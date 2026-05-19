Putin aterizează la Beijing la câteva zile după vizita lui Trump: Rusia vrea gazoductul Power of Siberia 2, China vrea energie ieftină – Rusia e partenerul junior, tot mai dependentă de China

Președintele rus Vladimir Putin aterizează la Beijing marți seară, iar agenda sa oficială vizează, alături de omologul său chinez, Xi Jinping, comemorarea unui sfert de secol de la așa-numitul Tratat privind Buna Vecinătate și Cooperarea Prietenească din 2001. Analiștii spun că semnificația summitului Xi-Putin, care va avea loc miercuri dimineață, este una cu caracter mai degrabă de semnal după vizita președintelui SUA Donald Trump.

Vizita lui Putin a fost anunțată la doar o zi după plecarea președintelui american din China, în urma summitului cu Xi de săptămâna trecută. Deși vizita lui Trump a fost învăluită de fast, SUA și China nu pare că au făcut progrese semnificative pe cele mai controversate subiecte, adică Taiwanul și războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Acest lucru, spun analiștii, îi convine lui Putin, care se îndreaptă spre Beijing cu încrederea că China nu are planuri să submineze în vreun fel relația cu Rusia. Pentru Beijing, între timp, vizitele consecutive ale lui Trump și Putin sunt marketate drept o demonstrație de putere diplomatică, chinezii căutând China să se poziționeze ca un jucător central pe plan global.

Putin și Xi au construit un parteneriat solid în ultimii ani

Analiștii nu anticipează surprize din vizita lui Putin, existând un pact îndelungat între cele două țări și o așteptare de continuitate a relației strategice. Analiștii vorbesc despre o aprofundare a relațiilor bilaterale în ceea ce privește cooperarea economică, afacerile, energia, schimbul de tehnologii militare și așa mai departe.

Oleg Ignatov, analist senior pentru Rusia la Crisis Group, a comentat într-o analiză pentru Al Jazeera că „relația dintre cele două țări este strategică – sunt parteneri, parteneri strategici” și că „relațiile Rusiei cu China sunt foarte stabile, foarte importante pentru ambele țări și nu există o agendă negativă”.

Ambele părți sunt așteptate să avanseze proiecte comune, în special în domeniul energiei. China vrea acces la resursele energetice ale Rusiei „la preț redus”, cum avea din Venezuela și Iran, în timp ce Rusia depinde de multe dintre tehnologiile chineze cu dublă utilizare, în special pentru producția de drone, mai punctează analiștii.

Totuși, întâlnirea este mai importantă pentru Putin, care e partenerul junior și dependent de China din cauza războiului dezastruos din Ucraina.

Xi i-ar fi spus lui Trump că Putin va ajunge să regrete invazia Ucrainei

Un punct potențial incomod, totuși, sunt remarcile atribuite lui Xi în discuția cu Trump, raportate de Financial Times, în care acesta ar fi spus că Putin ar putea în cele din urmă să „regrete” invazia Ucrainei. Agenția rusă de presă TASS a raportat că Ministerul chinez de Externe a negat că aceste comentarii au fost făcute, numindu-le „pură ficțiune”.

Sitao Xu, economist-șef la Deloitte China, a declarat luni pentru CNBC că Moscova va căuta „un fel de reasigurare” din partea Chinei în ceea ce privește „relația lor foarte complicată”, în timp ce China va dori o idee despre unde se îndreaptă războiul din Ucraina.

„Rusia este cel mai mare vecin al Chinei, și avem această frontieră lungă, deci dacă nu trebuie să ne facem griji cu privire la securitatea pe flancul occidental, aceasta ar fi o imensă ușurare pentru noi”, a notat el. Xu a anticipat că ultimul summit va produce anunțuri privind legăturile energetice și, probabil, noi investiții chineze în Rusia.

Analiștii mai notează că atâta timp cât președintele rus are ambiții teritoriale în vestul său, adică în Ucraina și în Europa, trebuie să aibă succes diplomatic în estul său, adică în China.

Războiul Rusiei în Ucraina va fi aproape sigur discutat, dar analiștii citați de CNBC spun că nu anticipează că China va exercita presiuni asupra Moscovei pentru vreun rezultat anume. Potrivit acestora, China nu dorește să vadă Rusia umilită.

Beneficii pentru Rusia din războiul din Orientul Mijlociu – Moscova va fi mulțumită că Beijingul nu a abandonat Teheranul și nu va abandona nici Moscova

Vizita are loc în și în contextul războiului SUA-Israel împotriva Iranului – un conflict care a zguduit piețele energetice globale prin închiderea Strâmtorii Ormuz – cu mai multe consecințe pentru economia Chinei decât pentru cea a Rusiei.

Rusia beneficiază de altfel de pe urma perturbărilor, pe termen scurt, cu competitorii energetici din Golf scoși din joc. Dar analiștii sunt de acord că stabilitatea pe termen lung contează și pentru Rusia, ambele țări dorind să vadă un sfârșit al conflictului și să nu piardă un aliat important în Orientul Mijlociu..

Puterea Siberiei 2, marea miză a lui Putin – ar dubla exporturile de gaze prin conducte către China. Beijingul vrea energie ieftină și sigură, după blocarea petrolului venezuelean și a celui iranian

Analiștii notează o relație din ce în ce mai asimetrică între Rusia și China în privința energiei, în special de la declanșarea războiului din Ucraina. Rusia, care se confruntă cu sancțiuni internaționale masive, a pierdut piețe vitale pentru exporturile de petrol și gaze, în special în Europa, și a devenit tot mai dependentă de India și China ca cumpărători.

Putin va călători la Beijing săptămâna aceasta cu speranța că un al doilea gazoduct Power of Siberia, care ar merge din Rusia în China prin Mongolia, ar putea primi undă verde, a declarat un analist pentru CNBC. China, pe de altă parte, pare să nu se grăbească să aprobe proiectul de infrastructură.

„Principalul acord pe care Putin vrea să-l discute cu Xi este, desigur, gazoductul”, a declarat marți Sergei Guriev, decanul London Business School, pentru CNBC. „Acum discuția este despre Power of Siberia 2, care ar dubla exporturile rusești de gaze prin conducte către China. China a amânat constant discuțiile despre această conductă pentru că a simțit că are securitate energetică datorită diversificării surselor de energie pe care și-a construit-o”, a afirmat Guriev.

Rusia are nevoie de această conductă, a adăugat el, pentru că a pierdut piața europeană. Beijingul este mai puțin disperat. „China a construit rezerve substanțiale de energie și poate aștepta până când conflictul din Orientul Mijlociu se termină”, a spus Guriev.

Legături comerciale. Rusia e tot mai dependentă de China

Pe de altă parte, Putin a prezentat ultima sa călătorie în China ca una dintr-o lungă serie de întâlniri și comunicări regulate între cele două puteri.

„Vizitele reciproce regulate și discuțiile la nivel înalt dintre Rusia și China sunt o parte importantă și integrantă a eforturilor noastre comune de a promova întreaga gamă de relații dintre cele două țări și de a debloca potențialul lor cu adevărat nelimitat”, a spus Putin în declarații transmise de agenția TASS marți.

Dar analiștii spun că Rusia va căuta să-și dezvolte parteneriatul economic și comercial cu Beijingul în cât mai multe domenii posibil. „Pentru Rusia, această vizită este foarte importantă”, a spus Guriev pentru CNBC, „pentru că Rusia depinde de China în materie de tehnologie, bunuri de consum și bunuri manufacturate.”

„Rusia obișnuia să aibă UE ca principal partener comercial, dar din cauza războiului din Ucraina… Rusia s-a orientat spre China și a dublat comerțul cu China, deci există o realiniere majoră a fluxurilor comerciale pentru economia rusă, în locul celor cu UE. Acum, China este cel mai mare partener al Rusiei, volumele comerciale dublându-se în ultimii patru ani”, a notat el.

***