„Puciștii” din PNL cer Tribunalului Ilfov suspendarea deciziei de convocare a Congresului și daune morale de 4 mil. lei de la partid și Ilie Bolojan

Aripa Veştea din PNL încearcă să blocheze organizarea Congresului extraordinar al PNL în care ar putea fi excluși din partid, înregistrând o nouă solicitare la Tribunalul Ilfov, cel care a emis joi, în timp record, o ordonanță președințială de suspendare a eliminării din partid a celor care votează Guvernul Adrian Veștea.

Noua cerere de suspendare de urgență vizează Deciziile BPN prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul evident a fost de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă, relatează News.ro.

De asemenea, „puciștii” din PNL, cum au fost numiți liberalii pro-psd implicați acum în formarea unui guvern cu social-democrații și cu ajutorul AUR și a altor grupuri parlamentare extremiste, au introdus şi o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, Ilie Bolojan, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

Acţiunea a fost înregistrată joi, de către Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu. (Foto – Alex Popa, Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și George Scarlat).

Solicitările

Susţinătorii lui Adrin Veştea au depus o cerere de suspendare de urgenţă a Deciziilor BPN nr. 26 şi nr. 27 din 17 iunie 2026, prin care conducerea partidului a convocat, cu nesocotirea oricăror termene statutare, un Consiliu Naţional Extraordinar (19 iunie 2026) şi un Congres Extraordinar (21 iunie 2026), cu scopul evident de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă.

De asemenea, aceştia au introdus o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

”Deciziile nr. 26 şi nr. 27/2026 nu sunt primele acte ilegale ale acestei conduceri. Ele vin pe fondul Deciziilor BPN nr. 22 şi nr. 25/2026 — prin care li s-a dictat parlamentarilor cum să voteze la învestirea guvernului şi au fost ameninţaţi cu excluderea dacă votează după conştiinţă — decizii pe care Tribunalul Ilfov le-a suspendat printr-o hotărâre EXECUTORIE pe 18 iunie 2026 (dosar nr. 1923/93/2026). Aceste decizii sunt ilegale pe mai multe planuri”, precizează susţinătorii lui Veştea.

Potrivit acestora, Biroul Politic Naţional a convocat Congresul Extraordinar, deşi această competenţă aparţine exclusiv Consiliului Naţional (art. 66 din Statut). BPN a depăşit flagrant atribuţiile care îi revin.

În plus, a fost creat un organism care nu există în Statut: un „Consiliu National Extraordinar” format din 800 de delegati, a carui compunere nu corespunde Consiliului National reglementat de art. 70 din Statut. Adaugarea unui organism nou este atributia exclusiva a Congresului.

Pe ordinea de zi a Consiliului Naţional a fost înscrisă modificarea Statutului, deşi Statutul poate fi modificat exclusiv de Congres (art. 58 alin. 2), iar Consiliul Naţional are interdicţie expresă de a adopta un nou Statut (art. 67 alin. 1).

De asemenea, au fost eliminate termenele statutare minime: Statutul impune minimum 45 de zile pentru alegerile în organizaţii înainte de Congres şi minimum 60 de zile pentru stabilirea elementelor de organizare. Întreaga procedură a fost comprimată în 4 zile şi a fost impus votul deschis, prin ridicarea mâinii, deşi Statutul prevede obligatoriu votul secret pentru deciziile privind persoanele (art. 13 lit. c) şi art. 106 din Statut).

Susţinătorii lui Veştea mai arată că a fost sfidată o hotărâre judecătorească executorie. ”Premisa acestor decizii — Deciziile BPN nr. 22 şi nr. 25/2026 — fusese deja suspendată de instanţă. Conducerea a continuat, anunţând public că nu se va conforma, în încălcarea art. 435 din Codul de procedură civilă”, menţionează iniţiatorii.

Potrivit acestor, scopul real al întregului mecanism este eliminarea membrilor şi a aleşilor cu opinie diferită — un delict de conştiinţă, interzis de Statut (art. 13 lit. a), de Constituţie (art. 29, art. 30) şi de Convenţia europeană a drepturilor omului (art. 9-11).

Tribunalul Ilfov a suspendat, joi, două decizii luate luni de Biroul Politic Naţional al PNL, când partidul şi-a stabilit poziţia privind Cabinetul Veştea.

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