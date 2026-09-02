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Europa & Lumea

Vladimir Putin somează Armenia să aleagă între UE și Uniunea Eurasiatică

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De Iulian Soare

2 septembrie, 2026

Președintele Vladimir Putin și premierul armean Nikol Pașinian au avut marți un schimb tensionat de replici cu privire la dorința Erevanului de a candida la UE, demers considerat de Moscova incompatibil cu Uniunea Eurasiatică formată din țări din fosta URSS.

Cei doi lideri s-au întâlnit cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) din Kîrgîzstan, în Asia Centrală, pentru prima dată de la alegerile din Armenia care au confirmat pivotarea acestei țări din Caucaz către Occident, relatează AFP, citată de Agerpres.

Vladimir Putin a reiterat cu această ocazie poziția Moscovei, potrivit căreia aderarea Armeniei la Uniunea Europeană „creează cu siguranță dificultăți pentru menținerea statutului său în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice”.

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El a cerut din nou Erevanului să supună dorința sa de aderare la UE unui referendum „cât mai rapid posibil”.

„Trebuie să ne ajustăm politicile comerciale și economice în funcție de aceste posibile decizii”, a declarat el.

Nikol Pașinian a răspuns că adoptarea, anul trecut, a unei legi care declară oficial intenția Armeniei de a candida la UE face inutil un referendum.

El a afirmat că este prematur să se vorbească despre o ieșire a Armeniei din Uniunea Economică Eurasiatică.

„Adoptarea unei legi care inițiază procedura de aderare la o altă organizație economică echivalează, de fapt, cu anunțarea retragerii din a noastră”, i-a răspuns Putin.

Aflată sub influență rusă încă de la cucerirea Caucazului de către Rusia în secolul al XIX-lea, Armenia a început în ultimele luni o schimbare de direcție către occidentali, sub impulsul premierului Pașinian, al cărui partid a câștigat alegerile legislative în iunie.

Ambiția afișată a șefului guvernului armean de a face ca țara sa să adere la UE a răcit relațiile dintre Erevan și Moscova, care a adoptat ca represalii sancțiuni împotriva Armeniei, unde rămâne un partener comercial major.

(Citește și: UE acordă un regim comercial preferențial Armeniei, asemănător cu cel de care beneficiază Ucraina)

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