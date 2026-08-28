Putin negociază cu Kim Jong-un un nou pachet de rachete balistice și trupe – Kievul: Moscova vrea 120 de rachete balistice și până la 50.000 de militari

Rusia negociază cu Coreea de Nord un nou pachet de asistență militară care ar putea include rachete balistice KN-30, considerate de serviciile de informații ucrainene semnificativ mai puternice decât modelele KN-23 și KN-24 folosite deja de armata rusă împotriva Ucrainei.

Informația a fost făcută publică de Andrii Cerniak, reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), într-un interviu acordat publicației ucrainene Liga.net, preluat de publicația DefenseRomania.ro.

Potrivit oficialului ucrainean, în acest moment nu există dovezi că rachetele KN-30 au fost deja livrate Rusiei, însă negocierile dintre Moscova și Phenian sunt în desfășurare și vizează consolidarea stocurilor de armament înaintea campaniei militare din toamna și iarna acestui an.

Moscova ar solicita 120 de rachete și lansatoare mobile

Conform estimărilor preliminare ale GUR, Rusia încearcă să obțină de la Coreea de Nord 120 de rachete balistice KN-30 și șase lansatoare mobile. De asemenea, negocierile ar include trimiterea unei unități nord-coreene de operare a sistemelor de rachete, formată din aproximativ 90 de militari.

Serviciile ucrainene susțin că pe agenda discuțiilor se află și posibilitatea desfășurării unui nou contingent de 30.000 până la 50.000 de militari nord-coreeni în sprijinul Rusiei. Deocamdată nu este clar unde ar putea fi utilizați aceștia.

Rachetele KN-23 și KN-24 sunt deja folosite în războiul din Ucraina

Potrivit GUR, Rusia a primit deja din Coreea de Nord aproximativ 40 de rachete balistice KN-23 și KN-24, iar două dintre ele ar fi fost utilizate într-unul dintre atacurile recente asupra Ucrainei.

Andrii Cerniak a afirmat că intensificarea atacurilor cu rachete face parte din strategia Kremlinului de a exercita presiune asupra populației ucrainene și de a afecta infrastructura critică și centrele de comandă.

Deși Phenianul nu a publicat date oficiale despre KN-30, serviciile ucrainene susțin că acestea pot transporta un focos considerabil mai greu decât KN-23 și KN-24, ceea ce le-ar face mai periculoase împotriva obiectivelor industriale și a infrastructurii militare.

În prezent, aceste informații provin din evaluările GUR și nu au fost confirmate independent de state occidentale sau de organizații internaționale.

O întâlnire Putin – Kim ar putea decide noul acord

Oficialii ucraineni estimează că dimensiunea finală a noului pachet de asistență militară ar putea fi stabilită în cadrul unei întâlniri programate în luna septembrie între Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un.

În ultimele luni, cooperarea militară dintre Moscova și Phenian s-a intensificat vizibil. Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de proiectile de artilerie, rachete balistice și alte tipuri de muniții, iar informațiile occidentale și ucrainene indică și prezența unor militari nord-coreeni în sprijinul eforturilor de război ale Rusiei.

Washingtonul și Seulul au acuzat în repetate rânduri Phenianul că furnizează armament Rusiei cu încălcarea sancțiunilor Consiliului de Securitate al ONU, în timp ce Moscova și Coreea de Nord au extins în ultimul an acordurile de cooperare militară și de securitate.

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