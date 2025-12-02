Putin, înaintea întâlnirii cu emisarul lui Trump: „Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl dorește și îl începe, atunci suntem gata”

Președintele rus Vladimir Putin (foto) a declarat marți că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste țări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă chiar acum.

Vorbind în fața presei la un eveniment desfășurat înaintea întâlnirii de la Kremlin cu emisarul special american Steve Witkoff pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina al președintelui american Donald Trump, președintele rus le-a reproșat susținătorilor europeni ai Ucrainei că încearcă să zădărnicească eforturile americane și pun permanent obstacole procesului de pace prin formularea unor cereri despre care ei știu că sunt „absolut inacceptabile” pentru Rusia, doar pentru a o acuza apoi pe aceasta că respinge procesul de pace.

Aliații europeni ai Ucrainei „sunt vexați că au fost excluși de la negocieri, dar ei înșiși s-au exclus din negocierile de pace și, în același timp, pun obstacole președintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului”, a remarcat Putin.

„Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl dorește și îl începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială”, a adăugat liderul de la Kremlin, potrivit Agerpres.

„Nu avem intenția de a ataca Europa. Am spus-o de o sută de ori”, a insistat președintele rus, conform căruia europenii trăiesc cu iluzia că ar putea aplica Rusiei o „înfrângere strategică” și i-a îndemnat „să revină la realitate, ținând cont de situația de pe teren”.

Pe de altă parte, el a acuzat Ucraina de piraterie în urma atacurilor cu drone asupra unor navelor comerciale rusești în Marea Neagră și a amenințat că Rusia își va „extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”, adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât și a navelor din țările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri.

„Dacă acestea continuă, vom lua în considerare – nu spun că o vom face, dar vom lua în considerare – măsuri de represalii împotriva navelor acelor țări care ajută Ucraina să comită aceste acte de piraterie”, a avertizat Putin.

El a amenințat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră. „Cea mai radicală soluție este tăierea accesului Ucrainei la mare, atunci pirateria va deveni imposibilă, în principiu”, crede președintele rus.

***