Declarație comună Xi Jinping – Vladimir Putin la Beijing: cei doi oficializează viziunea asupra unei lumi multipolare. Proiectele comune pe care le pun la cale

Rusia și China au semnat o declarație comună privind dezvoltarea unei lumi multipolare și a unui „nou tip” de relații internaționale”, după încheierea discuțiilor la nivel înalt de la Beijing dintre președinții Vladimir Putin și Xi Jinping, relatează agenția turcă Anadolu.

Putin și Xi au deschis ceremonia prin semnarea unei declarații comune privind consolidarea în continuare a coordonării strategice cuprinzătoare și aprofundarea relațiilor de bună vecinătate și cooperare prietenoasă între Rusia și China.

Înaintea vizitei lui Putin în China, consilierul prezidențial Yury Ushakov a descris declarația comună ca fiind un document de politică de 47 de pagini care prezintă principalele direcții de dezvoltare a relațiilor bilaterale, o viziune comună asupra problemelor globale cheie și principalele formate de cooperare în afacerile internaționale.

Ceremonia a inclus, de asemenea, o practică neobișnuită, aceea ca patru oficiali să semneze simultan două documente, aparent pentru a economisi timp, având în vedere că au fost finalizate numeroase acorduri.

Evenimentul s-a încheiat cu semnarea de către Putin și Xi a declarației privind lumea multipolară.

Avertisment privind revenirea la „legea junglei” în afacerile globale

Xi Jinping i-a spus lui Vladimir Putin că lumea riscă să revină la „legea junglei”, încercând să prezinte China ca o forță a stabilității globale la doar câteva zile după ce l-a primit pe Donald Trump la Beijing, relatează Financial Times.

Summitul de miercuri dintre liderii ruși și chinezi a inclus discuții menite să reafirme legăturile sino-ruse, în contextul în care piețele energetice globale și lanțurile de aprovizionare au fost perturbate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Vorbind reporterilor după întâlnire, Xi a spus că cele două părți ar trebui să promoveze cooperarea în domeniul energiei și al tehnologiei, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, și să colaboreze pentru a „îmbunătăți guvernanța globală”.

„Unilateralismul și hegemonismul sunt profund dăunătoare, iar lumea se confruntă cu pericolul de a regresa la legea junglei”, a spus Xi într-o critică voalată la adresa SUA.

Anterior, Xi i-a spus lui Putin despre criza din Golf că se află într-un „moment critic” și a reiterat apelurile de a pune capăt luptelor și de a stabiliza aprovizionarea cu energie și comerțul, conform comentariilor publicate de agenția de știri de stat chineză Xinhua.

Xi l-a primit pe Putin la Marele Palat al Poporului din Piața Tiananmen, unde președintele rus a fost întâmpinat de mulțimi de copii care țineau flori și de o fanfară militară care a intonat imnurile naționale ale ambelor țări. Liderii vor participa la un banchet de stat în seara aceasta.

Liderul chinez a mai spus că Rusia și China vor apăra autoritatea Organizației Națiunilor Unite, se vor opune manifestărilor de hegemonie și se vor sprijini reciproc în chestiuni de interes național fundamental. El a adăugat că ambele țări ar trebui să acționeze ca un bastion strategic una pentru cealaltă.

Rusia și China își coordonează eforturile pentru a extinde decontările în monedele naționale

După discuții, Putin a declarat că relațiile Rusiei cu China se află la un „nivel fără precedent și continuă să se dezvolte”.

El a adăugat că liderii „au făcut un schimb de opinii cu privire la problemele internaționale actuale” și și-au reafirmat angajamentul față de „o politică externă independentă și autonomă, în strânsă legătură strategică, care joacă un rol important de stabilizare pe scena mondială”.

Progrese privind proiectul Power of Siberia 2

Putin a lăudat, de asemenea, legăturile economice ale Rusiei cu China, menționând volumul comerțului de anul trecut, de 240 de miliarde de dolari. Rusia este „gata să continue livrările fiabile și neîntrerupte de toate tipurile de combustibili către piața chineză în rapidă creștere”, a adăugat președintele rus.

Comentariul a fost o referire aparentă la speranțele Kremlinului de a finaliza un acord privind gazoductul Power of Siberia 2, amânat de mult timp. Proiectul de 50 de miliarde de metri cubi pe an ar furniza Chinei gazul rusesc care odată deservea Europa.

Cele două țări au semnat în septembrie anul trecut un „memorandum de construcție” privind gazoductul, dar nu au ajuns încă la un acord cu privire la prețul și volumul achizițiilor. Înaintea vizitei, Kremlinul a declarat că gazoductul va fi un punct central al discuțiilor „serioase” și „foarte detaliate”.

Yuri Ushakov, purtătorul de cuvânt al lui Putin pentru politica externă, a declarat la televiziunea de stat că Rusia și China au „căzut de acord asupra unui aspect foarte important” în domeniul energetic, fără a oferi detalii.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Putin a afirmat în timpul negocierilor că „parametrii principali ai înțelegerii privind Power of Siberia 2, referitor la traseu și la modul în care va fi construit, sunt stabiliți”.

Liderul de la Kremlin a evidențiat dezvoltarea unui sistem comercial bilateral rezilient, ferit de tendințele negative ale pieței globale, menționând că ambele părți își coordonează eforturile pentru a extinde decontările în monedele naționale, în special în ruble și yuani.

Președintele rus a subliniat, de asemenea, importanța cooperării în domeniul energetic, afirmând că Rusia va continua să asigure aprovizionarea neîntreruptă cu resurse energetice a Chinei. El a adăugat că lucrările la construcția unităților de producere a energiei electrice la centralele nucleare din China sunt pe cale de a fi finalizate, consolidând și mai mult legăturile energetice pe termen lung dintre cele două țări.

Putin, însoțit de lideri din sectorul industrial

Potrivit CCTV, Putin este însoțit în China de mai mulți lideri din sectorul industrial, printre care se numără șeful companiei petroliere Rosneft, precum și de reprezentanți ai băncii centrale a țării.

China și Rusia au încercat să-și prezinte parteneriatul ca o sursă de stabilitate pe scena mondială, iar țările lor ca apărători comuni ai țărilor în curs de dezvoltare din „sudul global”, în ciuda invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Putin în 2022.

Beijingul a susținut, de asemenea, economia rusă prin achiziționarea unei cantități mai mari de energie din Rusia, furnizarea de componente vitale pentru armata lui Putin și ajutarea Moscovei să ocolească sancțiunile occidentale.

Deficitul bugetar al Rusiei a crescut vertiginos în acest an, pe fondul inflației galopante și al costurilor tot mai mari ale războiului din Ucraina.

Vizita lui Putin a urmat summitului dintre Trump și Xi de săptămâna trecută, când liderii SUA și Chinei au convenit să caute „stabilitate strategică” în urma armistițiului din războiul comercial de anul trecut. Ambii lideri au încercat, de asemenea, să proiecteze o imagine a unei relații personale prietenoase.

