PSD votează cu 97,7% retragerea sprijinului politic acordat premierului Bolojan

Aproximativ 97,7% din social-democrați au votat luni, la Palatul Parlamentului, în cadrul referendumului intern intitulat Momentul Adevărului, retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. Votul marchează intrarea oficială într-o criză politică fără precedent și pe fondul unui context geo-strategic mai complicat decât ricând după 1989.

Întrebarea de la referendumul PSD

” Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile – plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”

Reamintim că social-democrații au mai avut consultări interne, la nivelul conducerii, dar și național, pentru a decide dacă mai rămân la guvernare, prima dintre ele având loc în vara anului trecut, la aproximativ două luni după depunerea jurământului de către Guvernul Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu mai poate solicita social-democraților să participe la actualul “simulacru de guvernare”, afirmând că managementul “dezastruos” al premierului Ilie Bolojan trebuie să înceteze. “Mitul ‘eroului salvator’ nu ține de foame și nici nu plătește facturile românilor. Este bun doar pentru cei care au nevoie de un paravan pentru a jefui ultimele resurse reale ale României. Dar eu nu mai pot cere PSD să facă parte din acest simulacru de guvernare. Acest management guvernamental dezastruos trebuie să înceteze. Iar astăzi PSD arată că îi aude și îi ascultă pe români. Pe toți cei care muncesc din greu și cărora li se spune acum că trebuie să se mai sacrifice o tură. Astăzi, împreună, avem ocazia să dăm glas tuturor acestor nemulțumiri”, a spus Grindeanu.

El a afirmat că PSD trebuie să facă o schimbare “înainte să fie prea târziu”.

“Prea târziu pentru miliardele din PNRR. Prea târziu pentru orice speranță de relansare economică în acest an. Prea târziu pentru a mai putea redresa prăbușirea nivelului de trai al fiecărui român. Să spunem ferm și clar: ajunge. Până aici. În acest mod nu se mai poate! Avem nevoie de un nou model economic și social pus în practică de un om căruia îi place și dialogul, nu doar puterea. România are nevoie de echilibru, de justiție socială și de un stat care să fie partener, nu călău pentru mediul de afaceri și pentru proprii cetățeni. Vă cer, așadar, să votați conform propriei conștiințe și cu gândul la viitorul României“, a mai spus Grindeanu, într-un discurs plin de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan.

Scenariile pe care ar putea evolua spirala crizei politice

Sorin Grindeanu a estimat că actuala criză politică va dura în jur de două luni, până la finalul actualul sesiuni parlamentare.

Ultimatumul de 3 zile pentru demisia premierului Ilie Bolojan

Primul pas, anunțat de PSD, este termenul de 72 de ore în care Ilie Bolojan să demisioneze din funcție și coaliția să continue.

Varianta ar fi urmată de negocierea unui nou premier, posibil din PSD sau un tehnocrat (fără niciun fel de autoritate pentru continuarea reformelor).

2. Ilie Bolojan rămâne la putere, se încearcă funcționarea cu un guvern minoritar

Dacă Bolojan nu cedează, cei șapte miniștri PSD demisionează, după 23 aprilie.

Portofoliile acestora vor fi preluate de interimari din restul cabinetului (PNL/USR/UDMR).

De asemenea, vor fi demiși secretarii de stat și prefecții PSD, în ședința de joi a Executivului.

Bolojan a confirmat la B1TV: „Dacă PSD pleacă, îi înlocuim pe oamenii lor și guvernul merge înainte”.

3. 45 de zile, Guvern minoritar

Guvernul devine minoritar, dar funcționează cel puțin 45 de zile, conform Constituției, prin negocieri punctuale în Parlament.

După 45 de zile este nevoie de un nou vot de încredere. UDMR pare dispus să rămână și să susțină formula minoritară.

În perioada de interimat premierul poate încerca să formeze un Guvern minoritar, cu miniștri politici și tehnocrați, având nevoie de o majoritate de 232 de voturi în Parlament.

Cu un PSD eliminat din ecuație, Bolojan trebuie să formeze o majoritate fragilă, prin negocieri punctuale cu paralmentari da la toate partidele, inclusiv AUR. Pe cei din urmă încearcă să-i atragă și PSD, însă.

4. Moțiune de cenzură

Pentru a putea fi îndepărtat Guvern, PSD poate depune o moțiune de ceznură sau poate vota moțiunea AUR, programată pentru jumătatea lunii mai.

Pentru a trece, orice moțiune trebuie votată de PSD și AUR, pentru a avea succes.

Dacă moțiunea trece, Guvernul cade și președintele Nicușor Dan declanșează consultări cu toate partidele, pentru desemnarea unui nou președinte.

Toți acești pași depind și de unitatea din PNL – PSD mizează pe trădarea unor liberali aflați în conflict deschis cu Ilie Bolojan (precum președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma), ceea ce ar schimba total și calendarul și deznodământul crizei, fiind posibilă la o guvernare pe modelul preferat de mulți lideri liberali, de la Călin Popescu Tăriceanu, până la Nicolae Ciucă.

Marian Neacşu: Astăzi vom face istorie

V a evidenţiat, în discusul susținut în fața membrilor PSD, rezultatele miniştrilor PSD de la ministerele Transporturilor, Agriculturii, Sănătăţii şi Muncii, pe parcursul ultimilor peste patru ani, declarând că social-democraţii se află într-un moment de bilanţ.

„Înclin să cred că astăzi vom face istorie, pentru că ne aflăm în faţa unui moment de bilanţ al unei guvernări care a început pentru PSD, alături de această alianţă pro-europeană, în prima sa formă, la 25 noiembrie 2021. Au trecut de atunci patru ani, cinci luni şi 25 de zile. În această perioadă, PSD a deţinut un an, 11 luni şi 20 de zile funcţia de prim-ministru. (…) Patru ministere au avut de la început şi până astăzi exclusiv miniştri din partea PSD. Două ministere economice şi două sociale. Este vorba despre Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii. Şi rezultatele la aceste ministere sunt elocvente”, a declarat viceprim-ministrul Marian Neacşu, citat de Agerpres.

PSD a avut „un rol important” în actul de guvernare din ultimii ani, într-un context marcat de crize suprapuse, iar social-democraţii au prioritizat protejarea cetăţenilor şi construirea viitorului prin investiţii, a mai spus Marian Neacșu, precizând că salariul minim pe economie a crescut de 1,7 ori iar pensiile au înregistrat o majorare de 21,7%.

„Politica socială nu a fost doar un capitol de program, ci o prioritate reală a PSD. Creşterea pensiilor, a salariilor, a salariului minim pe economie nu sunt simple măsuri economice. Ele înseamnă demnitate pentru milioane de români. Înseamnă siguranţa zilei de mâine pentru cei care au muncit o viaţă şi înseamnă venituri şi un trai decent pentru cei care muncesc”, a mai spus el.

George Simion: Poziţia AUR nu se schimbă – ne dorim să ajungem la alegeri anticipate

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat luni, despre o posibilă guvernare alături de PSD, că poziţia formațiunii pe care o conduce nu se schimbă şi îşi doresc să ajungă la votul poporului, la alegeri anticipate, și că AUR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD sau cu PNL.

De asemenea, Simion a evitat să spună dacă AUR va vota o moţiune de cenzură a PSDși a reamintit că moţiunea de cenzură anunţată de AUR va fi depusă în luna mai.

”Poziţia AUR nu se schimbă. Noi ne dorim să ajungem la votul poporului, la alegeri anticipate. Mă întrebaţi dacă mâine intrăm la guvernare? Ar trebui să ne nominalizeze cineva şi Nicuşor Dan a spus că nu o va face şi nu va asculta care va fi propunerea AUR pentru poziţia de premier şi, la fel, Sorin Grindeanu a exclus total această posibilitate. Da, AUR poate da dovadă de bărbăţie şi-şi poate asuma o guvernare la fel cum a făcut-o şi în decembrie 2024, însă această ipoteză nu stă în picioare, pentru că noi suntem realişti”, a spus preşedintele AUR.

AUR va participa la toate discuţiile și medierile stabilite de președintele Nicușor Dan pentru ieşirea din criză, spre deosebire de negocieri anterioare, la care formațiunea de extremă dreapta a ales să lipsească, neavând nici o șansă de a intra într-o formulă de guvernare.

Declarațiile lui George Simion referitoare la posibile alianțe și guverne

Despre susţinerea unui guvern minoritat din Parlament: ”Singura posibilitate prin care putem susţine un guvern este dacă propunerea AUR este nominalizată de Nicuşor Dan. Nicuşor Dan spune că nu va face aşa ceva. El a mai spus şi legat de TVA, el a mai spus şi legat de justiţie lucruri şi vedem că este de fapt acolo, în Palatul Cotroceni, prizonier al unui partid politic. Vom vedea. Nu pot să vă spun acest lucru, pentru că vorbim despre ipoteze. Nu avem un nume în acest moment. Aşteptăm pe parcursul săptămânii. Am avut discuţii cu toţi cei care şi-au dorit să aibă discuţii cu mine”.

”Planul de reconciliere naţională este să avem până la votul poporului, până la alegeri un guvern care să pună ca prioritate naţională economia şi bunăstarea românilor”. ”Niciuna din taberele care ies la televizor şi au unii consultare la 5, alţii meeting la 6, nu vorbesc despre economie, nu vorbesc despre soluţii. Nu vorbesc despre cum pot scoate ţara din criză. (..) Nu suntem colacul lor de salvare. Suntem colacul de salvare al românilor şi vom acţiona în consecinţă”.

Întrebat dacă AUR va merge la Palatul Cotroceni cu propunerea din partea AUR pentru premier în persoana lui Călin Georgescu: ”Georgescu este omul ales de român să fie preşedinte, după care a urmat anularea alegerilor şi anularea democraţiei”. ”Noi ne dorim revenirea la democraţie. (..) Vom anunţa pe parcursul săptămânii detalii despre posibilele soluţii şi posibila implicare a domnului Georgescu. AUR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD sau cu PNL”.

”Dacă îl sprijinim în continuare pe domnul Călin Georgescu, da, îl sprijinim în continuare pentru că aşa este corect. Mai departe, discutăm ipoteze şi n-aş vrea să intru în aceste probleme”.

