FT: Putin petrece tot mai mult timp în buncăre, și-a restrâns drastic aparițiile publice – protocoalele de securitate s-au întărit din cauza temerilor de asasinat cu drone și de lovitură de stat

Rusia a intensificat protocoalele de securitate pentru președintele rus Vladimir Putin, pe fondul temerilor legate de un asasinat, pe măsură ce acesta devine tot mai izolat și absorbit de războiul său din Ucraina, scrie Financial Times (FT).

În ultimele luni, Serviciul Federal de Protecție al Rusiei (FSO), care asigură paza înalților oficiali, și-a înăsprit considerabil măsurile de securitate în jurul președintelui. Acesta petrece mai mult timp în buncăre subterane, gestionând personal detaliile războiului, și s-a detașat tot mai mult de problemele civile, potrivit unor persoane care îl cunosc pe Putin la Moscova și a unei persoane apropiată serviciilor europene de informații.

Izolarea lui Putin s-a accentuat

Izolarea lui Putin s-a accentuat în ultimii ani, în special de la pandemia de COVID-19. Dar începând din martie, îngrijorarea Kremlinului față de o posibilă lovitură de stat sau un atentat – în special cu drone – s-a intensificat brusc, a declarat persoana apropiată informațiilor europene.

„Șocul produs de Operațiunea Spiderweb a Ucrainei este încă prezent”, a declarat o persoană familiarizată cu Putin pentru FT. Anul trecut, dronele ucrainene au atacat aerodromuri rusești dincolo de Cercul Polar Arctic. Temerile legate de securitate au fost alimentate suplimentar de capturarea de către SUA a liderului venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie, a declarat o a doua persoană familiarizată cu președintele.

Ca răspuns, FSO și-a înăsprit și mai mult măsurile de securitate deja stricte. Putin și-a redus numărul deplasărilor, iar verificările de securitate pentru persoanele care se întâlnesc cu el față în față au fost înăsprite suplimentar, a precizat persoana apropiată informațiilor europene.

Președintele și familia sa au încetat să mai meargă la reședințele lor din regiunea Moscovei și din nord-vestul Valdai. Putin petrece mai mult timp în buncăre, inclusiv în zona Krasnodar din sudul Rusiei, de unde lucrează timp de câteva săptămâni, în timp ce presa de stat folosește înregistrări video în prealabil pentru a proiecta o imagine de normalitate.

Reguli stricte de securitate

Personalului din cercul imediat al președintelui – inclusiv bucătari, fotografi și gărzi de corp – le-a fost interzis să utilizeze transportul în comun și să folosească telefoane mobile sau dispozitive conectate la internet în preajma sa. Sisteme de supraveghere au fost instalate în locuințele lor.

Persoane din Rusia care îl cunosc pe Putin au afirmat că recentele întreruperi ale internetului din Moscova sunt legate cel puțin parțial de securitatea președintelui și de protecția anti-drone. Agenții FSO efectuează acum verificări de amploare cu ajutorul unităților canine și sunt poziționați de-a lungul malurilor râului Moscova, gata să intervină în cazul unor atacuri cu drone, potrivit informațiilor europene. Kremlinul nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Îngrijorările legate de securitate nu se limitează la Putin. Potrivit persoanei apropiată informațiilor europene, reprezentanți ai serviciilor de securitate prezenți la o ședință cu președintele la finele anului trecut și-au aruncat reciproc vina pentru eșecurile în protejarea personalului militar de rang înalt al Rusiei, inclusiv pentru uciderea lui Fanil Sarvarov, general-locotenent – cel mai recent dintr-o serie de atacuri legate de Ucraina.

Alexandru Bortnikov, șeful FSB, serviciul federal de securitate, a dat vina pe ministerul apărării, care, spre deosebire de alte agenții, nu dispune de o unitate dedicată protecției înalților oficiali. Viktor Zolotov, șeful Gărzii Naționale și fostul bodyguard al lui Putin, și-a declarat nevinovăția, invocând resursele limitate. În cele din urmă, președintele a cerut calm și i-a însărcinat pe FSO cu asigurarea securității a 10 generali de rang înalt, inclusiv trei adjuncți ai lui Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General, care până atunci fusese singurul ofițer beneficiar al unei astfel de protecții.

Putin își petrece 70% din timp concentrându-se pe război

Înăsprirea măsurilor de securitate a coincis cu faptul că Putin – care în mod tradițional a fost mai absorbit de geopolitică – a renunțat la politicile interne pentru a se concentra pe război, au declarat două persoane care vorbesc cu el. Președintele ține ședințe zilnice cu oficiali militari, axate pe detalii operaționale, precum numele unor mici localități ucrainene care schimbă mâinile. Oficialii care nu au legătură cu războiul, în schimb, primesc de obicei o audiență doar o dată la câteva săptămâni sau luni.

„Putin petrece 70% din timp conducând războiul și restul de 30% întâlnindu-se cu (cineva ca) președintele Indoneziei sau ocupându-se de economie”, a declarat o persoană care îl cunoaște, adăugând că singurul mod de a obține mai mult acces este prin „implicare mai mare în război”.

Andrei Kolesnikov, analist politic cu sediul la Moscova, a declarat: „Putin este ca noua sculptură Banksy din Londra – un om care cară un steag ce îi acoperă fața – nu vrea să vadă sau să audă. Ascultă doar de serviciile de securitate, care acum conduc toate sferele vieții, și speră că oamenii se vor adapta la această nouă normalitate.”

Încrederea rușilor în Putin e la cel mai redus nivel

Distanțarea președintelui a alimentat frustrarea rușilor, care sunt tot mai obosiți de război și se confruntă cu probleme interne tot mai grave. Potrivit sondajelor atât de stat, cât și independente, popularitatea lui Putin a scăzut la cel mai scăzut nivel din toamna anului 2022, când a anunțat o mobilizare parțială, determinând sute de mii de tineri să fugă din țară.

Rețelele sociale sunt pline de videoclipuri ale unor ruși obișnuiți și influenceri care critică autoritățile pentru restricțiile impuse internetului, taxele pentru micile afaceri și sacrificarea animalelor în Siberia. Cea mai proeminentă a fost Viktoria Bonya, o blogger de lifestyle cu sediul la Monaco. Într-un videoclip de 18 minute adresat lui Putin luna trecută, ea a spus că „oamenii se tem de el”. Clipul a strâns peste 1,5 milioane de aprecieri.

Deși Bonya a precizat clar că nu se opune regimului, amploarea impactului videoclipului l-a forțat pe Kremlin să recunoască faptul că l-a vizionat. După discursul lui Bonya, Putin a abordat public pentru prima dată restricțiile de internet, îndemnând oficialii să „informeze cetățenii” corespunzător și să nu se „concentreze exclusiv pe interdicții”.

Pe 27 aprilie, Putin a făcut a doua sa apariție publică din acest an, vizitând o școală de gimnastică ritmică din Sankt Petersburg, orașul său natal. Un videoclip publicat de Kremlin îl arată într-un scurt schimb de replici cu un grup de fete în tricouri negre, la finalul căruia o sărută pe frunte pe una dintre ele.

Kremlinul a folosit de multă vreme astfel de interacțiuni regizate cu oameni obișnuiți pentru a demonstra accesibilitatea lui Putin. „Un semn sigur că Putin este îngrijorat de scăderea popularității sale: și-a reluat în public sărutarea copiilor”, a declarat Farida Rustamova, fondatoarea newsletterului independent Vlast și analist politic, referindu-se la episoade similare, cum ar fi cel în care Putin a sărutat un băiețel pe burtă în 2006, aparent într-o încercare de a proiecta o imagine a președintelui mai apropiată de mase.

Puținele deplasări și întâlniri ale președintelui de până acum în acest an, față de cel puțin 17 în 2025, reprezintă un alt semn al înăspririi securității și al diminuării atenției acordate problemelor interne. Angajamentele de anul trecut includeau vizite în regiunea Kursk care se învecinează cu Ucraina și la sedii militare, unde a apărut în uniformă de cel puțin cinci ori.

„Decalajul dintre ceea ce Putin este dispus să gestioneze și ceea ce se așteaptă de la el se lărgește”, a declarat Tatiana Stanovaya, cercetătoare senior la Carnegie Russia Eurasia Center, adăugând că acest lucru este puțin probabil să se schimbe în curând. „Izbucnirile de nemulțumire” ale publicului „nu vor face decât să devină mai frecvente”, a adăugat ea.

