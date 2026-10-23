Putin confirmă reluarea negocierilor cu Ucraina, dar respinge un armistițiu și insistă pe Donbas – Discuțiile vor viza o nouă arhitectură de securitate a Europei, inclusiv „garanții de securitate pentru Rusia”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că viitoarele negocieri trilaterale SUA-Rusia-Ucraina privind soluționarea războiului ar trebui să se concentreze asupra garanțiilor de securitate pentru ambele țări și asupra unei arhitecturi generale de securitate pentru întreaga Europă, potrivit Reuters.

Putin, într-un interviu acordat televiziunii ruse la o zi după întâlnirea cu emisarul prezidențial american Steve Witkoff, a confirmat că Rusia este pregătită să reia luna viitoare negocierile cu Ucraina, mediate de Statele Unite.

El a reiterat poziția de lungă durată a Kremlinului potrivit căreia Rusia nu și-ar fi dorit niciodată declanșarea unui război împotriva Ucrainei, dar s-ar fi confruntat cu reacții ostile din partea Kievului în probleme considerate esențiale de Moscova.

Putin continuă să refuze un armistițiu. Următoarea rundă de negocieri ar putea avea loc pe 10 noiembrie

Discuțiile asupra mai multor chestiuni ar putea conduce la un rezultat pozitiv, a spus Putin, însă Rusia continuă să urmărească o soluție care să pună capăt conflictului, nu doar o încetare temporară a focului.

„Scopul acestor negocieri va fi să asigure securitatea Ucrainei și a Rusiei după încheierea acordurilor de pace, în forma lor finală, nu ca rezultat al unei încetări temporare a focului pentru o perioadă scurtă. Suntem pregătiți să reluăm aceste contacte pentru a atinge acest obiectiv”, a declarat Putin.

Președintele rus a spus că Witkoff a subliniat, de asemenea, că discuțiile trebuie să se extindă asupra „arhitecturii securității europene în ansamblu”.

„Și sunt de acord și cu acest lucru. Ei bine, să vedem cum vor evolua lucrurile în zilele următoare”, a adăugat Putin.

Reuters a mai scris joi că următoarea rundă de negocieri SUA-Rusia-Ucraina ar putea avea loc la Abu Dhabi, în jurul datei de 10 noiembrie, după ce Vladimir Putin a acceptat „în principiu” reluarea discuțiilor trilaterale în timpul întâlnirii de miercuri cu emisarul american Steve Witkoff, de la Sankt Petersburg. Ar fi prima rundă de negocieri în acest format după cele desfășurate în februarie.

Agenția internațională de presă l-a citat pe consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov, după întrevederea Putin-Witkoff, care a durat aproape trei ore. Acesta a spus că Moscova este dispusă să revină la negocierile mediate de Statele Unite, iar discuțiile ar urma să se concentreze inclusiv asupra „construirii unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina după încheierea conflictului”.

Zelenski spune că sprijină „orice propuneri privind o încetare a focului, încheierea războiului, o încetare a focului în domeniul energetic”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit marți cu Witkoff în Norvegia, a declarat că Ucraina este pregătită pentru negocieri care ar putea avea loc în următoarele săptămâni. Ucraina, a spus el, sprijină „orice propuneri privind o încetare a focului, încheierea războiului, o încetare a focului în domeniul energetic, precum și inițiative umanitare”.

Eforturile conduse de Statele Unite pentru continuarea negocierilor s-au blocat în februarie, odată cu izbucnirea conflictului dintre SUA-Israel și Iran.

Emisarul președintelui SUA, Steve Witkoff, ajunsese miercuri la Sankt Petersburg după reuniunea de marți de la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele finlandez Alexander Stubb. Emisarul lui Donald Trump i-a prezentat lui Putin rezultatele acestor consultări și documente cu noi idei privind elementele unui posibil acord de pace.

Potrivit părții americane, negocierile de la Oslo au permis progrese în coordonarea pozițiilor SUA, Ucrainei și statelor europene, iar Kievul a venit cu noi propuneri. Printre subiectele discutate s-au numărat garanțiile de securitate pentru Ucraina, un posibil plan economic postbelic și viitoarea arhitectură europeană de securitate.

Moscova a transmis ulterior întâlnirii Putin-Witkoff că acceptarea reluării negocierilor nu înseamnă că există deja un acord asupra propunerilor prezentate. Ushakov a declarat că pozițiile Ucrainei și ale europenilor s-au modificat, dar că unele dintre ideile prezentate au „puțină valoare practică” pentru soluționarea conflictului.

Rusia insistă pentru cedarea Donbasului, inclusiv a unor teritorii pe care nu le-a cucerit pe terenul de luptă

Multe dintre divergențele privind războiul din Ucraina vizează teritoriile, Rusia cerând ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din estul țării. Kievul a respins până acum orice posibilitate de a renunța la teritoriile pe care le controlează în prezent, Zelenski insistând că ar fi nevoie de un referendum.

În declarațiile sale de joi, Putin a afirmat că orice discuție privind teritoriile din estul Ucrainei trebuie să țină cont de ceea ce el a prezentat drept faptul că zona reprezintă „pământ istoric rusesc”.

Dictatorul rus a mai susținut că locuitorii din aceste regiuni au votat pentru a face parte din Rusia în referendumurile organizate la șapte luni după ce Moscova și-a lansat invazia.

„În primul rând, poziția mea în această chestiune este că acesta nu este teritoriul lor. Este teritoriul Rusiei istorice”, a declarat Putin.

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