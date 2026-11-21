Vladimir Putin și-a „exprimat clar” dorința de a pune capăt războiului cu Ucraina pe cale diplomatică, a declarat vineri președintele Donald Trump, în cadrul conferinței de presă în care a făcut bilanțul deplasării sale în Asia și al trilateralei istorice cu președinții Rusiei și Chinei, la Shenzhen.

Scopul aparent al lui Trump a fost acela de a promova realizările din recenta sa călătorie în Asia, care a inclus anunțarea unor acorduri comerciale și, într-o notă mai controversată, o întâlnire trilaterală cu președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Vineri, Trump a fost însoțit pe podiumul sălii de conferințe de presă de la Casa Albă de vicepreședintele Vance și de secretarul de stat Marco Rubio, considerați favoriți la nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din 2028, în cazul în care aceștia vor intra în cursă, relatează The Hill.

Despre relația cu Putin și războiul din Ucraina

„Am avut o întâlnire bilaterală cu președintele Putin al Rusiei, care și-a exprimat clar dorința de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, prin mijloace diplomatice”, a declarat șeful de la Casa Albă, adăugând: „Avem discuții foarte bune. Cred că există șanse foarte mari să reușim.”

Trump și-a apărat salutul călduros pe care i l-a adresat lui Putin, pe care l-a numit „prietenul” său, afirmând: „Avem o relație foarte bună”. Întrebat dacă Putin este un prieten al poporului american, Trump a răspuns: „Nu pot vorbi în numele Americii”, dar liderul rus s-a comportat „foarte frumos” pe parcursul anchetei pe care președintele a numit-o „farsa rusă”, care a luat naștere în urma campaniei electorale a lui Trump din 2016.

„Am relații fantastice cu Putin. Este un lucru foarte bun”, având în vedere că acesta dispune de „o mulțime de arme nucleare”, a spus Donald Trump. „Îl consider o persoană cu care am o relație foarte bună”, a spus președintele. „Și este, de fapt, foarte bună. El deține o mulțime de arme nucleare – se află pe locul al doilea după noi în ceea ce privește armele nucleare, ceea ce este foarte bine. Cred că asta ne conferă multă putere suplimentară. Iar el trece printr-o perioadă dificilă acum, pentru că se află într-un război care ar fi trebuit să dureze o zi și care durează de cinci ani.”

„Și, sincer, dacă alegerile nu ar fi fost trucate, iar eu nu ar fi trebuit să aștept patru ani, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată. Războiul acela nu ar fi avut loc niciodată. Putin a spus asta aseară”, a declarat Trump reporterilor.

Trump a afirmat că președintele rus Vladimir Putin i-a spus că nu ar fi lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în februarie 2022 dacă el ar fi fost președinte la momentul respectiv. „Războiul acela nu ar fi avut loc niciodată”, a spus Trump, dacă nu ar fi pierdut alegerile în fața lui Joe Biden în 2020. „Putin a spus asta aseară. A spus: «Nu s-ar fi întâmplat niciodată».” „De fapt, l-am întrebat: «Ai fi intervenit dacă aș fi fost eu președinte?» El a răspuns: «Nu, nu s-ar fi întâmplat niciodată.»”

Președintele american a repetat că războiul nu s-a încheiat încă deoarece președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin „nutresc o ură imensă reciprocă, iar asta nu este niciodată ușor”. „Este un nivel de ură pe care nu-l vezi prea des”, a spus el despre cei doi lideri.

Despre trilaterala de la Shenzhen

Trump a afirmat că persoanele care îi critică relațiile cu Putin și Xi sunt „proaste”, răspunzând astfel la criticile din partea ambelor partide pe care le-a primit săptămâna aceasta pentru că l-a numit pe Putin „prietenul” său. „Avem o relație foarte bună. Asta e un lucru pozitiv, apropo”, a declarat președintele unui reporter. „Oamenii proști – unii dintre ei chiar aici, în această sală – spun: «Oh, e groaznic. Se înțelege bine cu el». Mă înțeleg bine cu Rusia. Mă înțeleg bine cu China. Mă înțeleg bine cu o mulțime de oameni. Cu unii oameni nu mă înțeleg bine.”

Trump a declarat că relația dintre el, președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin este „fantastică”. Președintele a spus că nu știa că aceasta a fost prima întâlnire trilaterală a șefilor de stat din SUA, China și Rusia până când presa a relatat acest lucru. „Prima întâlnire trilaterală din istorie”, a spus el. „Nu am știut niciodată asta. Voi ați relatat despre asta. Și mi-am spus: «Dacă ei relatează despre asta, înseamnă că are sens».”

„A fost o energie extraordinară, extraordinară”, a adăugat el. „Incredibil. Iar relația dintre noi trei este fantastică.” Ei au discutat despre „responsabilitatea” care decurge din faptul că sunt cele trei mari puteri nucleare ale lumii, a spus el.

Președintele a vorbit despre decizia lui Xi de a-l întâmpina imediat ce a aterizat în China la începutul acestei săptămâni. „M-am simțit extrem de onorat că președintele Xi a întâmpinat țara noastră – nu pe mine – la avion, lucru pe care nu l-a mai făcut niciodată, iar asta înseamnă că respectă țara noastră”, a declarat Trump reporterilor. Apoi i-a tras o săgeată predecesorului său, fostul președinte Joe Biden, spunând: „Nu l-a întâmpinat pe Sleepy Joe la avion, asta vă pot spune”.

Un accelerator SI cu țările Quad

Trump afirmă că el şi liderul chinez Xi Jinping au convenit să „stabilească împreună unele măsuri de protecţie” în domeniul inteligenţei artificiale, pe care o numeşte „superinteligenţă”.

El susţine că SUA şi China sunt lideri în domeniul inteligenţei artificiale, „nimeni altcineva nefiind nici măcar pe aproape”.

Trump afirmă din nou că este important ca SUA să câştige cursa în domeniul AI.

Președintele a declarat că a lansat un nou „accelerator SI” (Super Inteligența, cum dorește Trump să i se spună AI – n.red.) împreună cu celelalte țări membre ale Dialogului Cvadrilateral de Securitate: India, Japonia și Australia. „Am lansat un nou accelerator SI al Quad”, a spus Trump, care coordonează eforturile celor patru țări pentru a dezvolta „superinteligență care să servească interesului nostru comun. Dar, în comparație, ne vom concentra foarte puțin pe acest aspect.”

„De asemenea, am convenit asupra unei noi colaborări între țările din Quad în ceea ce privește operațiunile de securitate și supraveghere maritimă. Acest lucru este important”, a adăugat el.

A declarat din nou că SUA au obținut Groenlanda

El a caracterizat din nou un acord de securitate care implică Groenlanda ca fiind unul care include Groenlanda. „Toată lumea spunea: «Oh, nu o să-l obțineți niciodată. Nu o să-l obțineți niciodată». Ei bine, îl avem, și îl avem în mod ferm, iar acest lucru ne oferă o protecție extraordinară”, a spus el, citat de NBCNews.

Parteneriate noi anunțate cu statele ASEAN

Trump a declarat că a avut „discuții extrem de fructuoase privind consolidarea parteneriatelor noastre economice, asigurând în același timp contracte comerciale în valoare de peste 17 miliarde de dolari, care vor aduce beneficii miilor de lucrători americani”.

Președintele a precizat că unul dintre acorduri prevede achiziționarea de către Philippine Airlines a 20 de avioane noi de tip Boeing 787 Dreamliner, echipate cu motoare General Electric.

„Este un contract important, care susține 47.000 de locuri de muncă în SUA. Vedeți, a existat un caz în care aceștia intenționau să se adreseze Europei, dar m-am întâlnit cu ei și acum cumpără de la noi. Foarte simplu, nu-i așa?”, a spus el.

„Filipine și Malaezia au convenit să utilizeze tehnologia și serviciile americane pentru infrastructura lor de cloud, iar Filipine, după cum știți, cumpărau o mare parte din produsele agricole de la alte țări, inclusiv din Brazilia, mult mai mult decât de la noi.”

Trump a amenințat companiile care construiesc centre de date în afara Statelor Unite, afirmând că, dacă vor face acest lucru în străinătate, se vor confrunta cu o „taxă uriașă”:

„Nu vom permite companiilor noastre să construiască centre de date în afara țării noastre. Nu vom permite ca asta să se întâmple. Știți, au permis ca asta să se întâmple cu cipurile și cu toate celelalte, iar acest lucru a fost foarte dăunător pentru țara noastră”, a declarat Trump în cadrul conferinței sale de presă. Trump a afirmat că multe centre de date sunt deja situate în SUA și a reiterat că nu le va permite să le construiască în alte țări.

„Dacă vor face asta, nu vor putea. Dar le vom impune o taxă uriașă. Dacă o vor face, vrem ca acestea să fie construite aici”, a adăugat el. „Nu permitem ca centrele de date să se mute în alte țări, deoarece China le va prelua pe toate, iar noi nu vom permite acest lucru. Și vom aplica sancțiuni uriașe companiilor care vor încerca să facă acest lucru.”

Nvidia ar trebui să accepte scuzele lui Huang și să îl reprimească

Trump a declarat că își dorește ca fostul director general al Nvidia, Jensen Huang, să conducă din nou compania, numindu-l „una dintre cele mai strălucite minți din lume”:

„Mi-ar plăcea foarte mult să-l văd din nou acolo”, a spus el, adăugând că lui Huang ar trebui „să i se acorde o a doua șansă”. „Mi-ar plăcea să-l văd pe Jensen prezentându-și scuzele în mod oficial și revenind, pentru că a creat ceva cu Blackwell”, a spus el, referindu-se la cel mai avansat cip de inteligență artificială al companiei.

„Cipul nu poate fi copiat, deoarece este atât de avansat și de complex încât nu poate fi reprodus. Iar Jensen a reușit acest lucru, și cred că sunt foarte puțini oameni în acea companie care pot face asta.”

Trump a afirmat că munca lui Huang a plasat SUA cu 10 ani înaintea altor țări în ceea ce privește cipurile de AI. „Cred că, dacă ar fi deștepți, cei de la companie l-ar primi înapoi pe acel om genial, i-ar accepta scuzele și l-ar lăsa să se întoarcă la muncă”, a spus Trump.

SUA „nu vor permite” Iranului să folosească „bomba murdară”

Întrebat despre informațiile conform cărora Iranul ar elabora planuri pentru detonarea unei bombe murdare (armă radiologică) în Washington, D.C., președintele a spus că a auzit acel „zvon”, dar că administrația sa nu va permite ca acest lucru să se întâmple.

„Există un zvon conform căruia aceștia construiesc o bombă murdară”, a spus președintele, insistând că SUA știu ce fac iranienii. „Știm multe despre ceea ce se întâmplă în Iran. Știm tot ce spun ei. Știm cine sunt, unde se află. Vom afla despre asta. Nu vom permite așa ceva”, a spus el.

„Ei vor să încheie un acord, dar nu vor unul care să fie acceptabil pentru mine”, spune el. „Vrem să încheiem un acord real, nu unul fals, aşa cum fac ei de 51 de ani. De 51 de ani îi păcălesc pe oameni.”

„Am discutat pe larg despre asigurarea faptului că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a spus el, continuând să numească regimul iranian „nebun”.

Despre investiții„record” din timpul mandatului său

Donald Trump a susţinut şi că administraţia sa a creat „nouă bogăţie” în valoare de 25 de trilioane de dolari de la preluarea mandatului. „Este un record”, spune el, susţinând că a atins această cifră în mai puţin de doi ani.

Cu toate acestea, site-ul Casei Albe indică o valoare de 11,4 trilioane de dolari în investiţii noi mult mai mică decât cea susţinută de Trump, notează Sky News. Cifra prezentată de Casa Albă pare chiar să includă unele angajamente de investiţii asumate în timpul administraţiei Biden.

Trump a susţinut în mod repetat cifre mari privind investiţiile, fără a oferi detalii care să le susţină.

Despre Curtea Penală Internaţională: este „scăpată de sub control”

Preşedintele american Donald Trump a acuzat din nou Curtea Penală Internaţională (CPI) că este „scăpată de sub control”, lăudând China şi Rusia pentru că i s-au alăturat în condamnarea acţiunilor acestei instituţii.

„China a fost, de asemenea, de acord, pentru prima dată, să condamne abuzurile şi excesele Curţii Penale Internaţionale, care, apropo, este scăpată de sub control”, a declarat preşedintele SUA.

„Aş spune că Putin, în special, nu este mulţumit de această situaţie, dar nici alţii nu sunt”, a remarcat el, în contextul în care preşedintele rus face obiectul unui mandat de arestare al CPI pentru posibile crime de război comise în Ucraina.

Într-o scurtă declaraţie emisă după o întâlnire între şefii lor de stat la Shenzhen, China, Statele Unite şi Rusia, membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, au criticat CPI şi au cerut reforma ONU. Washingtonul a lansat o ofensivă majoră împotriva curţii cu sediul la Haga, cerând statelor membre ale CPI să se retragă şi impunând sancţiuni mai multor judecători ai acesteia. Statele Unite au ameninţat, de asemenea, că vor sancţiona CPI ca instituţie, ceea ce i-ar paraliza funcţionarea.

„Au o putere falsă (…), iar ei cred că pot interveni şi aresta şefi de stat, deşi nu au dreptul să o facă”, a continuat liderul republican. Washingtonul a promis că va desfiinţa CPI „cărămidă cu cărămidă”, fiind furios că judecătorii săi au emis un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în Gaza şi acuzând Curtea că ameninţă americani.

Despre acordurile comerciale cu Mexic și Canada

Președintele a declarat că „ne apropiem de un acord” cu Mexicul în materie de comerț, dar i-a criticat dur pe oficialii canadieni în legătură cu negocierile comerciale.

El a afirmat că a avut o întâlnire pozitivă cu prim-ministrul canadian Mark Carney, „dar Canada ne-a jefuit de mulți, mulți ani, mulți, mulți ani, și e timpul să se oprească”.

Președintele a spus că prim-ministrul canadian Mark Carney a fost „foarte amabil”, dar că încă nu este mulțumit. Președintele a afirmat că Canada „a fost o țară foarte dificilă pentru noi de 50 de ani, nu știu, din nu știu ce motiv. Se simt îndrăzneți. Și nu mai putem să-i lăsăm să se simtă așa, pentru că putem să ne jucăm propriile cărți.” „Ne străduim să ajungem la un acord echitabil, dar ei nu ne-au tratat niciodată în mod echitabil. Printre cei mai dificili interlocutori se numără reprezentanții Canadei. Și așa stau lucrurile de multă vreme”, a spus el.

Trump afirmă că l-a demis pe șeful Departamentului de securitate cibernetică al Casei Albe pentru că nu era „suficient de bun”

Trump a dat de înțeles că l-a demis ieri pe directorul național pentru securitate cibernetică al Casei Albe, pe fondul valului de întreruperi care au afectat guvernul și companiile private în ultima săptămână.

„Pentru că nu am considerat că acea persoană era suficient de bună”, a declarat Trump când a fost întrebat de ce l-a demis pe Sean Cairncross, directorul național pentru securitate cibernetică al Casei Albe.

NBC News a relatat joi că Cairncross părăsește administrația și va fi înlocuit de Kirsten A. Davies, care ocupă în prezent funcția de director de informații la Departamentul Apărării, a declarat o sursă apropiată Casei Albe.

Președintele a afirmat că diversele întreruperi de servicii care au avut loc pe scară largă în ultima săptămână, afectând aeroporturi, bănci și alte instituții, sunt „toate evenimente separate”:

„Sunt toate evenimente separate. Știți că avem mii de companii care își modernizează sistemele chiar acum, iar atunci când fac asta, apar probleme. Dar, din păcate, când se întâmplă asta, probabil pentru că eu sunt președinte, oamenii spun: «Oh, o companie de benzi desenate a avut o pană ieri. Oh»”, a spus el. „Se întâmplă pentru că se efectuează actualizări.”

El a afirmat că întreruperea zborurilor federale de săptămâna trecută a fost „diferită”, deoarece tehnologia este „învechită” și trebuie înlocuită. „Trebuie să reconstruim acel sistem”, a spus el, îndemnând Congresul să dea curs solicitării secretarului Transporturilor, Sean Duffy, de a aloca 50 de miliarde de dolari, astfel încât să putem „avea cel mai bun sistem din lume”.

Ultimatum pentru democrați

Trump a declarat că intenționează să-și exercite dreptul de veto asupra legilor inițiate de democrați în următorii doi ani, cu excepția cazului în care democrații vor colabora cu el în privința priorităților sale.

„Îmi vor trimite proiecte de lege, iar eu le voi respinge cu veto. Apoi îmi vor trimite și alte proiecte, iar eu le voi respinge cu veto”, a spus el.

El a spus că, în cele din urmă, le va da democraților un ultimatum: „Le voi spune: voi exercita dreptul de veto, dacă nu vreți să faceți asta, asta și asta.” „Dacă ei vor să ducă lucrurile la bun sfârșit, și eu vreau același lucru”, a spus el, adăugând că este deschis să colaboreze cu democrații în domeniul sănătății și al altor proiecte legislative.

Președintele nu a vrut să spună dacă a vorbit deja cu liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, care se așteaptă să devină președintele Camerei la începutul anului viitor, dar l-a numit pe democratul din New York „un tip deștept”. „E un tip cu experiență de viață”, a spus el.

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