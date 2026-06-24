Putin se declară pregătit să reia negocierile cu Ucraina, dar pe baza acordului de la Istanbul din 2022. Kievul continuă atacurile în Crimeea și asupra rafinăriilor ruse

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina, în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse și al apariției unor dificultăți pe piața internă a combustibililor, relatează Sky News.

Putin a anunțat însă că aceste negocieri trebuie să pornească de la proiectul de acord negociat în 2022 la Istanbul.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, numărul atacurilor fiind semnificativ mai mare comparativ cu începutul anului.

Săptămâna trecută, inclusiv o rafinărie din zona Moscovei a fost vizată, într-unul dintre cele mai ample atacuri asupra infrastructurii energetice ruse de la începutul conflictului.

Liderul de la Kremlin a acuzat Kievul că încearcă să creeze instabilitate în societatea rusă prin atacurile asupra infrastructurii civile și a cerut autorităților să adopte măsuri suplimentare pentru gestionarea efectelor acestor operațiuni.

Putin vrea negocieri pe baza acordului de la Istanbul, din 2022, când Ucraina a acceptat să nu intre în NATO

În același timp, Putin a reiterat că Moscova rămâne dispusă să poarte discuții de pace pe baza proiectului de acord negociat în cadrul tratativelor desfășurate la Istanbul în 2022.

„Rusia este pregătită pentru negocieri de pace cu Ucraina și pentru continuarea dialogului pe baza acordurilor convenite la Istanbul. Aceste documente au fost parafate la acel moment de delegația ucraineană, ceea ce înseamnă că erau acceptabile pentru partea ucraineană. Nu vedem motive pentru a ne îndepărta de acele înțelegeri”, a afirmat președintele rus.

În același timp, consilierul său Yuri Ușakov a declarat marți că pentru reluarea negocierilor cu Ucraina este nevoie de implicarea emisarilor președintelui SUA Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Aceștia nu au stabilită o zi pentru a vizita Moscova pentru noi negocieri, dar există discuții active pentru a programa noi întâlniri față în față, a spus Ușakov.

Rușii pregătesc o nouă ofensivă în Donbas, marea miză a negocierilor de pace încă nefinalizate

Declarațiile vin într-un moment în care analiștii militari discută despre posibilitatea unei noi ofensive ruse în estul Ucrainei, în special în regiunea Donbas.

Potrivit unor evaluări, Moscova ar putea încerca să își consolideze pozițiile înaintea oricăror eventuale negocieri.

În paralel, efectele atacurilor ucrainene asupra sectorului energetic rus încep să fie resimțite pe plan intern.

Mai multe regiuni au raportat restricții la vânzarea carburanților, creșteri de preț și cozi la stațiile de alimentare.

Rușii vor suspenda exporturile de motorină

Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de produse petroliere, a fost nevoită deja să limiteze exporturile de benzină și combustibil pentru aviație pentru a proteja aprovizionarea pieței interne.

Vicepremierul Alexander Novak a declarat că autoritățile analizează inclusiv posibilitatea suspendării exporturilor de motorină și pregătesc modificări fiscale menite să sprijine sectorul combustibililor.

Potrivit oficialului rus, companiile petroliere au amânat unele lucrări de mentenanță la rafinării și utilizează rezerve strategice pentru a acoperi cererea internă.

Presa rusă a relatat că, în cadrul unor reuniuni guvernamentale recente, a fost discutată inclusiv varianta creșterii importurilor de produse petroliere pentru stabilizarea pieței.

Totodată, imaginile cu șoferi așteptând la benzinării au devenit tot mai frecvente în mai multe regiuni ale țării, pe măsură ce atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice continuă să afecteze capacitatea de procesare a petrolului.

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