QatarEnergy, care deține 51% din celălalt acționar al Qatalum – Qatar Aluminum Manufacturing Co – anunțase anterior că oprește producția unor produse downstream, inclusiv aluminiu, la o zi după suspendarea producției de gaz natural lichefiat (LNG) în urma atacurilor cu drone iraniene. Qatar are o pondere de aproximativ 20% în producția globală de LNG.

Implicațiile pentru producția de aluminiu sunt încă neclare – Șocul de ofertă global ar putea să se amplifice printr-o mișcare de domino

Hydro a precizat că oprirea topitoriei, cu o capacitate de 648.000 de tone pe an, ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii martie și că repornirea completă ar putea dura între șase și douăsprezece luni.

„Hydro a transmis notificări de forță majoră clienților Qatalum”, a adăugat compania. Clauza de forță majoră eliberează părțile de răspundere atunci când obligațiile contractuale nu pot fi îndeplinite din cauza unor evenimente aflate în afara controlului lor.

De notat că Europa nu este foarte expusă în materie de șoc de ofertă, Qatarul reprezentând mai puțin de 1% din importurile de aluminiu primar ale UE în 2025, potrivit datelor Trade Data Monitor, citate de Reuters.

Agenția de presă citează trader care spun că oprirea producției în Qatar a alimentat o serie de temeri privind oprirea producției și de către alți producători din regiune.

„Regiunea este atât un producător și exportator important de aluminiu pe cale maritimă, cât și dependentă de importuri de bauxită și alumină pentru a menține în funcțiune topitoriile”, a arătat Morgan Stanley într-o analiză.

Analistul principal pentru metale al Kpler, Ben Ayre, estimează că importurile medii lunare de alumină ale țărilor GCC sunt de aproximativ 680.000 de tone. Doar 61.000 de tone de alumină aflate deja pe mare, destinate topitoriilor din regiune, se află în prezent în Golful Persic. Alte 57.000 de tone destinate Omanului nu ar trebui să tranziteze strâmtoarea Ormuz, care este practic închisă transportului maritim.

Între timp, aproape 10% din stocurile de aluminiu din rețeaua de depozite London Metal Exchange – 45.325 de tone – au fost comandate pentru retragere din depozitul Port Klang din Malaysia, arată datele bursei publicate marți și citate de Reuters, sugerând că traderii încearcă să profite de posibilele deficituri de ofertă.

