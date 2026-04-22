„Punct critic de inflexiune” pentru industria minieră americană – USA Rare Earth cumpără Serra Verde din Brazilia pentru 2,8 mld. $

USA Rare Earth Inc. achiziționează grupul minier Serra Verde din Brazilia într-o tranzacție de aproximativ 2,8 miliarde de dolari cu plata atât cash cât și în acțiuni, parte a unui efort mai amplu al SUA și al aliaților săi de a își asigura surse de aprovizionare independente cu minerale critice, potrivit CNBC și Bloomberg.

Acordul include plata a 300 de milioane de dolari în numerar și o emisiune semnificativă de acțiuni, tranzacția urmând să se finalizeze în al treilea trimestru al anului.

Achiziția vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la dominația Chinei în domeniul pământurilor rare – o grupare de 17 elemente chimice esențiale pentru industria hi-tech, de la producția de smartphone-uri la vehicule electrice și sisteme militare.

După cum a declarat CEO-ul USA Rare Earth, Barbara Humpton, „Lumea este prea dependentă de o singură sursă de aprovizionare și este timpul să eliminăm această dependență”. Ea a adăugat că achiziția oferă „acces la o mină de unde se extrag cele patru pământuri rare esențiale pentru producția de supermagneți care vor servi industria noastră”.

Activul Serra Verde este deosebit de valoros deoarece poate furniza elemente rare cheie – neodim, praseodim, disprosiu și terbiu – pentru producția de magneți permanenți de înaltă performanță. Mina este, de asemenea, susținută de un acord de achiziție pe termen lung, încheiat cu entități legate de guvernul SUA, pentru achiziția a 100% din cantitățile extrase din aceste elemente.

Din punct de vedere strategic, achiziția minei braziliene aservește obiectivului USA Rare Earth de a construi un lanț de aprovizionare complet integrat care să cuprindă „mineritul, separarea, rafinarea și fabricarea de magneți”. De asemenea, reflectă o schimbare mai amplă a industriei în urma restricțiilor la export impuse de China, care au expus vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare globale.

Directorul general al Serra Verde, Thras Moraitis, a subliniat mizele mai importante, descriind pământurile rare drept „o legătură strategică în care converg securitatea națională și energetică, precum și supremația tehnologică”.

El a menționat că guvernele occidentale intervin din ce în ce mai mult pentru a sprijini sectorul extractiv, pe măsură ce acesta atinge un „punct critic de inflexiune” în efortul de a dezvolta surse fiabile, non-chineze – în special pentru elementele rare și metale grele.

