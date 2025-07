PSD vrea retușarea unor măsuri din primul pachet de austeritate, după picajul fotografiat de sondaje

PSD s-a răzgândit și vrea să se revină asupra unor măsuri din primul pachet de austeritate, pe care Guvernul și-a asumat deja răspunderea în Parlament.

Mai mulți lideri social-democrația au ieșit public să prezinte lista refăcută de revendicări a partidului, după ce un sondaj al INSCOP Research, publicat chiar în ziua asumării răspunderii, a arătat că PSD a picat sub 14% în intenția de vot.

Lavrin Covaci, vicepreşedintele PSD Sector 1, a declarat joi că PSD vrea să revină asupra următoarelor măsuri, astfel încât:

veteranii, mamele şi şomerii să nu plătească, în continuare, contribuții pentru sănătate

impozitarea jocurilor de noroc să crească

Parlamentarii PSD s-ar putea abține la votul pe moțiunea de cenzură

„Ceea ce noi am decis cu privire la această moţiune este foarte clar: noi suntem parte a coaliţiei de guvernare, aşa că nu avem cum să susţinem nicio moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Totuşi, nu suntem de acord cu o parte din ceea ce s-a decis, ceea ce s-a prezentat şi ceea ce urmează să se transforme într-un act normativ. Prin urmare, am spus că nu vom vota această moţiune, ci ne vom abţine, tocmai pentru a transmite un semnal partenerilor din coaliţie că lucrurile discutate în prealabil sunt mult mai bune decât cele prezentate direct, fără a fi fost aprobate anterior în coaliţie”, a declarat avocatul Lavrin Covaci, vicepreşedinte PSD Sector 1, la PrimaTV.

De asemenea, social-democraţii vin şi cu propuneri pentru Pachetul doi, marea majoritate a acestora fiind însă deja discutate și acceptate în coaliție:

„Eliminarea privilegiilor nejustificate finanţate din bani publici – este vorba, de exemplu, de indemnizaţiile din Consiliile de Administraţie – este o altă prioritate”, a spus Covaci.

„Dorim eliminarea din legislaţie a posibilităţilor de optimizare fiscală de care beneficiază companiile multinaţionale, deoarece acestea, deşi au fost sprijinite în multe situaţii şi au obţinut venituri semnificative şi profituri în România, au încercat – şi chiar au reuşit în unele cazuri – să se sustragă de la plata taxelor către statul român.”

Reformarea pensiilor speciale.

Digitalizarea ANAF.

Introducerea unui impozit progresiv.

Sorin Grindeanu, despre impozitarea progresivă: Poate nu acum, dar în anii viitori tot acolo se va ajunge

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi seară, că PSD va propune un nou pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar în cel mult 10 zile şi s-a declarat convins că impozitul progresiv va fi introdus în următorii ani și în România:

”E o propunere unde am fost singuri, dar să ştiţi că într-un final, poate nu acum, în aceste luni, dar în anii viitori tot acolo se va ajunge în mod sigur în România. Au mai rămas, dacă nu mă înşel, trei ţări în UE are au cotă unică. Noi nici măcar nu avem cotă unică, sunt diverse cote. Această impozitare progresivă, noi am greşit că nu am explicat foarte bine ce însemană această impozitare progresivă, anume faptul că povara nu trebuie să pice pe cei cu venituri mici şi medii, ci să încercăm să facem cum e peste tot în lume, să încercăm ca pentru cei are au venituri foarte mari, să existe o extra impozitare. Despre asta este vorba”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

În lunile următoare, a mai spus PSD, social-democrații vor începe o campanie de informare privind impozitarea progresivă:

”O să încercăm în lunile viitoare să explicăm mai bine de ce e nevoie de aşa ceva. Am văzut revoltă din partea unor oameni asupra cărora nu se aplica, cu venituri medii sau mici, de aceea nu am înţeles, dar e de datoria noastră să explicăm acest lucru”.

”Sperăm ca la pachetul doi, unde vom veni cu propuneri concrete, să se ţină mai mult cont de PSD. Altfel, în această perioadă, noi vom face multe consultări interne, pe care le-am şi anunţat şi unde vom întreba, dacă această atitudine va continua, dacă drumul nostru este alături de ceilalţi în această coaliţie”, a mai declarat Grindeanu.

****