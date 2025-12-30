Putin i s-a plâns lui Donald Trump că Ucraina i-a atacat reședința cu drone – Rusia nu a prezentat încă dovezi – Donald Trump s-a declarat „foarte furios” – Volodimir Zelenski neagă: „Tactici mincinoase tipic rusești”

Președintele american Donald Trump a criticat, luni, Ucraina pentru un presupus atac cu asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat azi dimineață (luni dimineață, n.r.). Știți cine mi-a spus? Președintele Putin, azi dimineață. A spus că a fost atacat. Nu este bine”, a declarat președintele SUA în fața presei în timp ce îl primea la reședința sa de la Mar-a-Lago pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

Mai mult, Trump a spus că este „foarte furios”. „Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una este să ataci pentru că ei atacă. Dar este cu totul altceva să-i ataci casa” lui Putin, a adăugat el, acuzator la adresa Ucrainei.

Lavrov anunță revizuirea pozițiilor de negociere ale Rusiei

Acuzația, formulată inițial de ministrul rus de externe Serghei Lavrov, a fost între timp reluată și de alți responsabili de la Moscova. Potrivit lui Lavrov, Ucraina a lansat, în noaptea de duminică spre luni, 91 de drone cu rază lungă de acțiune către reședința președintelui Putin din regiunea Novgorod, dar toate aceste drone au fost doborâte de antiaeriana rusă.

„Nu intenționăm să ne retragem din procesul de negociere cu SUA. Totuși, dată fiind degenerarea finală a regimului criminal de la Kiev, care a virat către o politică de terorism de Stat, pozițiile de negociere ale Rusiei vor fi revizuite”, a mai spus șeful diplomației ruse, potrivit Agerpres. Au fost deja selectate ținte pentru lovituri de represalii din partea Rusiei, a adăugat Lavrov.

În replică, Volodimir Zelenski a negat imediat că Ucraina ar fi încercat să lovească acea reședință a lui Putin și a susținut că Rusia urmărește astfel subminarea procesului de pace și justificarea unor atacuri asupra unor clădiri guvernamentale ucrainene. El a descris drept „tactici mincinoase tipic rusești” afirmațiile lui Lavrov despre atacul ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin. „Important acum este ca lumea să nu rămână tăcută și ca rușii să nu submineze progresele către pace”, a subliniat Zelenski, care i-a cerut lui Trump să reacționeze corespunzător în fața amenințărilor ruse.

Consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că, în urma atacului pentru care acuză Ucraina, președintele rus l-a informat deja pe omologul său american Donald Trump că își va revizui poziția și angajamentul față de unele înțelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluționarea conflictului ruso-ucrainean.

Mesajul a fost transmis în convorbirea telefonică pe care Trump și Putin au avut-o luni după negocierile desfășurate duminică la Mar-a-Lago între Trump și Zelenski asupra unei noi contrapropuneri de plan de pace în 20 de puncte formulată de acesta din urmă. Asta după ce un plan inițial în 28 de puncte propus de președintele american luna trecută a fost modificat de mai multe ori în urma obiecțiilor Kievului și ale susținătorilor săi europeni, nemulțumiți că documentul inițial prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas.

