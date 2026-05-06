Criza politică: PSD vrea refacerea coaliției sau intră în opoziție – partidul mizează pe o victorie a taberei anti-Bolojan din PNL

PSD are în acest moment doar două opțiuni – o construcţie pro-occidentală din care să facă parte sau să se intre în Opoziţie – a declarat miercuri Claudiu Manda, unul dintre principalii actori ai demiterii Guvernului prin moțiune de cenzură.

Mai precis, social-democrații sunt de acord să fie păstrate mandatele, așa cum au fost ele distribuite în fostul Guvern PSD – PNL USR – UDMR.

”Am spus mai devreme că există în momentul de faţă pentru PSD doar două opţiuni, şi anume o construcţie pro-europeană, cu o majoritate în Parlament, sau cealaltă, de opoziţie. Variante de avarie nu sunt lucruri pe care să le luăm astăzi în calcul. (…) Rămâne să vedem şi alte lucruri, după aceea, dar avem doar două scenarii, în momentul de faţă”, a completat el.

Varianta guvernării cu AUR este exclusă, a adăugat acesta.

În cazul în care li se va propune să dea premierul, în coaliția majoritară pro-occidentală, social-democrații îl vor desemna pe liderul lor, Sorin Grindeanu, a mai spus Manda, după ședința în care partidul și-a stabilit mișcările pentru perioada următoare și mandatul ce va fi prezentat la consultările cu președintele Nicușor Dan.

Declarațiile vin după ce conducerile PNL și USR au votat deja că nu vor mai intra la guvernare alături de PSD, preferând retragerea în opoziție.

Secretarul general al PSD a mai spus că efectele și panica de după căderea Cabinetului Bolojan s-au stins deja, ignorând urcarea euro la 5,2688 lei: ”Prima ştire pe ziua de astăzi este că Bursa de Valori a crescut. Deci, ştirile din acestea cu panică nu trebuie să le tratăm decât că a fost un moment emoţional. În ceea ce priveşte PSD, în momentul de faţă avem pe masă două opţiuni. Prima opţiune este să fim parte a soluţiei şi anume să există o construcţie pro-occidentală, pro-europeană, din care PSD-ul este dispus să facă parte. Cea de-a doua opţiune este să intrăm în Opoziţie, dacă nu găsim astfel de opţiune”.

Prima opțiune – refacerea coaliției. PSD mizează pe o victorie a taberei anti-Bolojan din interiorul PNL

”Prima opţiune pe care o avem este ca Partidul Naţional Liberal, pe restul de un an de zile, să facă astfel de propunere şi să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitaţie către PSD să dea prim-ministrul, nu fugim de această responsabilitate şi numele pe care PSD îl va propune este Sorin Grindeanu”, a anunţat Claudiu Manda, care a negat că social-democrații ar dori o coaliție fără USR.

Despre anunţul PNL că intră în opoziție, Claudiu Manda că acesta face parte din categoria ”afirmaţiilor la cald”, deși conducerea liberalilor au votat o rezoluție în acest sens, în urma unui vot.

”Le considerăm că sunt afirmaţii şi decizii la cald. Aşteptăm să se liniştească lucrurile. Partidul Naţional Liberal a mai declarat la un moment dat că nu va mai face niciun discuţie cu Partidul Democrat, până la urmă au ajuns să fuzioneze. (..) Noi aşteptăm ca, după această perioadă, unde a fost şi emoţie, clar, să se liniştească lucrurile”, a subliniat Manda.

Întrebat dacă a mizat greşit Partidul Social-Democrat atunci când a sperat că liberalii îl vor trăda pe Ilie Bolojan, Claudiu Manda a răspuns că PSD decide pentru PSD.

”Noi am spus, şi repet, că nu ne mai simţim confortabili într-o coaliţie în care asigurăm aproape jumătate din voturi şi că publicul nostru şi oamenii cu nevoi tot timpul sau în toată această perioadă s-au simţit afectaţi, de la scăderea puterii de cumpărare”, a adăugat Manda.

Secretarul general al PSD a mai menționat că ”în momentul de faţă, Partidul Naţional Liberal nu poate să mai facă aceeaşi nominalizare de prim-ministru, pentru că este o decizie a CCR” în acest sens, potrivit căreia un premier demis nu poate fi nominalizat din nou.

Sorin Grideanu: PSD are toate posibilitățile, și să intre la guvernare, și să nu intre

PSD a discutat în ultimele săptămâni posibilele opțiuni de guvernare de după trecerea moțiunii de cenzură și partidul are în față toate variantele, a declarat miercuri Sorin Grindeanu.

„Poate să existe variantă care să nu aibă în majoritate PSD, poate să fie PSD parte a unei coaliţii de guvernare, în condiţiile pe care le-am spus de fiecare dată, până acum, o coaliţie care să cuprindă partidele pro-occidentale”, a explicat Grindeanu.

Întrebat dacă USR ar trebui să intre în această coaliţie, Grindeanu a precizat că, probabil, că dacă ar fi pus şi a doua întrebare la acea consultare internă din partid, legată de USR, procentul celor care ar respins-o ar fi fost mai mare decât 97,7%.

„Evoluţiile politice sunt cele pe care le vedem şi mandatul nostru nu e unul de îngrădire a opţiunilor. Din punctul nostru de vedere, trebuie să găsim rapid o soluţie. Din punctul nostru de vedere, trebuie să existe un guvern. Nu noi suntem cei care punem condiţii, în acest moment”, a menţionat Sorin Grindeanu.

„Important e acum să găsim soluţii, iar PSD este dispus la a face parte dintr-o soluţie, care probabil că nu în foarte scurt timp poate fi găsită, dar nici nu cred că va dura foarte mult”, a mai spus Grindeanu.

„Trebuie să învăţăm ceva, că nu se învârte lumea în jurul unui singur om. În urmă cu 11 luni, Ilie Bolojan a venit prim-ministru, cu voturile Partidului Social-Democrat, şi a venit cu un model economic care şi-a dovedit falimentul. Şi asta vedem şi nu spune Sorin Grindeanu, preşedintele PSD sau doar Partidul Social-Democrat, 80% dintre români spun că direcţia în care merge România e una greşită”, a menţionat liderul PSD.

Alianța cu AUR și susținerea unui Guvern AUR, excluse

„Nu doar în acest moment, am exclus şi în momentele trecute şi lucrul ăsta a fost cât se poate de clar, din partea noastră”, a spus el.

Liderul PSD a comentat şi anunţul AUR că vrea să aibă premierul. Întrebat dacă există un scenariu în care PSD ar susţine un premier de la AUR, Grindeanu a răspuns: „Nu”.

În plus, preşedintele PSD a respins scenariul în care PSD ar putea intra într-un guvern minoritar.

„Am exclus această variantă, nu doar să fie parte a unui guvern minoritar, Partidul Social-Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susţine un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta”, a explicat liderul social-democrat.

Despre varianta alegerilor anticipate, Grindeanu a arătat că, pentru ca să se întâmple alegerile anticipate, potrivit Constituţiei, trebuie să avem nişte paşi îndepliniţi, să pice trei guverne, dar nu e de ajuns, pentru că, după ce ar fi îndeplinită această primă condiţie, ar trebui ca preşedintele să dizolve Parlamentul şi să convoace alegerile anticipate.

„Eu tocmai ce l-am văzut şi cu toţii ce l-am văzut aseară pe preşedinte că exclude acest scenariu de alegeri anticipate. Deci nu e doar un joc, să spunem, un joc parlamentar. Atât timp cât preşedintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Despre un guvern PSD, UDMR, minorităţi plus neafiliaţi, Sorin Grindeanu a exclus o astfel de variantă.

”Ăsta nu e un guvern stabil, ăsta e un guvern care duce, rapid, spre căutarea unei alte variante în toamnă. Cred că trebuie să căutăm, aşa cum a spus Nicuşor Dan, (.) nu doar să fie o soluţie rapidă, să fie una şi stabilă. Asta trebuie să căutăm. Cred că fiecare dintre noi trebuie să lăsăm de la noi şi trebuie să găsim o soluţie. Orgoliile nu îşi au locul. Nimeni nu e Mesia renăscut, dintre noi toţi, de pe scena politică. Nimeni nu e de nenlocuit. Nimeni nu este în poziţia de a dicta întreaga scenă politică. Aşa că, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim în această perioadă înţelepţi şi să găsim o soluţie” a spus el.

Despre un pol de dreapta, reformist: „Asta cu reformiştii, cu reforme doar spuse, fără a fi făcute, vă rog să lăsaţi să fiu reticent”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat la Euronews cum vede formarea unui pol de dreapta, al reformiştilor.

”Asta cu reformiştii, cu reforme doar spuse fără a fi făcute, vă rog să lăsaţi să fiu reticent, dar pot să spun că un pol de dreapta, în acest moment, e ceva care ţine de planul lui Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

El l-a acuzat pe Bolojan că a fost în toată această perioadă premierul USR.

”Din perspectiva mea, personală, în aceste 11 luni domnia sa a fost, de fapt, premierul USR, n-a fost premier PNL. Şi dacă ar fi fost premier PNL, şi atunci ar fi fost greşit. Normal, domnia sa ar fi trebuit sa fie premierul acestei coaliţii şi premierul României, dat de o coaliţie. Nu şi-a înţeles rolul. A fost premierul unei părţi din această coaliţie şi e unul din motivele pentru care moţiunea de cenzură, ieri, a fost votată cu acest scor copleşitor”, a menţionat el.

***